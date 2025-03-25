泛远国际附属加入亚马逊服务商网络

香港, 2025年3月24日 - (亚太商讯) - 泛远国际控股集团有限公司（上市编号：2516，下称"泛远国际"；连同其附属公司，统称"泛远国际"或"本集团"）欣然宣布，本集团间接全资附属公司杭州泛远国际物流有限公司（"杭州泛远"）近日成功加入亚马逊服务商网络（"亚马逊SPN"），为亚马逊平台卖家提供跨境物流服务。这不仅标志着本集团综合能力与服务品质得到全球电商巨头亚马逊的认可，同时亦有力推动本集团之跨境电商全球化布局进程，为集团跨境物流业务的可持续发展奠定坚实基础。

亚马逊SPN是亚马逊针对卖家寻找服务商难、同类服务商难对比、沟通周期长等痛点，推出的"一站式跨境解决方案"工具，能帮助卖家快速找到合适的服务商并建立联系。其涵盖包括物流、海外仓、合规税务在内的8大服务板块，提供逾30种服务类型，并覆盖19大亚马逊海外站点，高效连接卖家与服务商，最终协助卖家达成跨境出海之目标。选定为亚马逊SPN需经过多维度、严苛的资质审核，对认证服务商的服务能力、运营效率、客户口碑、合规性及品牌影响力均有高标准的要求。

泛远国际作为中国知名的跨境电商物流服务商，拥有广泛的服务网点及供货商网络，可为客户提供多项灵活可靠的跨境配送选项，并在市场上积累良好口碑。是次本集团附属成功通过亚马逊各项严苛审核，最终成为亚马逊SPN的认证服务商。这不仅是亚马逊平台对本集团跨境电商服务能力和卓越运营管理水平的高度认可，更为本集团深化全球布局注入强劲动力。本集团将透过亚马逊SPN平台积极开拓海外市场，与全球范围内的新兴客户建立深度合作关系，并致力于以稳、快、优的跨境物流综合服务体系，满足不同国家和地区客户的多样化需求，为更多企业顺利出海保驾护航。

泛远国际控股集团有限公司主席兼执行董事王泉先生表示："今次有集团附属公司成功加入亚马逊服务商网络，我们既惊喜又荣幸。这是继阿里巴巴国际站后，又一全球知名跨境电商平台对本集团于跨境物流领域多年深耕与卓越能力的充分肯定。此次成为亚马逊服务商有望为本集团带来更多优质客户资源与业务机会，同时亦将进一步深化本集团在跨境电商的全球化布局。展望未来，本集团将积极把握市场机遇，深度整合物流网络资源，持续为客户提供更高效便捷的跨境物流服务。同时，本集团亦将继续深化大平台战略合作，重点拓展与主流跨境电商平台的深度合作，进一步拓展中小直客，助力更多企业出海。"

有关泛远国际控股集团有限公司（股份代号：2516.HK）

泛远国际控股集团有限公司于2023年12月在香港联交所主板挂牌上市，为中国知名的跨境电子商务物流服务供货商，主要提供端到端跨境配送服务、货运代理服务以及其他物流服务，致力打造稳、快、优的跨境电子商务物流服务体系。本集团作为中国（杭州）跨境电子商务综合试验区首批试点企业，拥有创新的自研物流运输系统，采用直营网点模式，网点遍布中国主要贸易中心，尤其聚焦于长江三角洲及粤港澳大湾区。本集团设有30多个境内网点，1,100多家供应商网络，服务覆盖全球超过220多个国家和地区，向客户提供多项灵活可靠的跨境配送选项及定制化供应链解决方案。

有关杭州泛远国际物流有限公司

杭州泛远国际物流有限公司为本集团全资附属公司，主营国际海运、国际空运、国际快件代理业务、跨境电子商务供应链及全球物流仓储整体解决方案等服务。公司秉承"以人为本，倾力亲为"的宗旨，致力于打造以涵盖国际货物运输所有业务门类的操作平台为核心的，集仓储、分拨、配送、物流方案解决为一体的，以跨境物流和全球仓储服务为基础的一站式集成物流解决方案供应商。

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