中国生物制药（1177.HK）公布2024全年业绩



财务摘要 截至12月31日止年度 人民币 2024年 2023年 变动 人民币亿元 人民币亿元 % 收入 288.7 262.0 +10.2% 毛利率（%） 81.5% 81.0% +0.5 百分点 销售及管理费用占收入比例（%）* 42.1% 42.2% -0.1百分点 研发费用占收入比例（%） 17.6% 16.8% +0.8百分点 本年度盈利 63.6 51.0 +24.9% 归属于母公司持有者应占盈利** 35.0 23.3 +50.1% 经调整非《香港财务报告准则》归母净利润*** 34.6 25.9 +33.5% 基于归属于母公司持有者之经调整非《香港财务报告准则》归母净利润计算之每股基本盈利（人民币分）

18.90

13.97

+35.3% 创新产品收入**** 120.6 98.9 +21.9% 占收入比例（%） 41.8% 37.8% 新产品收入***** 100.9 80.5 +25.4% 占收入比例（%） 35.0% 30.7% 每股股息（港仙） 7.0 5.0 +40.0% -中期 3.0 2.0 +50.0% -末期 4.0 3.0 +33.3% * 销售及分销成本加行政费用除以收入 ** 归属于母公司持有者盈利同比显著增长主要受惠于本年度收入明显增长及录得出售附属公司收益 *** 指撇除已终止经营业务、若干非现金项目以及联营公司及合营公司之盈利及亏损之影响后的归属于母公司持有者基本盈利 **** 收入为销售额扣除销售折扣，创新产品包含创新药及生物类似药 ***** 五年内上市的产品

重点成果

肿瘤创新药

- 福可维（盐酸安罗替尼胶囊）目前已获批七个适应症。三项新适应症已向中国国家药品监督管理局药品审评中心（「CDE」）递交上市申请，另有三项新适应症的关键性临床试验已取得阳性结果，集团将于近期向CDE递交新增该等适应症的上市申请。此外，安罗替尼还有多项新适应症的临床研究正在III期，包含一线非鳞状非小细胞肺癌、一线结直肠癌等，预计将在未来几年逐步递交上市申请。

- 亿立舒（艾贝格司亭）注射液通过三项全球多中心、随机、对照研究的关键性III期临床试验，与临床上常用的短效升白药和长效升白药进行了对比，证明了其疗效和安全性。艾贝格司亭于2023年成功纳入国家医保目录，并在2024年加速放量，成为集团收入增长的重要贡献品种。

- 安方宁（格索雷塞片）是一款新型、高效的KRAS G12C抑制剂，于2024年11月获得NMPA的上市批准，用于治疗至少接受过一种系统性治疗的KRAS G12C突变型的晚期非小细胞肺癌。集团将深入挖掘格索雷塞的多适应症潜力，有望将其打造为肿瘤领域的又一款重磅产品。

- 安倍斯（贝伐珠单抗注射液）、得利妥（利妥昔单抗注射液）、赛妥（注射用曲妥珠单抗）和帕乐坦（帕妥珠单抗注射液）分别于2023年2月、2023年5月、2023年7月和2024年12月获得NMPA的上市批准。该等生物类似药在2024年快速放量，加速了集团的收入增长。 肝病创新药

- 天晴甘美（异甘草酸镁注射液）是第四代甘草酸制剂，目前已获批3个适应症：慢性病毒性肝炎、急性药物性肝损伤和改善肝功能异常。异甘草酸镁是全球第一个99.9%的纯化体甘草酸，具有肝脏靶向性强、抗炎效果优、安全性高等优势。

- 拉尼兰诺（泛PPAR激动剂）目前正在全球开展III期临床试验，用于治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝炎（MASH）。2023年7月，拉尼兰诺被CDE纳入突破性治疗药物程序。拉尼兰诺是中国第一个进入临床III期的MASH药物，有望填补中国市场空白。

呼吸系统创新药

- 天晴速畅（吸入用布地奈德混悬液）是中国首款获批上市的布地奈德雾化剂型仿制药，打破了国内市场长期被原研垄断的局面，为国内气道慢性炎症患者带来了兼具有效性、安全性与经济性的高端制剂产品。该产品已被纳入集采范围，集团及时采取了一系列主动管理措施，包括管道下沉、拓展市场覆盖和集采外市场的二次开发，使其销售额在2024年实现了稳步增长。

- 天韵（注射用多黏菌素E甲磺酸钠）于2021年首仿上市，是中国首款获批上市的注射用多黏菌素E甲磺酸钠，并于2023年成功纳入国家医保目录。目前，国内仅两家同通用名产品获批。集团通过积极的学术推广，不断拓展市场覆盖，天韵的销售额在2024年快速增长。

外科/镇痛创新药

- 泽普思（氟比洛芬凝胶贴膏）是中国首个获批上市的国产凝胶贴膏，连续多年蝉联外用镇痛市场份额第一位。氟比洛芬凝胶贴膏的销售额在过去几年保持增长态势，并在2024年实现了突破性增长。集团开发的第二代氟比洛芬贴剂预计将于2025年获批上市。

其他

- 2024年，第十批集采产品仅占本集团总收入的1%，集采风险基本出清。此外，集团自主研发的两款1类创新药，安柏尼（富马酸安奈克替尼胶囊）及安洛晴（枸橼酸依奉阿克胶囊），新增纳入医保目录，有望惠及更多患者。



香港, 2025年3月21日- (亚太商讯) -中国领先的创新研发驱动型医药集团-中国生物制药有限公司（「中国生物制药」或「公司」，连同附属公司统称「集团」）（股票编号：1177）公布截至2024年12月31日止12个月之经审核财务业绩。 年内，集团录得收入约288.7亿元（人民币，下同），按年增长约10.2%。归属于母公司持有者应占盈利约35.0亿元，按年大幅增长约50.1%。基于归属于母公司持有者应占盈利计算之每股盈利约19.13分，按年显著增长约51.9%，该显著增长主要受惠于本年度收入明显增长及录得出售附属公司收益。扣除已终止经营业务之归属于母公司持有者应占盈利，应占联营公司及合营公司亏损（扣除相关税项及非控制权益），若干资产及负债之公允价值变动及一次性调整之减值，流动权益投资之公允价值亏损╱（利润）（扣除相关税项及非控制权益），股权激励费用（扣除相关税项及非控制权益），可转换债券债务部份之利息费用及汇兑（收益）╱亏损之影响后，经调整非《香港财务报告准则》归母净利润约人民币34.6亿元，按年增长约33.5%。集团流动资金保持充裕，资金储备总额约241.1亿元（计入流动资产之现金及银行结余约95.7亿元、计入非流动资产之银行存款约93.7亿元、理财管理产品总额约51.7亿元）。



董事会建议派发末期股息每股4港仙（2023年：3港仙），连同已派发中期股息每股3港仙，全年合共派发股息每股7港仙（2023年：5港仙）。



销售：强大销售体系持续发力，仿制药收入实现正增长

集团以仿制为基石，全面推进创新转型，创新产品不断驱动销售增量，收入占比逐年提升。年内，创新产品收入达到120.6亿元，按年增长21.9%，占集团总收入比例达41.8%。 年内，抗肿瘤用药之收入达约107.3亿元，占集团收入约37.2%。外科╱镇痛用药和肝病用药之收入分别约44.6亿元和34.4亿元，各占集团收入约15.4%和11.9%。此外，呼吸系统、心脑血管用药和其他等不同领域产品的销售持续贡献集团收入。其中，呼吸系统及心脑血管用药之收入分别占集团收入的约10.9%和7.5%。



研发：全力以赴推动创新产品开发，积极申请各类专利

集团继续专注抗肿瘤、肝病、呼吸系统和外科/镇痛四大治疗领域的新产品研发。截至报告期日，集团有在研创新药70个，其中抗肿瘤用药39个、肝病用药7个、呼吸系统用药13个、外科/镇痛用药6个，其他类用药5个。另外，集团还有65个在研仿制药産品。



集团亦十分重视保护知识产权，鼓励成员企业积极申报各种专利，以提高核心竞争能力。年内，集团提交专利申请1,069项及获得专利发明授权349项。截至报告期日，集团累计有效专利及专利申请5,082项，累计获得专利发明授权1,958项。



展望：聚焦核心业务和创新，继续推进「双路径」国际化发展战略

中国医药市场凭借庞大的体量与递增的市场需求，在全球医药産业中占据关键地位。此外，医药産业作为关系国计民生的战略性産业，是国家政策引导和激励的重点扶持对象。同时，一系列的政策拓宽了创新药的定价空间，提升了药品可及性，创新药有望迎来更广阔的市场前景。



集团秉承「专注创新、服务病患，成为全球领先的制药企业」的愿景，坚持全面创新，不断加大研发投入，自主研发能力持续增强，目前已构建完善的管线産品组合。同时，集团大力推进商务拓展和战略合作，力争成为全球制药与生物科技公司的最佳合作伙伴。



目前，集团已进入创新成果收获期，预计到2027年，集团已上市创新産品数量将超过30个，创新産品收入占总收入比例将突破50%，这将强化集团在四大治疗领域的优势地位，为未来可持续发展注入强大动力。此外，集团以人工智能为核心驱动力，推动数字化战略升级，已完成DeepSeek、ChatGPT等AI模型的本地化部署，优化跨部门协作等关键业务，显著提升运营效率。



同时，集团采用「双路径」国际化发展战略，加速创新发展。一方面，集团通过引进全球医药创新成果到中国，惠及中国病患；另一方面，集团拓展国际市场，瞄准全球尚未满足的临床需求。



未来，集团将进一步聚焦核心业务和创新，持续提升四大治疗领域的研发效率和质量，并积极推进国际化布局，驱动业务高速增长和业绩稳步提升，为全球医药事业的发展贡献力量。



有关中国生物制药有限公司（股票编号：1177）

中国生物制药，连同其附属公司，是中国领先的创新研究和研发驱动型医药集团，业务覆盖医药研发平台、智慧化生産和强大销售体系全産业链。産品包括多种生物药和化学药，在肿瘤、肝病、呼吸系统、外科/镇痛四大治疗领域处于优势地位。公司于2000年在香港联交所上市，2013年入选MSCI全球标准指数之中国指数成分股；2018年入选恒生指数成分股；2020年入选恒生沪深港通生物科技50指数成分股、恒生中国(香港上市)25指数。中国生物制药连续五年荣登美国权威杂志《制药经理人》发布的「全球制药企业TOP50」，连续三年获评《福布斯》(亚洲) 「亚太最佳公司50强」。

有关中国生物制药的进一步资料，请浏览: www.sinobiopharm.com



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部门 制药及生物技术

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