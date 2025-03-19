陈力博士当选上海市工商业领军人物

上海, 2025年3月18日 - (亚太商讯) - 3月17日，第七届上海市工商业领军人物表彰交流大会顺利举行，华领医药创始人、CEO陈力博士凭借其在生物医药领域的卓越贡献和创新领导力，获评为"上海市第七届工商业领军人物"，并代表获奖企业家作交流发言。

（陈力博士当选"上海市第七届工商业领军人物"）

上海市工商业领军人物评选活动始于2006年，由上海市工业经济联合会、上海市经济团体联合会牵头主办，上海市商业联合会和上海市企业联合会共同组织开展。本次评选旨在激励工商业领军人物和广大企业家奋发有为，为上海培育发展新质生产力、加快建设"五个中心"和现代化产业体系作出新贡献，共有67位各行各业的企业家当选。

（第七届上海市工商业领军人物证书）

陈力博士拥有30多年新药研发及管理经验。2004年从美国回到上海，参与创建了跨国公司在上海的第一家研发中心--罗氏研发中心，把国际新药研发的先进经验、人才理念、技术标准和质量管理体系带到了中国，为中国生物医药产业环境的建立作出了贡献。

自2010年创立华领医药以来，他始终致力于糖尿病领域的新药研发，不断攻克技术难点，填补国内空白，把技术优势转化为产业优势和发展动能，引领公司抢占糖尿病治疗的未来发展制高点，在葡萄糖激酶激活剂（GKA）领域取得了重大突破。

在陈力博士的带领下，运用血糖稳态治疗理念，华领医药自主研发的全球首创、中国首发、国家一类新药GKA多格列艾汀（商品名：华堂宁®）于2022年9月成功获得国家药品监督管理局（NMPA）的上市批准，开创了全新的糖尿病治疗手段，填补了全球GKA研发的空白。多格列艾汀的研发历程和成功上市，不仅体现了陈力博士在科学研究上的创新精神和执着探索，也代表了中国创新药企业管理者的领军作用。

（陈力博士代表获奖企业家作交流发言）

在创新研发的道路上，通过实践联合创新模式，与产业链上的企业密切合作、共享资源，陈力博士也与广大创新药先行者们共同带动了生物医药产业生态的繁荣发展。

展望未来，陈力博士还将带领华领医药在创新的道路上继续前行，不断探索糖尿病治疗领域的新方向。华领医药已在积极推进第二代GKA和多格列艾汀固定复方制剂的开发，以期在糖尿病个性化治疗以及糖尿病并发症等领域取得进展。公司也将继续拓展代谢性疾病领域的创新药研发，利用已有的技术积累和研发经验，结合大数据和人工智能技术,在免疫稳态和神经稳态方面，探索更多治疗空间，为中国乃至全球患者带来更多的好药、新药，为推动科技创新、培育新质生产力、建设现代化产业体系作出新的贡献。

关于华领

华领医药（"本公司"）是一家总部位于中国上海的创新药物研发和商业化公司，在美国、中国香港设立了公司。华领医药专注于未被满足的医疗需求，为全球患者开发全新疗法。华领医药汇聚全球医药行业高素质人才，融合全球创新技术，依托全球优势资源，研究开发突破性的技术和产品，引领全球糖尿病医疗创新。公司核心产品华堂宁®（多格列艾汀片）以葡萄糖传感器葡萄糖激酶为靶点，提升2型糖尿病患者的葡萄糖敏感性，改善患者血糖稳态失调。2022年9月30日，华堂宁®已获得中国国家药品监督管理局（NMPA）的上市批准，用于单独用药或者与二甲双胍联合用药，治疗成人2型糖尿病。对于肾功能不全患者，无需调整剂量，是一款可用于肾功能损伤的2型糖尿病患者的口服降糖药物。

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