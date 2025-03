Monday, 24 March 2025, 21:00 HKT/SGT Share:

来源 Envista DEXIS 将于 2025 年 IDS 展会中展示尖端创新技术

贵格镇,2025年3月24日 - (亚太商讯) - 全球牙科影像技术领导品牌 DEXIS 欣然宣布,将参加于德国科隆举办的 2025 年国际牙科展(International Dental Show, IDS)。 DEXIS 将展示其最新技术,这些技术整合于 DEXIS 数字生态系统中。该平台由 AI 技术驱动,能连接从诊断到治疗交付的每个数字流程步骤。这一整合式解决方案结合了人工智能、2D 与 3D 影像、口内扫描、诊断分析与治疗规划,帮助牙科诊所简化流程并提升生产力。 “我们非常期待能在 IDS 展会上,让与会者抢先一睹我们的最新技术,”DEXIS 总裁 Robert Befidi 表示。“我们的所有创新,皆旨在改善患者互动体验,并协助牙科诊所提升效率与效能。我们也十分期待将这些产品带给牙科专业人员,展示其强大的应用能力。” 这些创新技术中,包含 DEXIS 口内扫描产品线的令人振奋的新进展。参观者将可抢先目睹 DEXIS 正在开发中的全新口内扫描仪 —— Imprevo。该设备拥有全新时尚外形、重新设计的硬件架构,以及 AI 驱动的算法,将成为 DEXIS IOS 产品线中的高效旗舰新星。 此外,DEXIS 也将预览其口内扫描软件 IS ScanFlow 的最新版本 —— IS ScanFlow 2.0。新版本加入了全新功能“微笑可视化工具(Smile Visualizer)”,协助牙科专业人员向患者展示疗程前后的拟真微笑模拟画面,帮助患者更清楚理解并接受治疗建议。 DEXIS 也将发布 ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D™ EX 的更新版本,未来将新增头颅定位影像(Cephalometric Imaging)功能。这项全新头颅模式采用了 DEXIS 专利的 ORTHOceph™ Plus 设计,将支持包括侧颅与儿童侧颅影像、前后位影像以及腕骨摄影*等临床所需的协议,并具备快速扫描时间与低剂量的优势。 此外,DEXIS 的 3D 影像产品线也将在 ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D™ LX 中新增自动剂量控制(Automatic Dose Control)功能。该功能能根据患者解剖结构自动设定曝光参数,以达成最佳影像质量与辐射剂量控制。 早期使用者对此功能反应热烈,其中来自圣地亚哥健康中心的 Katya Archambault 医师表示:“新的自动剂量控制功能,是我人生中少数不需要怀疑的事情之一。它不仅提升了影像质量,也让质量更稳定。我对结果无可挑剔。” DEXIS 将同步展示其数字生态系统核心软件 DTX Studio™ Clinic 的多项全新功能。DTX Studio Clinic 以全面整合各种患者数据格式而闻名,能有效简化诊断流程、患者沟通、治疗计划与手术导板的制作。 此次新增功能重点之一,是一套专为种植牙治疗规划流程优化所设计的工具组。用户现在可在椅旁快速完成种植牙规划,并在 3 分钟内自动生成手术导板。此外,软件也导入了“辅助式种植牙规划模块”,可自动建立初步植体定位,搭配“面部扫描整合工具”,可将面部扫描与 3D X 光影像结合,进一步提升治疗计划的准确度与效率。 参观者也将抢先一睹即将在 DTX Studio Clinic 未来版本中推出的创新功能。其中包括一项 AI 驱动的根管治疗功能,能以 3D 视觉化方式呈现根管结构,有助于提升诊断准确性与治疗效率。此外,升级版的焦点区域检测工具将同步展出,除了增强口内 X 光中牙齿区域的可视化效果,还能自动识别额外八项牙科病征。 DTX Studio Clinic 也将推出全新的云端解决方案,协助临床医生将诊所联网并整合所有数据于同一平台。此功能设计旨在提升团队协作效率、简化诊所工作流程,进而优化运营与患者护理成果。 这些技术进展展现了牙科科技的未来趋势,使 DTX Studio Clinic 成为现代牙科不可或缺的核心组件。 DEXIS 诚挚邀请所有 IDS 与会者莅临 11.2 馆 K050 / L069 展位,亲自体验 DEXIS 精心打造的各项创新。现场将有专业团队进行实时操作展示并回答相关问题。 目前,DEXIS 在全球已有超过 165,000 套解决方案投入临床使用,持续引领牙科影像质量与可靠性的业界标准。如欲了解 DEXIS 于 IDS 展会的更多信息,请访问 DEXIS @ IDS 2025。 关于 DEXIS DEXIS 在数字放射影像领域拥有超过 70 年的全球领先品牌地位。如今,DEXIS 汇聚了最受信赖的 3D 影像、口内扫描解决方案与诊断软件品牌,为您提供完整的数字诊断解决方案。我们屡获殊荣的创新技术能提升诊断准确性、加速工作流程,并提供更简单的治疗途径,从而改善患者的治疗效果。欲了解更多信息,请访问 www.dexis.com。 关于 Envista Holdings Corporation Envista 是由 30 多个备受信赖的牙科品牌组成的全球企业集团,其中包括 Nobel Biocare、Ormco、DEXIS 和 Kerr,共同秉持着“携手专业人士,改善人们生活”的使命。Envista 通过业界领先的牙科消耗品、解决方案、技术和服务,帮助客户提供最佳的患者护理。Envista 的综合产品组合涵盖牙科植体与治疗方案、正畸技术及数字影像技术,满足牙科医生在诊断、治疗与预防牙科疾病以及提升美学效果的广泛临床需求。Envista 凭借其 Envista Business System(EBS)方法论、经验丰富的领导团队,以及以持续改进、创新承诺和深厚客户导向为核心的企业文化,能够全面满足全球牙科专业人士的需求。Envista 是全球最大的牙科产品公司之一,在牙科行业中最具吸引力的细分市场拥有强劲的市场地位。欲了解更多信息,请访问 www.envistaco.com。 DXIS01006/Rev00 *Carpus 是一个可选的成像程序 联系方式

