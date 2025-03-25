中信国际电讯CPC宣布与深信服达成策略合作



香港, 2025年3月24日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯(信息技术)有限公司(「中信国际电讯CPC」) 宣布与深信服科技股份有限公司(「深信服」SANGFOR) 携手深化策略伙伴关系，融合深信服的技术与中信国际电讯CPC创新ICT服务能力，共建创新、合规与安全的信创混合云服务。全新SmartCLOUD™ C-FUSION 信创混合云系列，融合全栈SmartCLOUD™ 专属私有云、虚拟私有云与公有云服务, 为企业客户提供一个更自主可控，兼容不同技术架构的云基础设施和系统组合，推动企业数字化转型，重新定义企业IT资源管理方式，助力其在中国及全球市场的无缝运营。 左起：中信国际电讯CPC代表郭伟基(商务总裁) 和黄志强(产品及数智发展部副总裁) ，

以及深信服代表姚成志（成熟亚太地区业务总经理）和贾磊（国际市场业务经理） 近年随着政策支持及行业需求共振，不但推动了重点行业信息系统更新要求，同时也加速企业信创化发展和服务多样化布局。中信国际电讯CPC作为企业数字化转型的核心数智伙伴，拥有丰富的云网安服务资源及解决方案落地经验，在信创浪潮下，积极协助客户实现数智化升级与信创化部署，并携手其技术伙伴深信服共筑信创云服务新格局。 深信服在超融合基础设施（HCI）市场中占据较高地位，HCI解决方案凭借高性能、高可靠性和易用性，广泛应用于政府、金融、医疗、教育等多个行业。深信服全栈自主的信创超融合架构强化了中信国际电讯CPC 现有综合云服务能力, 双方此次策略合作将共建符合信创要求的混合云解决方案，为企业提供更灵活、可持续的混合云解决方案，助力企业提升竞争优势。 强强联手 共创自主可信云时代

SmartCLOUD™ C-FUSION混合云系列支持「一云多芯」架构，全栈信创云平台能兼容多种CPU架构与应用需求，构建硬核安全，强化合规性应用，确保多元混合云平台贯穿信创生态系统，软硬件环境无缝适配，统一承载、统一管理。加速企业数字化进程，为企业创造更大价值。双方合作将率先落地北京与广州市场，为当地企业提供高品质的云计算服务，并计划未来逐步拓展至更多区域，携手推动企业数字化转型的全面升级。 中信国际电讯CPC 产品及数智发展部副总裁黄志强表示：「我们致力与创新生态圈伙伴包括深信服携手发展，此次的深化合作体现了我们致力于提供创新、可扩展的IT解决方案的承诺。借助深信服的技术优势，进一步优化了中信国际电讯CPC的服务能力，相信全新的SmartCLOUD C-FUSION 系列， 包括SmartCLOUD C-Compute及SmartCLOUD C-vONE, 有效助力企业通过单一平台应对复杂的IT基础设施挑战，降低成本。凭借中信国际电讯CPC"服务在地，连接全球"的优势，配合企业'出海进华'战略，更可实现无缝接入，在跨地区的云平台之间互联互通。我们将继续提供定制化解决方案，为在中国运营、连接中国以至拓展全球市场的企业带来更高价值。」 深信服科技股份有限公司成熟亚太地区业务总经理姚成志表示：「中信国际电讯CPC凭借其卓越的合作表现，最近荣获深信服'铂金合作伙伴'奖项，彰显双方紧密的合作关系。此次战略合作将充分发挥双方优势，不仅提升产品与服务的供应能力，更有助于我们拓展全球市场。中信国际电讯CPC广泛的全球基础设施覆盖，结合深信服在安全与云计算领域的前沿技术，将为不同地区与行业的数字化转型提供强大支持，进一步增强市场竞争优势。」 SmartCLOUD C-FUSION 赋能合规与业务持续性发展

SmartCLOUD C-FUSION混合云系列具备"一云多芯"架构，支持X86, 华为鲲鹏及海光C86 多种晶片架构与应用同时运行和无缝对接, 降低日后应用信创化迁移与转换成本。此方案由中信国际电讯CPC全面管理，为进华企业提供符合信创政策要求的认可技术架构及软硬件环境，适用于对要求自主可控技术有合规要求的企业，不仅确保业务持续性发展，更能满足企业"出海进华"及未来IT发展的多元化需求。 赋能企业「出海进华」战略，拓展全球市场机遇

中信国际电讯CPC与深信服的战略合作，为企业提供了强大的混合云解决方案，助力其实现「出海进华」的双向战略目标。通过SmartCLOUD C-FUSION混合云系列, 包括SmartCLOUD C-Compute虚拟私有云及SmartCLOUD C-vONE专属私有云解决方案，企业能够在中国及全球市场以更有效成本无缝部署和管理IT云资源，同时享有具备高可靠性、安全性与合规性，满足各地区的监管要求。对于进军中国市场的企业，可凭借双方合作优势，提供本地化的云计算服务，合规性确保高效运营与快速业务落地；对于出海企业，则可借助中信国际电讯CPC的全球网络覆蓋，实现跨区域资源整合与灵活扩展。这次合作不仅降低了企业的IT复杂性与成本，更为其全球扩张提供了坚实的技术基础，赋能企业"跨国跨地跨平台"发展，助力企业在国际竞争中脱颖而出。 中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT专用网络服务、TrustCSI信息安全解决方案、DataHOUSE全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案，满足不同行业的ICT服务需求。 凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，提炼"技术赋能"，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术，融合深度学习及智能数据分析技术，转化为"数据赋能"生成式AI+应用，重塑企业智能营运之旅。 中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的一站式ICT服务。全球化网络资源连接近170个服务据点、60多个SDWAN 网关；20个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候运作的安全运作中心，服务遍布逾160个国家和地区，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际认证（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及专业在地服务能力，成为客户信赖的信息智能化服务供应商。 请浏览www.citictel-cpc.com获取更多信息。 深信服简介

深信服科技股份有限公司是专注于企业级网络安全、云计算、IT基础设施及物联网的产品和服务供货商，拥有深信服智安全和信服云两大业务品牌，致力于承载各行业用户数字化转型过程中的基石性工作，从而让每个用户的数字化更简单、更安全。目前，深信服员工规模超8000名，在全球有70余个分支机构，公司先后被评为国家级高新技术企业、中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业等。 一直以来，深信服十分重视研发和创新。持续将20%+年收入投入研发，并在深圳、北京、长沙、南京和成都设立5大研发中心，研发人员比例约为40%，坚持以"持续创新"的理念打造省心便捷的产品。目前，超过10万家用户正在使用深信服的产品。根据IDC数据，深信服VPN、全网行为管理、超融合、应用交付、零信任、安全托管服务MSS和桌面云均为中国市占率第一，下一代防火墙、aEs也均为中国市占率前三。在AI技术的先进研发和应用方向上，深信服持续加大投入，发布了国内网络安全领域的首个自研安全大模型--安全GPT、率先发布自研AI算力平台（AICP）等领先产品。请浏览www.sangfor.com获取更多信息。 傳媒查詢：

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中信國際電訊CPC

(852) 2170 7536

電郵：catherine.yuen@citictel-cpc.com



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