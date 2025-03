Wednesday, 19 March 2025, 18:34 HKT/SGT Share:

来源 HighTide Therapeutics Inc. MASH疾病领域的大市场、大需求 - 君圣泰HTD1801,MASH领域中国原创新药中首个获美国FDA授予快速通道资格认定

香港, 2025年3月19日 - (亚太商讯) - 代谢相关脂肪性肝炎(MASH)已成为全球医药行业正在挖掘的潜力"富矿" - 2030年MASH市场规模将突破322亿美元,患者人数超4.8亿,至今FDA仅批准了一款药物。MASH作为一种与代谢紊乱相关的肝脏疾病,表现为肝脏中脂肪异常堆积,并伴随炎症和肝脏纤维化,可进展为肝硬化和肝细胞癌,是全球肝移植的主要病因,更显著增加了心血管疾病的风险。随着生活方式的改变,这个潜在的"健康杀手"早已随肥胖、糖尿病等代谢问题一起悄然而快速地蔓延。这使得近年来代谢性肝病市场规模持续迅猛增长。 近日,中国创新药物医学大会暨2025CMAC年会在苏州召开,会议以"凝医学新知、聚创新之力"为主题,汇聚行业精英和权威学者,共同探讨创新药物医学的发展趋势与挑战。MASH作为近年来越来越受到大众、医学界和产业界关注的热点疾病,大会专为此设主题分论坛:"MASH 临床药物研发与创新技术:全球视野下的实践与应用"。作为国内代谢疾病创新药企代表,君圣泰医药创始人刘利平博士应邀出席,并做了《MASH临床研究与市场机遇》的专题报告,同与会各专家分享交流。 MASH赛场迎来关键赛点,多靶点、联合机制成为趋势 2024年3月,Madrigal公司的Resmetirom获批上市,成为FDA批准的首款MASH治疗药物,这一突破标志着MASH药物研发迎来关键破局点看、迈入新阶段。另一方面,MASH庞大的全球患者规模以及大众对于代谢和健康的综合改善诉求,使得Resmetirom远未能解决庞大的治疗需求与有限的治疗手段之间的巨大矛盾。市场需要更能有效改善肝脏组织学,且为患者带来综合获益的药物。 目前,多款MASH在研药物已进入临床后期,然而单一机制药物往往难以兼顾MASH治疗的多重需求:既改善肝脏脂肪变性,又抑制肝脏炎症及纤维化,同时为MASH关联的代谢共病(如,糖尿病、肥胖、心血管疾病等)带来治疗获益。因此,具备多靶点、多功能作用的创新疗法正成为新的研发趋势。 君圣泰医药正是这一趋势的领航者。其核心产品熊去氧胆小檗碱(HTD1801)是一款全球独创的双机制小分子药物,兼具激活AMPK与抑制NLRP3炎症小体生成。代谢调节与抗炎两种机制联合互补,有利于从根本上恢复代谢健康,在改善肝脏代谢、抑制炎症及纤维化等方面展现出独特的临床优势。这种双管齐下的治疗策略,为MASH患者提供了更全面的优选治疗方案,在临床中展现出差异化优势。 HTD1801双机制"组合拳"出击,在国际赛场获认可 HTD1801治疗MASH的有效性已在临床2a期研究被验证,在MASH合并2型糖尿病(T2DM)患者中,HTD1801能显著降低肝脏脂肪含量,并在改善肝损伤及血糖控制等方面表现优越。 该临床2a期研究结果已发表在全球顶级期刊Nature Communications上,结果显示: - 经HTD1801治疗后,MASH合并T2DM患者的肝脏脂肪含量显著降低,降低幅度约为安慰剂组的3倍,同时多个肝损伤相关指标得到改善,提示HTD1801具有为肝脏带来组织学上显著获益的潜力。 - 经HTD1801治疗后,可改善多个心血管代谢风险因素,对血糖、体重、LDL-C及甘油三酯等指标均有显著改善,为患者带来多维获益。 HTD1801多次亮相于国际顶级肝病大会,在2024年举办的欧洲肝脏研究学会年会(EASL)和美国肝病研究协会肝病年会(AASLD)上,展示了多项该2a期临床试验的事后分析,数据显示: - HTD1801与"顶流药物"GLP-1受体激动剂联用,预计可为MASH合并T2DM的患者带来降糖、降脂以及减轻体重的进一步获益。 - 改善致病根本:胰岛素抵抗是MASH发生的"种子",而在胰岛素抵抗更严重的患者中,HTD1801带来更大的治疗获益。 - HTD1801具备高安全性,可成为慢性病(如MASH和T2DM)长期管理的理想选择。 此外,与FDA获批药物Resmetirom相比,HTD1801在血糖控制和减重方面表现出更优的治疗效果。 目前,HTD1801的IIb期临床试验正在顺利推进,已在2024年3月完成在中美两地的患者入组,预计将在2025年公布顶线数据。 随着MASH成为代谢病领域的新焦点,全球创新药企正加速布局,以多靶点、多功能创新疗法为代表的新一代药物正在逐步推进临床。HTD1801凭借其兼具能量稳态调节与抗炎作用的独特机制和差异化临床优势,展现出广阔的治疗潜力。



话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network