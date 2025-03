Tuesday, 25 March 2025, 23:22 HKT/SGT Share: 收入狂飙同比增长137% 多款产品蓄势以待 康希诺增长动能充沛

香港, 2025年3月25日 - (亚太商讯) - 康希诺生物股份公司(股份代码:688185.SH和6185.HK,以下简称:康希诺)作为中国疫苗领域的佼佼者,凭借持续的研发创新和强大的商业化能力,在2024年实现了显著的业绩增长。 康希诺在2024年实现营业总收入8.46亿元,同比增加137.01%,这一突破标志着公司从Biotech向Biopharma的转型初见成效。而随着后续多款重磅产品的不断推进、技术管线的持续突破以及国际化布局的逐渐深化,康希诺在2025年有望迎来更强劲的增长动能, 2024年,康希诺的核心产品MCV4疫苗(曼海欣®)作为中国唯一四价流脑结合疫苗,在"自营团队+CSO推广商"的营销模式赋能下,实现了快速市场渗透,验证了其商业模式的可行性,成为公司业绩的稳定基本盘。作为国内独家产品,曼海欣®在印尼、中东、南美等海外市场接连取得注册与认证突破,尤其是Halal认证的获批,为其打开了全球超18亿人口的穆斯林市场。国际化战略的逐步落地,叠加MCV4的覆盖人群拟进一步扩大,公司的收入基数有望得到显著提高。 除了核心产品表现优异,康希诺的产品管线也进入密集收获期,多款产品预计将会在今明两年内上市,业绩蓄势待发。 公司首创CRM197+TT双载体技术的13价肺炎结合疫苗(PCV13i)目前已完成上市前检查,预计于2025年内获批。这一疫苗将显著增强儿童对流行肺炎球菌血清型的免疫力,有效预防肺炎球菌引起的感染性疾病。与传统单载体疫苗相比,该疫苗采用的双载体技术能够有效减少大量使用同一种载体蛋白造成免疫干扰的可能性,与其他疫苗共注射时,也能减少对免疫原性造成的抑制。此外,该疫苗结合设计和生产工艺皆改良过,临床研究中显示,针对中国儿童群体中危害较严重的多种血清型,能够有效诱导较高的特异性抗体水平。凭借技术优势,该疫苗有望在竞争激烈的肺炎疫苗市场中脱颖而出,占据技术制高点,成为公司未来新的增长点。 而康希诺在组分百白破疫苗上的管线布局同样具有显著的技术领先性,有望实现全年龄段覆盖。公司的婴幼儿用吸附无细胞百(组分)白破联合疫苗(婴幼儿用DTcP)已于2025年2月正式纳入优先审评品种,定位为进口替代。而在该款疫苗的基础上,公司还进一步研发了青少年及成人用吸附无细胞百(组分)白破联合疫苗(青少年及成人用Tdcp),目前已启动II/III期临床试验,并完成Ⅲ期临床试验受试者入组。值得一提的是,公司的吸附无细胞百(组分)白破b型流感嗜血杆菌(结合)-ACYW135群脑膜炎球菌(结合)联合疫苗(DTcP-Hib-MCV4联合疫苗)已于2025年2月获批临床。这款全球首创的"五联苗"将百白破、Hib和流脑疫苗整合,可大幅减少接种次数,未来上市后或成为多联多价疫苗领域的标杆产品。 在海外业务中,康希诺除了推进核心产品MCV4疫苗等进入海外市场外,还积极推进与海外机构在技术方面的交流。2024年,公司与马来西亚国立生物技术研究院(NIBM)确立合作,推进mRNA多价流感疫苗研发。该项目是马来西亚首个mRNA疫苗研发项目,助力马来西亚建立mRNA疫苗开发能力,同时也有助于进一步推动公司海外战略,提升公司创新疫苗品牌价值。同年,公司还与巴西最大的疫苗制造商巴西布坦坦研究所(Butantan),正式签署战略合作谅解备忘录,旨在共同推动创新疫苗及mRNA技术的发展,深化中巴两国在公共卫生领域的合作,构建全球伙伴关系。 可以看到,从核心产品MCV4的成功商业化,到丰富的后续产品管线,再到国际化战略的稳步推进,康希诺正以"中国创新"深度参与全球疫苗产业链。展望未来,康希诺有望在国内外市场实现更大的突破,为全球公共卫生事业持续贡献力量,为全球疾病防控体系注入中国动能。



话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Aug 29, 2024 22:10 HKT/SGT 康希诺生物2024上半年业绩亮眼:流脑疫苗引领增长,加快合作与国际化步伐 Mar 27, 2024 21:48 HKT/SGT 来自康希诺生物的亚洲首个流脑结合疫苗商业化取得巨大突破 Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS 美国: +1 214 890 4418 | 中国: +86 181 2376 3721 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 东京: +81 3 6859 8575

   