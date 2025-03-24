基石科技2024财年全年收入增长近一倍至1亿5,310万港元

香港, 2025年3月25日 - (亚太商讯) - 香港领先的电动车（EV）充电解决方案供应商基石科技控股有限公司（「基石科技」或「集团」；股份代号 8391.HK），今天公布其截至2024年12月31日止年度（「报告年度」）的经审核全年业绩。

于报告年度内，集团业绩取得了显著的增长，收入由去年的7,810万港元增长近一倍至1亿5,310万港元。毛利同比增长91.8%至2,730万港元。此外，经调整之扣除利息、折旧及摊销前亏损（「经调整LBITDA」）亦进一步收窄至4,120万港元，体现了运营效率和成本管理方面的持续优化。

核心业务强劲增长 市场增长潜力优厚

基石科技核心业务 - 私人住宅EV充电订阅服务（Cornerstone HOME）及公共充电网络（Cornerstone GO）均展现强劲增长势头。其中，Cornerstone HOME订户数量大幅增长，突破860戶，业务同比增长达169.6%；而公共充电网络业务Cornerstone Go更录得436.4%的显著同比增长，会员则同比大增165.3%至50,498名，站点总数亦由去年的43个增至103个。业务扩张充分反映本港市场对可持续充电解决方案的需求持续攀升。

香港环境保护署预计香港EV市场于2021年至2030年间的复合年增长率将达30%。于2025年二月，本港新登记的私家车中，接近六成半为电动车，反映市场对EV的接受程度极高，且未来增长潜力庞大。然而，目前全港登记的EV总数已达112,000辆，而公共电动车充电设备仅约10,000个，供需之间仍存在显著差距。

成功进军泰国市场 推动国际业务增长

基石科技于2024年成功拓展至泰国市场，并以Spark品牌正式营运，在该国建立电动车充电站网络，标志着集团国际扩展策略的重要里程碑。泰国业务迅速获得市场认可，更带动国际收入录得544.4%的显著增幅。

泰国电动车市场正处于快速增长阶段，截至2024年底，该国已登记EV约为227,500辆，但可用充电设备仅有约11,500个充电点，EV与充电器的比例高达19.8，反映出显著的需求与发展空间。泰国政府更订下目标，计划于2026年将EV数量提升至725,000辆，并于2040年达到250万辆，进一步凸显市场潜力。参考香港EV与充电器比例10.8的标准，泰国到2026年至少需要67,129个充电点。这巨大的市场机遇促使基石科技战略性进军泰国市场，扩展其全球布局，为未来业务扩展奠定坚实基础。

基石科技行政总裁兼执行董事叶兆康先生表示：「集团正稳步迈向盈利，并对未来发展充满信心。我们将积极把握香港、泰国及其他市场的发展机遇，专注于推动技术创新与提供优质服务，巩固行业领导地位。可持续发展为我们战略的核心 - 我们致力于拓展智能化及高效能的充电解决方案，以满足市场需求，为持份者创造长远价值。我们相信，透过不断创新与战略布局，基石科技将在行业中扮演关键角色，携迈向更绿色、更智能的未来。」

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