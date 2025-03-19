财务摘要

(人民币亿元) 截至12月31日止年度 2024年 2023年 变动 收入 119.46 129.90 - 8.04% 毛利 17.05 20.61 - 17.27% 本公司拥有人应占净利润 10.71 23.82 - 55.04% 每股基本盈利(人民币元) 0.23 0.52 - 55.80%

香港, 2025年3月18日 - (亚太商讯) - 中国化肥产能及产量最大的央企中海石油化学股份有限公司(「中海石油化学」或「公司」，股份编号：3983) 公布截至2024年12月31日止年度经审计之全年业绩。2024年公司实现收入人民币119.46亿元，本公司拥有人应占净利润为人民币10.71亿元。董事会建议派发2024年度末期股息每股人民币0.1208元（含税），派息率达52%。

2024年公司盈利较2023年下降，一方面是因为2023年公司利润包含了出售附属公司天野化工（已更名为新材料公司）的67%股权权益所带来的一次性收益人民币8.52亿元，另一方面是因为公司2024年三套尿素装置集中检修导致尿素销量降低以及尿素等产品价格大幅下降。

中海石油化学董事长兼执行董事侯晓峰先生表示：「过去一年，化肥行业整体承压，尿素价格波动显著。面对挑战，公司聚焦「安全运营、降本增效、市场开拓」三大主线，优化生产管理、强化成本管控、统筹产品营销。于报告期内，公司归属于股东的净利润为1,071百万元。为回馈股东长期支持，董事会拟派发2024年度末期股息每股0.128人民币元（含税），派息率达,52%，与股东共享发展成果。」

公司坚定践行绿色发展战略，能效指标持续领跑：甲醇装置连续13年蝉联中国石油与化学工业联合会「能效领跑者」称号，合成氨装置连续5年获评中国氮肥工业协会"水效领跑者"。凭借卓越的可持续发展实践，公司荣膺国际肥料工业协会（IFA）"行业管理领军者"认证，成为2024年度国内唯一入选企业，彰显全球影响力。

生产管理方面，公司持续加强生产经营管控，过去一年全年未发生各类安全生产事故，生产装置安稳长优运行。公司生产装置均实现了2024年度「1个200天或两个100天」的长周期运行目标，海南一期甲醇装置实现514天长周期，华鹤煤化工气化装置实现510天长周期运行，打破自身历史纪录并在同行业处于领先地位。员工死亡事故和环保污染事故事件连续三年为「零」。丙烯腈项目顺利通过品质竣工验收，合格率100%。得益于此，公司全年生产尿素191.8万吨、磷复肥85.5万吨、甲醇143.8万吨、丙烯腈系列产品23.0万吨。

销售管理方面，公司继续加强市场研究、把握市场节奏，助力公司营销创效。此外，公司持续优化化肥电商直销平台「海油惠农宝」，打造便捷高效的化肥选购环境，同时拓宽产品市场，开辟甲醇燃料领域应用。公司2024年全年销售尿素188.8万吨、甲醇142.6万吨、磷肥50.9万吨、复合肥29.5万吨、丙烯腈系列产品22.6万吨；全年共出口了0.4万吨尿素、12.6万吨磷酸二铵、0.9万吨甲醇和0.9万吨丙烯腈。

展望2025年，国内尿素供需差距仍然存在，预计尿素市场仍然承压。国内磷肥供应预计稳定，受粮食增产任务支撑，耕地面积恢复性增长等因素驱动，磷肥需求有望增长，磷肥市场价格有望继续维持稳定态势。甲醇产能预计相较去年有较大增量，与此同时，甲醇下游计划投产产能较大，将进一步带动甲醇需求上升，因此预计甲醇市场或呈现供需两旺态势。国内丙烯腈产能过剩格局凸显，下游ABS行业增长带动的新增需求却不足以消纳过剩产能，而全球经济进入低速增长常态，因此丙烯腈出口或仍面临一定阻力。另一方面，海南自贸港政策为公司布局港口物流与国际贸易提供了战略机遇。

公司董事长兼执行董事侯晓峰先生表示：「2025年，公司将聚焦三个方向发展：一、打造『植物营养解决方案供应商』的品质定位；二、强化技术研发与成果转化，围绕『富碳气基』、『生物质基』及『磷资源基』构建化工新材料产业体系；三、探索海外天然气资源综合利用项目，拓展国际化发展空间。」

侯晓峰先生总结：「未来，公司秉持稳保国家的粮食安全供应，致力提升股东价值回报，持续巩固公司在央企化肥领域产能与产量的『双第一』地位，为行业树立标杆。」

有关中海石油化学股份有限公司

中海石油化学股份有限公司(「中海石油化学」)是专门从事化肥及相关化工产品开发、生产及销售的上市企业，是化肥产能及产量最大的中央企业，为从事石油和天然气勘探、开发、生产及销售的中国海洋石油集团有限公司之子公司。中海石油化学于2006年9月29日在香港联合交易所主板挂牌上市，股份编号：3983。公司现有生产设施位于中国海南、湖北及黑龙江，总设计年产能达184万吨尿素、100万吨磷复肥(磷酸一铵、磷酸二铵和复合肥)、140万吨甲醇、20万吨丙烯腈及7万吨MMA，公司并拥有位于海南省东方市的设计年吞吐能力为1,828万吨的深水港口。中海石油化学的企业品牌价值持续提升，2024年达67.58亿元，创历史新高。2024年，中海石油化学分别荣获IFA「行业管理领军者」称号和「2024年中国化肥企业百强」前列。

如欲查询更多公司资料，请浏览公司网站 www.chinabluechem.com.cn。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network