超市及便利店连锁运营商 江苏宏信超市H股全球发售

发售摘要：

- 香港公开发售将于2025年3月26日（星期三）中午十二时正（白表eIPO服务申请于上午十一时三十分）截止；

- 发行价范围：2.50港元至3.00港元；

- 每手1,000股；

- 最大集资净额约1.177亿港元（于任何超额配股权获行使前）;

- 预期股份在2025年3月31日（星期一）于香港联交所主板开始买卖；

- 绰耀资本有限公司为独家保荐人。

香港, 2025年3月21日 - (亚太商讯) - 江苏宏信超市连锁股份有限公司（"公司"，股份代号：2625）今日宣布全球发售及于香港联合交易所有限公司（"香港联交所"）主板上市之计划。

江苏宏信超市连锁股份有限公司是一家粮油批发商，总部设在扬州，主要集中在苏中地区以"宏信龙"品牌经营超市及便利店零售业务。根据行业报告，按销售额计，公司于2023年在扬州超市运营商中排名第二，市场份额约为9.1%，及按销售额计，公司于2023年在江苏中部地区的超市运营商中排名第五，市场份额约为2.3%，及按2023年的销售额计，于江苏省超市营运商中排名第20位左右，市场份额约为0.4%。

江苏宏信超市连锁股份有限公司计划发售的股份数目为53,562,000股（视乎超额配售权行使与否而定），其中，香港发售股份数目为5,357,000股（可予重新分配），国际发售股份数目为48,205,000股（可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定）。发售价范围2.50港元至3.00港元，每手买卖单位1,000股。

是次香港公开发售于2025年3月21日（星期五）开始，并预期于2025年3月26日（星期三）中午十二时正（白表eIPO服务申请于上午十一时三十分）截止。公司H股预期将在2025年3月31日（星期一）于香港联交所主板开始买卖。

假设超额配股权完全不获行使，倘发售价定为每股3.00港元（即发售价范围的上限），则全球发售的所得款项净额将增至约1.177亿港元。公司拟将全球发售的所得款项净额用作下列用途：

- 约30.9%将用作开设新零售店铺，其中包括门店翻新，购买货价，购买冷藏设施、照明、空调、闭路电视监控系统及POS系统及用于安装消防安全系统。

- 约41.2%将用作建立新配送中心，其中包括收购地块用于建设新配送中心，新配送中心的建设及购置货架、灯具及附属设施以及安装消防安全系统。

- 约26.8%将用作建立新的餐食中央厨房，其中包括建设新中央厨房，采购机器及设备，购置及安装消防安全系统、通风系统、冷藏设施、公用事业、空调、闭路电视监控系统及配套设施及购买额外车辆，以向客户配送餐食。

- 约1.1%将用于增强ERP系统及基础设施系统，以提高运营效率。

公司已成功引入基石投资者Top Legend SPC，其同意认购H股为可按发售价（包括经纪佣金、证监会交易征费及联交所交易费）认购总额为500万美元的数目，禁售期为六个月。

绰耀资本有限公司为独家保荐人。绰耀资本有限公司及民银证券有限公司为联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。建银国际（控股）有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。招银国际融资有限公司、盈立证券有限公司、星河证券有限公司、艾德证券期货有限公司、创升证券有限公司、长桥证券（香港）有限公司为其他联席账簿管理人及联席牵头经办人。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network