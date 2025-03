Monday, 24 March 2025, 10:36 HKT/SGT Share: 中国电力(02380):新战略落地成效显著,经营性利润创历史新高

香港, 2025年3月24日 - (亚太商讯) - "十四五"开篇以来,能源央企深入落实习近平总书记关于能源安全和绿色发展的一系列重要论述,统筹"保障能源安全"和"绿色低碳转型"两大任务,积极贯彻国家"双碳"战略,全力推动高质量发展。 中国电力(02380)作为国家电投旗下清洁能源旗舰上市平台,是电力企业清洁转型和高质量发展方面最具有代表性的上市公司之一。 智通财经APP了解到,中国电力3月20日发布2024年业绩公告,并在3月21日召开业绩发布会。该公司全年实现收入542.13亿元,同比增长22.48%,其中清洁能源收入322亿元,占总收入60%,同比提升了9个百分点。实现权益持有者应占利润38.62亿元,经营性净利润创上市以来历史新高。合并装机容量达到4939.1万千瓦,其中清洁能源占比80.12%。 该公司计划宣派2024年度股息人民币0.162元/股,派息率60%;加上2024中期特别股息0.05元/股,全年派息总额0.212元/股,派息率达到78%,对应股息率超过7.7%。 四年"翻一番",能源转型和业绩增长全面提速 2021年,中国电力发布全新战略,步入清洁发展和创新驱动的转型快车道,清洁能源装机占比快速提升、资产质量持续优化、科技创新形成新的支撑,形成了清洁发展与科技创新"双轮驱动"、水火风光协同互济的发展格局。存量提质方面,成功对超600万千瓦亏损煤电开展煤电联营,快速堵住经营业绩"出血点",煤电板块度电盈利能力已从行业中下游跃升至领先地位。 从转型的成效来看,2021年以来,该公司实现4年"翻一番":合并装机容量增加85%,资产总额增加118%,营业收入增长91%,归母净利润增长126%。 聚焦科技创新与核心竞争力,扎实推进战新产业发展 2021年以来,中国电力科技创新全面提速,在新型储能、储能安全、新型电力系统建设关键技术等领域掌握了一批技术。在新型储能领域,新源智储已获评北京市"独角兽",牵头建设应急管理部电化学储能安全重点实验室,推出了"智储-银河"系列超分子全浸没式工商业储能一体机,从源头上切断了发生火灾的可能性;在绿电交通领域,启源芯动力市场占有率保持行业领先,C轮融资投后估值达100亿元;在清洁供暖和地热领域,新源泰利建成房山区首个100%可再生能源供热制冷项目,获批共建地热院士专家工作站。 分红金额逐年上升,以实际行动回馈股东 2021-2024年,该公司每股派息从0.05元上升至0.162元,2021年利润受到火电的影响而亏损,但该公司依旧坚持派息,2022年恢复盈利后,三年的平均派息比例超过60%。拉长周期看,根据东方Choice数据,2004年以来该公司累计派息21次,平均派息比例达56.91%,在业内处于领先水平。而在分红的持续增长下,目前其股息率已具较大吸引力。 高度重视资本市场,市值表现取得显著突破 2021年以来,中国电力密集开展资产结构调整、收购母公司资产、股权激励、母公司增持、ESG管理、投资者关系等工作,在资本市场关注度逐渐提升。2021-2022年,中国电力股价上涨超过3倍,市值最高超过600亿港币,之后2年受大环境以及电力政策影响有所回撤。该公司管理层称,将全面加强市值管理,落实国资委关于加强中央企业控股上市公司市值管理工作的各项意见,研究各项市值管理工具利用,加大重视股东回报。 值得注意的是,该公司持续获得各方看好:大股东国家电投近年持续开展增持;中信金融资产于2024年举牌并获得1名董事席位;而港股通资金也在持续流入,其中沪港通于最近60日净买入1.62亿股,截止3月21日持股比例13.78%,较2021年增长约10个百分点。此外,该公司也获得多家境内外投行看好,给予目标价均显著高于现价。 综合来看,"十四五"开篇至今,中国电力加速内功修炼,向市场交出了一份靓丽的成绩单。在算力需求呈指数级增长导致全球开启电力竞赛的背景下,在能源政策支持电力企业高质量发展的趋势下,电力公司在资本市场有望获得估值回归。而中国电力凭借自身战略、资产结构等差异化优势,有望迎来更好的投资机会。



