氧化铝东南亚龙头南山铝业国际开启香港招股

香港, 2025年3月18日 - (亚太商讯) - 南山铝业国际（Nanshan Aluminium International) 是位于廖丙群岛省民丹岛经济特区的氧化铝生产商，其子公司享受印尼园区20年所得税免税政策。市场份额稳居东南亚氧化铝行业首位，得益于印尼当地丰富的铝土矿供应、廉价的能源供应，以及员工成本优势等，南山铝业国际的单体盈利能力远高于高于同行业可比公司。

南山铝业国际的母公司是中国电解铝行业龙头之一。根据印尼政府的政策，从2023年6月开始禁止铝土矿出口，并推动在本国加工铝土矿的发展。该政策客观上催生了南山铝业国际在印尼加工的业务布局。2019年开始，南山铝业国际200万吨氧化铝项目正式开工建设，2021年5月建成投产，当年即实现2.8亿元人民币净利润。目前南山铝业国际的采购、生产、销售环节均在印尼本土、东南亚或其他国家实现，是中资背景企业在海外实现外循环完整布局的典范。

南山铝业国际已于2025年3月17日启动港股IPO簿记，现正招股中，公司发行估值区间160-190亿港元，发行比例为15%，计划募资规模为27.0-32.0亿港元。预计2025年3月25日于香港联交所主板挂牌上市。

单吨生产成本全球最低，盈利空间高，经营稳健

南山铝业国际主要面对全球市场提供优质冶金级氧化铝粉，公司目前氧化铝年产能达200万吨，随着未来三期、四期扩建项目的推进，总产能将于2026年底提升至400万吨。公司自建设以来均依靠股东自有资金，目前有息负债为零，净资产接近100亿港币。

凭借印尼得天独厚的资源优势，南山铝业国际铝土矿、煤炭、员工成本均远低于行业水平，搭配自建的160兆瓦发电厂、3.5万吨级深水码头、煤制气厂和专用水库等配套设施，公司是全球氧化铝厂商中单吨成本最低的公司，单吨氧化铝生产成本仅约1700元人民币，仅为当前中国企业平均生产成本的55%。此外，公司的子公司所在的印尼经济特区更赋予其长达20年的所得税豁免政策，为公司构筑了远超同业的成本护城河。

面对国际氧化铝价格的波动，南山铝业国际更凸显成本优势的稳健经营的优势。铝作为全球最重要的大宗商品之一，在汽车、3C产品、饮料罐、食品包装等领域均有大量的应用，因此国际需求稳步上升。作为成品铝的上游产品，国际氧化铝价格扰动因素较多，包括全球三大供给地区澳大利亚、几内亚和印度尼西亚的出口政策，开采和加工成本、远洋运费和同行业企业开工率等等。长期看，氧化铝的供应和需求将保持动态平衡。

财务表现优异

财务数据显示，在量价齐升的行业周期驱动下，公司业绩呈现爆发式增长：

营业收入、净利持续飙升：2021-2024年公司营收分别为1.7亿、4.7亿、6.8亿、10.2亿美元，年复合增长率高达80%；2021-2024年公司净利润分别为0.4亿、1.0亿、1.7亿、4.6亿美元，年复合增长率高达126%；

穿越周期的盈利韧性：2021-2024年公司毛利率分别为25.9%、24.0%、29.2%、50.6%。公司依托印尼资源禀赋构筑的「成本凹地」稳定优势，在24年氧化铝周期上升通道期间，成功将产品价格上行红利转化为自身毛利率增长超逾50%。此外，公司的盈利质量也得到了充分的逆周期验证，2023年氧化铝下行周期内，公司也展现出了独特的抗周期特质，毛利率水平依然可以保持接近30%水平，足以印证公司的成本护城河深度。

增长前景广阔

2023年，印尼为东南亚氧化铝产能最大的国家（占该地区产能的70%以上），在全球氧化铝设计产能分布中位居第五，仅次于中国、澳大利亚、巴西及印度。更重要的是，受限于中国国内氧化铝、电解铝生产的产能规模限制，东南亚的氧化铝产量增速将显著高于全球水平，从2019年的23.7亿吨增至2023年的54.8亿吨，复合年增长率达到23.3%，显著高于全球1.8%的年复合增长率，后续预计将以7.1%的速度增至2028年的85.1亿吨，氧化铝行业市场前景十分广阔。

未来，伴随公司400万吨产能全面投产，南山铝业国际的东南亚第一市场地位可以得到进一步巩固，叠加可预期的氧化铝产能翻倍的盈利贡献和广阔的市场前景需求，南山铝业国际作为优质投资标的属性将会进一步凸显。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network