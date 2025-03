康师傅控股有限公司"产品结构+运营效率"双轮驱动 提升盈利空间

香港, 2025年3月25日 - (亚太商讯) - 2025年3月24日,康师傅控股有限公司(0322.HK,以下简称"公司",连同其附属公司"集团")发布2024年年度业绩公告。2024年,面对复杂环境带来的诸多挑战,本集团 秉承长期主义,积极推进高质量发展,持续优化产品结构,积极推进创新升级,不断加强渠道建设,精准把握消费趋势,各项财务指标稳健增长。截至2024年12月31日止十二个月,集团收益同比上升0.3%至806.51亿元人民币。其中,方便面事业收益284.14亿元人民币,饮品事业收益516.21亿元人民币。毛利率同比提高2.7个百分点至33.1%,EBITDA同比增长17.3%至96.28亿元人民币。董事会建议派发末期股息每股普通股人民币33.14分及特别末期股息每股普通股人民币33.14分,全年派息率达100%。 财务摘要 截至12月31日止12个月 人民币千元 2024年 2023年 变动 收益 80,650,914 80,418,075 ↑ 0.3% 毛利率(%) 33.1% 30.4% ↑ 2.7个百分点 集团毛利 26,695,643 24,467,089 ↑ 9.1% 扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利(EBITDA) 9,627,802 8,206,526 ↑ 17.3% 本期溢利 4,322,135 3,516,667 ↑ 22.9% 本公司股东应占溢利 3,734,429 3,117,461 ↑ 19.8% 每股溢利(人民币分) 基本 66.28 55.33 ↑ 10.95分 摊薄 66.28 55.31 ↑ 10.97分 于2024年12月31日之银行存款及现金(含长期定期存款)为人民币16,002,668千元,相较2023年12月31日增加人民币1,264,287千元,净负债与资本比率为-19.3%。

2024年,中国经济保持稳健增长, GDP同比增长5.0%,CPI小幅上升0.2%。在这一宏观经济背景下,消费者行为模式发生转变,呈现出更为谨慎、理性的消费倾向,对情绪价值、健康、绿色环保、品质化及性价比的关注度明显提升。同时,购物渠道持续演变,传统大卖场发展受阻,而仓储会员店则保持增长势头,食杂店、小超市等贴近消费者生活圈的近场小业态存在可观的市场增量潜力。面对消费变化和渠道变革,能够精准洞察消费趋势、前瞻性把握渠道发展方向的企业,更有能力围绕消费者需求开展产品创新、捕捉市场机遇、赢得消费者信赖,进而在激烈的市场竞争中实现业绩的稳健攀升与高质量发展。 2024年,方便面事业的毛利结构稳步改善。方便面事业收益为284.14亿元人民币,同比衰退1.3%,占集团总收益35.2%。年内,受惠于有利的产品售价及原材料价格变动,方便面毛利率同比提高1.6个百分点至28.6%,有效抵消了收入衰退的不利影响,在毛利率同比提高带动下,方便面事业2024年全年的本公司股东应占溢利同比提高1.8%至20.45亿人民币。年内,面对消费趋势日益分化的市场环境,方便面事业持续聚焦核心产品,推动升级迭代,优化营销策略,逐步改善毛利结构。通过与知名IP和代言人合作,探索"品牌车"移动营销模式,深入校园等人流密集区域,与年轻消费群体展开高效互动,显著提升品牌知名度和影响力。此外,紧跟消费者购物习惯的改变,敏锐捕捉新兴渠道的发展契机。同时,坚持以航天品质为标杆,通过引进航天食品的先进技术,成为方便面业内首家获得应用航天专利的企业,进一步夯实和彰显产品的品质优势与科技实力,为推动行业的高质量发展发挥引领作用。 2024年,饮品事业整体收益为516.21亿人民币,同比成长1.3%,占集团总收益64.0%。年内,得益于有利的产品售价策略,饮品毛利率同比提高3.2个百分点至35.3%。在毛利率同比提高的带动下,饮品事业2024年全年本公司股东应占溢利同比提高52.3%至19.19亿人民币。年内,饮品事业始终围绕建立规模优势展开布局。持续巩固核心品类,同时布局战略品类。精心推出无糖产品,满足消费者对健康与功效的追求,积极拓宽产品品类。通过实施优化品类管理、大力拓展新兴渠道、提升通路服务质量、精准费用管控、有效提高资本周转率及增强供应链效能等一系列举措,致力于实现运营效率的全面提升,推动业务的稳健发展与可持续增长。 康师傅行政总裁陈应让先生表示:"预计2025年,中国经济增长的核心动力仍依赖于内需。集团将始终秉持""巩固、革新、发展"的发展策略,持续深耕主营业务,深化可持续发展布局,致力于实现品牌的高质量发展。集团将持续加大在产品研发、品牌建设和渠道拓展等方面的资源投入,精准捕捉市场趋势,构建以消费者需求为导向的创新机制,进一步深化品牌与消费者的情感联结。借助精细化的市场洞察与科学合理的渠道策略,不断优化渠道效率与服务质量。同时,积极推行精益采购管理,通过数字化与AI技术的全面应用,显著提升智能化管理水平。我们将坚持可持续发展理念,积极履行社会责任,致力于为广大客户提供优质服务,为消费者创造长期价值,为股东实现可持续的丰厚回报,将康师傅打造成备受政府信赖、合作伙伴共赢、深受消费者认可的'民族品牌'。" 关于康师傅控股有限公司 (0322.HK) 康师傅控股有限公司("本公司")及其附属公司("本集团")主要在中国从事生产和销售方便面及饮品。本集团于1992年开始生产方便面,并自1996年起扩大事业至方便食品及饮品;2012年3月,本集团进一步拓展饮料事业范围,完成与PepsiCo中国饮料事业之战略联盟,开始独家负责制造、灌装、包装、销售及分销PepsiCo于中国的非酒精饮料。"康师傅"作为中国家喻户晓的品牌,经过多年的耕耘与积累,深受中国消费者喜爱和支持。 如有垂询,请联络: 投资者查询

