来源 Archosaur Games 祖龙娱乐发布2024年全年业绩 - 精品化战略助力长线运营表现,新游上线带动收益显著提升

- 多品类重磅产品储备丰富,研运一体布局全球市场

财务摘要︰ - 2024年收益为人民币1,141.1百万元,较2023年同期增长25.6%。其中,综合游戏发行及运营业务收益同比增长45.9%至人民币1,035.0百万元,占总收益的90.7%。

- 2024年毛利为人民币826.0百万元,较2023年同期增长27.0%,毛利率为72.4%,与去年同期保持基本一致。

- 2024年研发开支同比减少8.6%至人民币532.1百万元,销售及营销开支增加至人民币565.0百万元,主要由于报告期内《龙族:卡塞尔之门》在中国大陆上线以及《以闪亮之名》持续进行运营推进所致。

- 2024年经调整亏损净额较2023年同期收窄4.6%至人民币270.0百万元。 营运摘要︰ - 截至2024年全年业绩公告发布之日,集团在逾170个地区市场推出23款精品手游,支持14种语言的多个地区版本,已上线游戏的全球累计注册用户数超过2亿人,全球累计总流水超过人民币220亿元。

- 超自由时尚女性向手游《以闪亮之名》自上线以来,十余次以强劲之姿跻身中国大陆iOS游戏畅销榜前十名。伴随两周年庆活动序幕拉开,游戏不但于2025年3月4日跃居iOS游戏畅销榜第八,更是凭借高质量精准呈现的大屏效果,高居iPad畅销榜第二。截至2024年12月31日,《以闪亮之名》的全球累计注册用户数超过2,000万。

- 策略卡牌类游戏《龙族:卡塞尔之门》于2024年9月在中国大陆地区正式上线,上线首日即登顶iOS应用商店游戏免费榜并持续霸榜一周,且连续数日冲入游戏畅销榜前十名,成为祖龙娱乐又一款首月流水超过人民币1亿元的自主发行产品。

- 经典MMORPG手游《龙族幻想》以及回合制MMORPG手游《梦幻诛仙》持续实施多维度运营策略,有效实现了产品的长线平稳运营,保持了收益的持续稳定。

- 为打造不同类型及多样化的游戏组合,集团预期于2025年至2027年期间在全球各地推出8款包括MMORPG、放置PRG、策略卡牌及其他类型的游戏产品,其中包括一款由虚幻引擎4打造的中国风修真题材放置RPG手游《踏风行》以及一款回合制MMORPG游戏项目代号:逍遥。 香港, 2025年3月21日 - (亚太商讯) - 祖龙娱乐有限公司("祖龙娱乐"或"公司",连同其附属公司,统称"集团",股份代号:9990.HK)公布其截至2024年12月31日止年度("报告期内")之经审核年度业绩。 2024年,祖龙娱乐录得收益人民币1,141.1百万元,较截至2023年同期人民币908.5百万元增加25.6%,主要由于报告期内《龙族:卡塞尔之门》在中国大陆上线及《以闪亮之名》持续发力所致;其中,综合游戏发行及运营业务收益较截至2023年同期同比增长45.9%至人民币1,035.0百万元,占总收益的90.7%。2024年,集团毛利为人民币826.0百万元,较2023年同期同比增长27.0%,毛利率为72.4%,与去年同期保持基本一致。报告期内,集团研发开支同比减少8.6%至人民币532.1百万元,销售及营销开支增加至人民币565.0百万元,主要由于报告期内《龙族:卡塞尔之门》在中国大陆上线及《以闪亮之名》推广及广告开支增加所致。受上述因素综合影响,2024年集团经调整亏损净额较2023年同期收窄4.6%至人民币270.0百万元。 《以闪亮之名》验证长线运营实力,新游上线助力产品赛道拓展 以公司新一代女性制作策划团队为核心研发的超自由时尚女性向手游《以闪亮之名》,自上线以来十余次以强劲之姿跻身中国大陆iOS游戏畅销榜前十名,其2025年1月的单月利润更是创下该游戏的历史新高。伴随两周年庆活动序幕拉开,游戏不但于2025年3月4日跃居iOS游戏畅销榜第八,更是凭借高质量精准呈现的大屏效果,高居iPad畅销榜第二,当日流水攀升至一周年庆以来的峰值。2024年,游戏持续进行高质量的迭代更新,与中国邮政、上海海昌海洋公园、沙漠邮局等开展联动活动;更融入了蜀绣、泉州提线木偶戏、德化白瓷、京剧、柯尔克孜族刺绣、藏羌织绣等中国非物质文化遗产定制内容。此外,宠物系统凭借其单只可达三千万根毛发的极致毛流感和独特的渲染及染色工艺,叠加多样亲宠玩法,一经上线即获得玩家广泛关注。未来游戏还将解锁大地图以及模拟经营等更多新玩法,为玩家带来更丰富多元的游戏体验。《以闪亮之名》官方微博已累计获得超过1,700万个转评赞,TapTap平台评分持续高达8.9分。截至2024年12月31日,《以闪亮之名》的全球累计注册用户数超过2,000万。 由虚幻引擎4打造的、根据《龙族》系列小说和动画改编开发的策略卡牌类游戏《龙族:卡塞尔之门》,于2024年9月12日在中国大陆地区正式上线。上线首日即登顶iOS应用商店游戏免费榜并持续霸榜一周,且连续数日冲入游戏畅销榜前十名,成为公司又一款首月流水超过人民币1亿元的自主发行产品。该游戏于2024年11月26日携手金坛刻纸推出"凭秋剪意"联动活动,将非遗瑰宝独特魅力融合游戏元素展现在玩家面前。 值得关注的是,对于自上线以来已分别运营超过5年和8年的由虚幻引擎4驱动的MMORPG手游《龙族幻想》以及回合制MMORPG手游《梦幻诛仙》,凭借多维度的运营策略持续提升了用户体验。这些举措有效实现了产品的长线平稳运营,保持了收益持续稳定。 多元游戏储备丰富产品矩阵,"研运一体"战略延长生命周期 为打造不同类型及多样化的游戏组合,集团预期于2025年至2027年期间在全球各地推出8款包括MMORPG、放置RPG、策略卡牌及其他类型的游戏产品。 其中,由虚幻引擎4打造的中国风修真题材放置RPG手游《踏风行》于2025年3月开启了新一轮付费测试,并预计将于2025年上半年在中国大陆地区正式上线,该游戏计划主要采用自主发行方式。另一款融合国风和卡通美学的回合制MMORPG游戏项目代号:逍遥,计划于2025年对外开展测试。此外,改编自《龙族》系列小說,并依托虚幻引擎5打造的开放世界MMORPG+游戏项目代号:Odin正在有序开发中。 日后,随着产品类型由MMORPG、SLG、女性向、策略卡牌扩张至放置RPG等多品类和丰富多样的风格,及持续完善"研运一体"的有机模式,预期公司游戏的生命周期将进一步延长,这将对集团的收益作出更稳定及持续的贡献。 技术创新驱动产品力提升,社会责任引领企业长期价值 创新是祖龙娱乐持续发展的核心动力,技术是公司不断提升竞争力的重要支撑。作为游戏领域的先锋,祖龙娱乐率先将全球领先的虚幻引擎技术引入移动游戏开发,不断突破技术边界,探索未知的可能性。集团不断在大语言模型(Large Language Model,LLM)方面研究探索,并迅速开展在游戏产品内接入及本地化部署DeepSeek的工作。同时,公司的技术团队基于公司产品实际需求正在自主开发能够在游戏内嵌入高智能化NPC的模型架构,在控制成本的基础上更快实现智能化技术的升级与玩家体验的提升。此外,集团还在不断积极推进AIGC(Artificial Intelligence Generated Content)与UGC(User Generated Content)融合性创作的前沿尝试,力争让玩家能够更便捷地在游戏内进行创意表达。正是这种对技术的执着追求与创新实践,让祖龙娱乐屹立于行业的前沿。 与此同时,作为行业中负责任且有温度的游戏公司,祖龙娱乐积极践行社会责任,笃定躬行社会公益,成功开展了"鸿鹄筑梦公益计划"、"龙行公益"等活动,在文化创新、产教融合等方面取得了可圈可点的表现。 展望未来,作为中国领先的游戏研发与运营厂商,祖龙娱乐将继续走在游戏行业技术探索前沿,继续坚持精品化、多品类、研运一体、全球化的核心战略,持续开发各品类行业领先的精品游戏,在文娱领域持续探索和思考,对市场及用户的定位、玩家喜好、推广策略等挖掘更深刻的认识,脚踏实地,勇敢出发,为全球玩家创造卓越的在线娱乐体验。 关于祖龙娱乐有限公司 祖龙娱乐是中国手游行业的开拓者,专注于开发优质MMORPG、SLG、女性向、策略卡牌及其他类型的手游,开发优质手游的实力屡经验证,且注重核心游戏性体验品类的持续深耕。截至目前,祖龙娱乐在逾170个地区市场共推出23款精品手游,支持14种语言的多个地区版本,所提供的高质量的多元游戏组合拥有良好的市场声誉。



