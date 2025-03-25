隽思集团2024年纯利大增61%至129百万港元 期末股息每股11港仙

香港, 2025年3月24日 - (亚太商讯) - 纸制品制造及印刷服务供应商隽思集团控股有限公司（"隽思集团"或"集团"；股份代号：1412），今日公布其截至2024年12月31日止年度（"2024年财政年度"或"报告期内"）之全年业绩。

于2024年财政年度，受惠于原始设备制造商（"OEM"）及网站销售客户的需求增加，集团总收益约为1,210.9百万港元，较去年同比增加约16.5%，加上营运及生产效率持续提升，本公司权益股东应占溢利大幅上升约61.2%至约129.1百万港元。

董事会建议派发2024年财政年度期末股息每股11.0港仙（2023年财政年度：8.0港仙）。连同已支付之中期股息3.0港仙（2023年财政年度：2.0港仙），2024年财政年度的股息总额将为每股14.0港仙（2023年财政年度：10.0港仙）。

业务回顾

于报告期内，集团坚定专注于稳步扩张业务和优化营运，成功把握主要OEM客户产品需求增加带来的新商机。此外，集团在不同产品线的业务多元化方面取得稳步进展。凭借在集换式卡牌的产品开发、生产技术及营运标准等方面的优势，集团与全球集换式卡牌的领先企业及一众内地集换式卡牌发行商建立业务关系。于报告期内，集团的OEM销售约984.8百万港元，较2023年财政年度的约845.8百万港元增加约16.4%。

网站销售业务方面，凭着稳固的市场地位、优良的客户体验及有效的节约成本措施，集团的网站销售于报告期内取得稳步增长。集团近年推出的企业对企业对消费者(B2B2C)电商平台Q P Market Network ("QPMN")亦持续提升网站基础设施及功能，并成功与全球多个业务伙伴建立业务关系。于2024年财政年度，集团的网站销售约226.1百万港元，较2023年财政年度的约193.4百万港元增加约16.9%。

营运方面，越南厂房于报告期内全面投入运作，成为集团重要的生产点。于2024年9月，集团就越南工厂扩建的建设工程，与承建商订立建造协议。

展望

展望未来，集团会继续专注于业务的稳步扩张及优化营运，透过产品结构设计、印刷及加工技术及物料使用方面的创新，进一步加强其OEM方案。有见集换式卡牌游戏市场蓬勃发展，集团将积极参与相关贸易展会，促进在相关市场的发展，把握当中机遇。

发展QPMN仍为集团网站销售业务中重要的长远增长策略。集团将扩阔其产品种类，加强其与市场上普及的电商平台的整合，使其产品定制电商方案更贴合市场标准和业务伙伴的期望。自有品牌生产("OBM")业务方面，品牌团队已制订一连串线上和线下策略，旨在开拓更多销售渠道，扩大市场份额和客户基础。除卡牌外，品牌将研究集换式卡牌游戏、桌游、塔罗牌等其他产品的市场潜力，以提升品牌知名度及拓阔收入来源。

集团将继续优化生产营运。越南生产基地的扩建工程进展顺利，并预期于2025年第三季度投产。此策略性扩充将有助集团在越南建立更全面的供应链，分散地缘政治因素引起的潜在营运风险。另一方面，随着新近达成工业4.0 2i成熟度认证的里程碑，集团将致力改善营运数据的使用，并把智能运作的应用扩展至更多生产线及车间，以推动数码转型。

隽思集团创始人、主席及行政总裁郑稳伟先生总结："2025年，制造业预期将面对机遇与挑战并存的复杂经济格局。消费市场在经济稳步增长及通胀缓和的支撑下预料将展现韧性，而全球地缘政治局势紧张触发关税的实施及保护主义的加剧，无可避免会对制造业造成影响。基于我们稳固的业务及财务基础，我们对集团的长期前景抱有信心。我们将持续执行合适的策略，务求保持稳定成长并为持份者创造长期价值。"

有关隽思集团控股有限公司（股份代号：1412）

隽思集团于1985年在香港成立，是中国领先的纸质桌游及贺卡生产商之一。生产基地位于广东省东莞市、鹤山市以及越南河南省府里市。主要产品类别为桌游、贺卡、集换式卡牌、幼教用品及包装彩盒。集团自2010年开始经营网上客制化产品订制业务，提供多元化纸制品及礼品订制方案，现时活跃注册用户数量超过77,600个。

隽思集团主要网站：

www.makeplayingcards.com

www.boardgamesmaker.com

www.createjigsawpuzzles.com

www.printerstudio.com

Q P Market Network：www.qpmarketnetwork.com

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