云顶新耀启动嘉善工厂伊曲莫德生产建设项目 加速本地化供应布局

香港, 2025年3月19日 - (亚太商讯) - 今日，云顶新耀宣布正式启动伊曲莫德（VELSIPITY®）位于嘉善工厂的生产建设项目，以支持该药物的本地化生产，进一步满足中国及亚洲市场对溃疡性结肠炎（UC）治疗的需求。该项目总投资达7000万元，预计投产后年产能可达5000万片，供应范围涵盖中国大陆、中国香港、中国澳门、中国台湾、韩国及新加坡等市场。

随着溃疡性结肠炎（UC）患者数量的持续增长，中国市场对创新疗法的需求日益迫切。预计到2030年，中国溃疡性结肠炎患者将增至约100万，对更高效、安全、便捷的治疗方案提出了更高要求。伊曲莫德是一款每日一次口服的一线先进疗法，适用于中重度活动性UC患者，具有快速起效、临床缓解、黏膜愈合及良好安全性等优势。该药物已在多个国家和地区获批，并在2024年12月获中国国家药品监督管理局（NMPA）正式受理新药上市申请（NDA），此外已在中国香港获得NDA受理，并纳入粤港澳大湾区内地9市临床急需进口港澳药品医疗器械目录，正式惠及内地患者。

嘉善工厂自2022年投入运营以来，已建立先进的生产设施和完善的质量保障体系，并符合全球良好生产规范(GMP)标准认证。在政府的大力支持下，该基地不仅承担伊曲莫德及其他创新药的生产任务，还将作为云顶新耀mRNA技术平台本地化的战略支点，支持mRNA肿瘤及自免治疗药物的从研发到商业化全流程，进一步强化公司在创新药物生产领域的核心竞争力。

目前，云顶新耀已成功本地化经过临床验证的自主研发mRNA技术平台，并在个性化肿瘤治疗性疫苗（PCV）、肿瘤相关抗原疫苗（TAA）、免疫调节肿瘤疫苗和自体生成CAR-T四大方向实现全面布局。在近期投资者交流会上，公司披露了最新的mRNA管线进展，公司自主研发的首款mRNA个性化肿瘤治疗性疫苗EVM16已在北京大学肿瘤医院完成首例患者给药，EVM14及自体生成CAR-T项目亦取得重要的临床前研究数据，进一步验证了mRNA技术平台的潜力。

云顶新耀的mRNA技术平台依托深度学习的自研"妙算"系统(EVER-NEO-1)新抗原预测算法，能够精准筛选高免疫原性肽段，优化mRNA疫苗抗原设计，提高免疫应答效果。经过四年多的持续优化，公司已成功迭代至第三代mRNA序列设计算法系统，其新抗原预测能力表现出行业领先水平，进一步夯实了云顶新耀在mRNA创新药物研发领域的技术壁垒。

嘉善工厂生产建设项目的启动，不仅彰显了云顶新耀对伊曲莫德市场前景的信心，也为公司其他创新药的本地化供应奠定了基础。通过全面提升生产和质量管理体系，云顶新耀正在实现从研发、生产到商业化的全价值链条整合，进一步巩固其成为亚洲领先的全球综合性生物制药公司。

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