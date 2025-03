Wednesday, 19 March 2025, 16:23 HKT/SGT Share: 南山铝业国际香港招股 增长强劲的东南亚氧化铝龙头

香港, 2025年3月19日 - (亚太商讯) - 近期,港股IPO市场持续升温,各行业龙头纷纷赴港上市,吸引全球投资者的关注和参与。3月17日,东南亚氧化铝龙头南山铝业国际(2610.HK)启动港股招股。本次IPO,南山铝业国际计划募资规模(绿鞋前)为23.5-27.8亿港元。发售价介乎26.6-31.5港元之间,每手100股,预计于3月25日登陆香港联交所主板。 据了解,南山铝业国际(Nanshan Aluminium International) 是位于印度尼西亚廖内群岛省民丹岛经济特区的氧化铝生产商,市场份额稳居东南亚氧化铝行业首位。此外,南山铝业国际的母公司是中国电解铝行业龙头之一。目前南山铝业国际的采购、生产、销售环节均在印度尼西亚本土、东南亚或其他国家实现,是中资背景企业在海外实现外循环完整布局的典范。 成本优势显著 稳健经营底盘稳固 南山铝业国际主要面对全球市场提供优质冶金级氧化铝粉,凭借印度尼西亚得天独厚的资源优势,公司铝土矿、煤炭、员工成本均远低于行业水平,搭配其自建的160兆瓦发电厂、3.5万吨级深水码头、煤制气厂和专用水库等配套设施,进一步降低了公司的生产成本,使其成为全球氧化铝厂商中单吨成本最低的公司,单吨氧化铝生产成本仅约1700元人民币,仅为当前中国企业平均生产成本的55%。此外,公司于印度尼西亚的主要营运附属公司BAI所在的印度尼西亚廖内群岛省民丹岛经济特区让其享有长达20年的所得税豁免政策,为公司构筑了远超同业的成本护城河。 值得一提的是,作为成品铝的上游产品,国际氧化铝价格受全球三大供给地区澳大利亚、几内亚和印度尼西亚的出口政策,开采和加工成本、远洋运费和同行业企业开工率等多种因素扰动,而南山铝业国际强大的成本优势,让其能更为从容应对市场波动,助力公司业务稳健经营。 财务表现优异 行业高景气下成长前景可期 在量价齐升的行业周期驱动下,南山铝业国际业绩呈现爆发式增长。财务数据显示,2021-2024年,公司营收分别为1.7亿、4.7亿、6.8亿、10.2亿美元,年复合增长率高达80%;同期公司净利润分别为0.4亿、1.0亿、1.7亿、4.6亿美元,年复合增长率高达126%。 与此同时,南山铝业国际盈利能力持续提升。2021-2024年,公司毛利率分别为25.9%、24.0%、29.2%、50.6%。在24年氧化铝周期上升信道期间,公司依托印度尼西亚资源禀赋构筑的「成本凹地」稳定优势,成功将产品价格上行红利转化为盈利增长,推动自身毛利率增长至超过50%。此外,在2023年氧化铝下行周期内,公司毛利率依然保持接近30%的水平,展现出了公司的盈利韧性,印证了公司的成本优势。 从行业前景看,2023年,印度尼西亚为东南亚氧化铝产能最大的国家(占该地区产能的70%以上)。受限于中国国内氧化铝、电解铝生产的产能规模限制,东南亚的氧化铝产量增速将显著高于全球水平,2019年至2023年复合年增长率达到23.3%,显著高于全球1.8%的年复合增长率,后续预计将以7.1%的速度增至2028年的851.5万吨,市场前景十分广阔,为南山铝业国际提供发展机遇。 目前,南山铝业国际氧化铝年产能达200万吨,且其三期、四期扩建项目正在推进之中,预计于2026年底总产能将提升至400万吨。未来,随着其产能全面投产,公司东南亚第一市场地位将得到持续夯实。 股东战略合作加持,赢得国际产业投资人广泛认可 除控股股东南山铝业外,南山铝业国际还拥有齐力铝业、Santony家族等强有力的战略合作伙伴作为股东。公司第二大股东为齐力铝业,其为东南亚最大的综合铝业公司,并已于马来西亚上市,齐力铝业已经与公司签订了10年期氧化铝承购安排,与公司建立了稳定、长期的下游合作关系;公司第三大股东为Santony家族,公司与其保持了良好的关系,确保本公司优质铝土矿、煤炭等原料的稳定供应。 本次上市过程中,公司也吸引了嘉能可Glencore、厦门象屿的间接附属公司香港拓威、瑞中国际、Indika Energy等多家知名大宗商品、能源贸易领域基石投资人的加持,并有望为公司带来更多的资源赋能和合作机会。



