香港股票分析师协会热烈欢迎 中国侨联副主席，全国政协委员卢文端博士GBM、GBS、SBS、BBS、JP成为本会荣誉顾问

香港, 2025年3月24日 - (亚太商讯) - 香港股票分析师协会（「协会」或「本会」）欣然宣布，热烈欢迎中国侨联副主席，全国政协委员卢文端博士 GBM、GBS、SBS、BBS、JP（「卢博士」）成为本会荣誉顾问。相信有卢博士的加入，其丰富的政商届学识与资源能够进一步助力本会与其携手一同推动国家和特区发展，及加深本会与国家和特区政府的紧密联系。

香港股票分析师协会一直聚焦本港金融发展，积极在不同的政策和议题中反映业界声音，并多次与财经事务局、证监会、港交所等多个机构进行交流，共同探讨香港金融界的发展前景，支持特区政府施政，促进业界发展。香港股票分析师协会亦紧跟国家政策发展，积极举办多个活动，包括国庆庆典活动、特区政府财政预算案集思会、虚拟资产发展集思会、内地与香港金融市场合作研讨会、金融业界大湾区交流团、支持本港青少年发展等的活动，汇聚财经界专业人士相互交流等。

卢博士现任第十届中国侨联副主席。在公职上，卢博士亦为中国人民政治协商会议第九至十二届全国委员会委员；第十一届、十二届全国政协外事委员会副主任及第十一届中华全国工商业联合会副主席。作为商界骄子、「功勋企业家」，卢博士亦曾创办罗文贸易公司、香港荣利有限公司，现任香港荣利集团有限公司董事局主席、荣利箱包有限公司董事长、荣徽国际有限公司董事长、荣利贸易（中国）有限公司董事长、丰德资本能源控股有限公司董事及中国港澳台侨和平发展亚洲基金有限公司董事长。

同时，于2013年至今，卢博士亦被委任为中国和平统一促进会香港总会理事长；于2015年被任命为中国港澳台侨和平发展总会会长；于2016年被提名为香港民建联监事委员会主席,香港福建社团联会永远荣誉会长及香港中华总商会永远荣誉会长等。

此外，由于卢先生多年对社会的贡献，亦令其获得大紫荆勋贤、金紫荆星章、银紫荆星章、铜紫荆星章、荣誉勋章及太平绅士等荣誉。

香港股票分析师协会主席邓声兴博士表示：「非常荣幸能够邀请卢文端博士成为本会的荣誉顾问。期待未来大家一起携手，进一步加强与国家和特区政府的紧密交流，共同积极推动国家及香港的经济和金融发展，齐齐为业界发声」

关于香港股票分析师协会

香港股票分析师协会自2002年创立至今，一直为业界制定更高层次的专业标准，推广专业知识，培训金融业人材，增强大众对金融市场的认识，达致提高本港金融中心的地位。本会吸纳逾两百位专业分析师会员，为行业十大商会之一，本会理事会成员在香港特别行政区金融服务界选委会选举中拥有投票权，故在金融业界有一定代表性。

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