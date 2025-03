巨星传奇将投资周杰伦2025「嘉年华」巡回演唱会三亚站

香港, 2025年3月20日 - (亚太商讯) - 巨星传奇(06683)将投资周杰伦2025「嘉年华」巡回演唱会三亚站,继去年参与福州站、杭州站、长沙站、南京站及深圳站投资后,再度成为周杰伦《嘉年华》世界巡回演唱会的投资方之一。通过参与此类大型演唱会项目,公司旨在探索收入来源多元化的可能性,并致力于为股东及潜在投资者创造长期价值。 展望未来,巨星传奇集团计划通过「IP+文旅」模式,将演唱会投资与 IP 运营结合,提升「周同学」IP 的国际影响力,并探索其旅游与经济潜力。公司拟通过创新策展,拓展 IP 多元化发展,例如开发更多联名商品、举办主题展览及推广线下互动活动,以进一步贴近粉丝与市场需求,增强「周同学」IP 的情感共鸣与文化价值。



话题 Press release summary



部门 时尚服装, 金融, 业务, Sports

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network