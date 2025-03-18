数字生态矩阵趋完善：通通AI社交集团公告并购两企

香港, 2025年3月18日 - (亚太商讯) - 通通AI社交集团有限公司(股票代码：00628.HK，以下简称"通通AI社交集团"或"集团"）发布收购公告：集团通过合同安排完成收购两家运营公司-北京爆款连连文化科技有限公司（以下简称"爆款连连"）、共域通兑（海南）科技有限公司（以下简称"共域通兑"），由通通AI社交集团享受全部经济利益，并获全面豁免关联交易。其中，通通AI社交集团此前已经持有共域通兑50%股份，本次收购余下50%股份，实现对共域通兑100%控股。

完成上述两家公司收购后，通通AI社交集团将进一步丰富数字内容生态服务能力，以及深化集团商业生态协同，持续拓展和完善 "社交+商业"领域的战略布局，充分把握互联网WEB3.0时代和数字经济发展机遇。

"爆款连连"深耕内容生产 助力商业化引流

根据公告，本次收购的爆款连连，立足于新媒体影视网络生态内容领域，业务涵盖影视制作、网生内容开发、影视宣传发行以及艺人培训等多个板块，实现了影视产业链的一体化运营。目前，该公司主要聚焦于网剧和微短剧等新媒体平台赛道，为年轻受众打造高品质、精品化的影视创新内容，全力构建网生环境下的青春影视制作产业链。

此次收购爆款连连，意味着通通AI社交集团将会拥有可持续的网络内容生产能力-短视频、短剧等，在自家平台集中生产与传播，符合当前微短剧高热度的发展趋势，持续吸引更多用户，提高用户在平台的停留时间，助力用户引流和商业转换。

"共域通兑"打通会员运营壁垒 激活生态活力

公开信息显示，本次收购的共域通兑主要通过建立商家积分互通互兑的机制，开展跨客户资产互通的业务，实现跨商户会员积分的兑换和会员共享，以此推动品牌商家对中小商家的品质权益赋能，以及中小商家对品牌商家的流量赋能。共域通兑旨在助力发展高质量会员经济共域，不同领域、不同行业、不同群体之间相互开放通兑，助力商家资产实现价值提升和低成本裂变获客。

完成收购后，通通AI社交集团将获得通用兑换业务核心能力及互联网系统，助力自身实现不同业务间会员体系共享，打破各业务运营阻碍。届时，集团在互联网领域的引流能力将显著提升，各业务间的协同发展也将获得巨大驱动力。

棋落两子巩固"社交+商业"战略布局

至此，通通AI社交集团的"社交+商业"战略布局再落两子，其所打造的综合互联网数字生态矩阵更趋完善。当下，数字经济浪潮澎湃，AI+智能技术方兴未艾，数字化转型与创新已成为企业前行的核心引擎。通通AI社交集团董事会认为，此次对爆款连连和共域通兑的收购举措，将促使集团顺利切入全新的业务领域，继续巩固“社交+商业”战略布局。这不仅会为集团开拓多元的商业契机，提高其综合竞争力与风险抵御能力，长远来看，更将为集团股东创造更为可观的价值回报。

当前，元宇宙、人工智能等技术正值风口，持续为Web3.0 时代的数字经济注入创新动能，驱动互联网新平台、新技术、新业态加速变革。对此，业内分析认为，在此瞬息万变的商业环境中，通通AI社交集团的此番收购动作颇具战略眼光，彰显企业在前沿技术布局和商业生态构建层面的超前洞察力。据悉，此次收购获得董事会一致审议通过后，通通AI社交集团将进一步扩大业务版图，促进"社交+商业"生态版图下的资源整合，并有望开拓更广阔的发展空间。

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