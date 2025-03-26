康师傅控股有限公司"产品结构+运营效率"双轮驱动 提升盈利空间



香港, 2025年3月25日 - (亚太商讯) - 2025年3月24日，康师傅控股有限公司（0322.HK，以下简称"公司"，连同其附属公司"集团"）发布2024年年度业绩公告。2024年，面对复杂环境带来的诸多挑战，本集团 秉承长期主义，积极推进高质量发展，持续优化产品结构，积极推进创新升级，不断加强渠道建设，精准把握消费趋势，各项财务指标稳健增长。截至2024年12月31日止十二个月，集团收益同比上升0.3%至806.51亿元人民币。其中，方便面事业收益284.14亿元人民币，饮品事业收益516.21亿元人民币。毛利率同比提高2.7个百分点至33.1%，EBITDA同比增长17.3%至96.28亿元人民币。董事会建议派发末期股息每股普通股人民币33.14分及特别末期股息每股普通股人民币33.14分，全年派息率达100%。 财务摘要 截至12月31日止12个月 人民币千元 2024年 2023年 变动 收益 80,650,914 80,418,075 ↑ 0.3% 毛利率（%） 33.1% 30.4% ↑ 2.7个百分点 集团毛利 26,695,643 24,467,089 ↑ 9.1% 扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利（EBITDA） 9,627,802 8,206,526 ↑ 17.3% 本期溢利 4,322,135 3,516,667 ↑ 22.9% 本公司股东应占溢利 3,734,429 3,117,461 ↑ 19.8% 每股溢利（人民币分） 基本 66.28 55.33 ↑ 10.95分 摊薄 66.28 55.31 ↑ 10.97分 于2024年12月31日之银行存款及现金（含长期定期存款）为人民币16,002,668千元，相较2023年12月31日增加人民币1,264,287千元，净负债与资本比率为-19.3%。

2024年，中国经济保持稳健增长， GDP同比增长5.0%，CPI小幅上升0.2%。在这一宏观经济背景下，消费者行为模式发生转变，呈现出更为谨慎、理性的消费倾向，对情绪价值、健康、绿色环保、品质化及性价比的关注度明显提升。同时，购物渠道持续演变，传统大卖场发展受阻，而仓储会员店则保持增长势头，食杂店、小超市等贴近消费者生活圈的近场小业态存在可观的市场增量潜力。面对消费变化和渠道变革，能够精准洞察消费趋势、前瞻性把握渠道发展方向的企业，更有能力围绕消费者需求开展产品创新、捕捉市场机遇、赢得消费者信赖，进而在激烈的市场竞争中实现业绩的稳健攀升与高质量发展。 2024年，方便面事业的毛利结构稳步改善。方便面事业收益为284.14亿元人民币，同比衰退1.3%，占集团总收益35.2%。年内，受惠于有利的产品售价及原材料价格变动，方便面毛利率同比提高1.6个百分点至28.6%，有效抵消了收入衰退的不利影响，在毛利率同比提高带动下，方便面事业2024年全年的本公司股东应占溢利同比提高1.8%至20.45亿人民币。年内，面对消费趋势日益分化的市场环境，方便面事业持续聚焦核心产品，推动升级迭代，优化营销策略，逐步改善毛利结构。通过与知名IP和代言人合作，探索"品牌车"移动营销模式，深入校园等人流密集区域，与年轻消费群体展开高效互动，显著提升品牌知名度和影响力。此外，紧跟消费者购物习惯的改变，敏锐捕捉新兴渠道的发展契机。同时，坚持以航天品质为标杆，通过引进航天食品的先进技术，成为方便面业内首家获得应用航天专利的企业，进一步夯实和彰显产品的品质优势与科技实力，为推动行业的高质量发展发挥引领作用。 2024年，饮品事业整体收益为516.21亿人民币，同比成长1.3%，占集团总收益64.0%。年内，得益于有利的产品售价策略，饮品毛利率同比提高3.2个百分点至35.3%。在毛利率同比提高的带动下，饮品事业2024年全年本公司股东应占溢利同比提高52.3%至19.19亿人民币。年内，饮品事业始终围绕建立规模优势展开布局。持续巩固核心品类，同时布局战略品类。精心推出无糖产品，满足消费者对健康与功效的追求，积极拓宽产品品类。通过实施优化品类管理、大力拓展新兴渠道、提升通路服务质量、精准费用管控、有效提高资本周转率及增强供应链效能等一系列举措，致力于实现运营效率的全面提升，推动业务的稳健发展与可持续增长。 康师傅行政总裁陈应让先生表示："预计2025年，中国经济增长的核心动力仍依赖于内需。集团将始终秉持""巩固、革新、发展"的发展策略，持续深耕主营业务，深化可持续发展布局，致力于实现品牌的高质量发展。集团将持续加大在产品研发、品牌建设和渠道拓展等方面的资源投入，精准捕捉市场趋势，构建以消费者需求为导向的创新机制，进一步深化品牌与消费者的情感联结。借助精细化的市场洞察与科学合理的渠道策略，不断优化渠道效率与服务质量。同时，积极推行精益采购管理，通过数字化与AI技术的全面应用，显著提升智能化管理水平。我们将坚持可持续发展理念，积极履行社会责任，致力于为广大客户提供优质服务，为消费者创造长期价值，为股东实现可持续的丰厚回报，将康师傅打造成备受政府信赖、合作伙伴共赢、深受消费者认可的'民族品牌'。" 关于康师傅控股有限公司 (0322.HK) 康师傅控股有限公司（"本公司"）及其附属公司（"本集团"）主要在中国从事生产和销售方便面及饮品。本集团于1992年开始生产方便面，并自1996年起扩大事业至方便食品及饮品；2012年3月，本集团进一步拓展饮料事业范围，完成与PepsiCo中国饮料事业之战略联盟，开始独家负责制造、灌装、包装、销售及分销PepsiCo于中国的非酒精饮料。"康师傅"作为中国家喻户晓的品牌，经过多年的耕耘与积累，深受中国消费者喜爱和支持。 如有垂询，请联络： 投资者查询

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