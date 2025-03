Tuesday, 18 March 2025, 14:44 HKT/SGT Share:

来源 China Lilang Limited 中国利郎公布二零二四年全年业绩 - 收入上升3.0 %至人民币36.5亿元 股东应占利润人民币4.6亿元

- 全年派息每股30港仙

香港, 2025年3月18日 - (亚太商讯) - 中国利郎有限公司(「中国利郎」或「本公司」,及其附属公司,统称「集团」;股份编号:1234)今天公布其二零二四年全年业绩。 中国利郎主席兼非执行董事王冬星先生说:

「二零二四年,全球局势依旧复杂多变,地缘政治及经济环境前景仍然复杂,国际贸易和关税等因素对实际经济的影响难以预测。作为行业的领先者,集团于年内坚定推进战略转型,善用科技加强企业管理,并在维持与分销商及各个合作伙伴合作并巩固全国销售网络的基础上,进一步优化渠道布局,提升运营效率,以实现更高质量的健康增长。」 年内,集团收入同比增长3.0%至人民币36.5亿元。其中,轻商务系列增长27.2%,主要得益于单店平均销售额的强劲提升以及新零售管道的显著成效,延续二零二三年的良好势头。主系列销售下跌3.0%,主要由于集团于年内收回东北三省和江苏四省的分销商的分销权,转以直面消费者(DTC)模式经营,导致分销业务销售出现下降。此外,集团需向四个省份原分销商支付补偿金,并直接从销售收入扣减。 毛利率为47.7%,同比轻微下降0.5个百分点,主要因为向分销商支付一次性补偿金,以及存货拨备回拨减少所致。股东应占利润为人民币4.6亿元(二零二三年: 人民币5.3亿元)。股东应占利润率为12.6%(二零二三年: 15.0%)。每股盈利为人民币38.51分。 集团于年内保持财政稳健,现金流充足。董事会建议派发末期股息每股9港仙及特别末期股息每股3港仙,连同已派发的中期股息,全年每股派息合共30港仙,维持稳定的派息比率。 集团积极响应新零售强劲的发展趋势,采取全新战略,将电商平台从清理库存的渠道改革成为主攻新品的零售渠道。集团同时继续强化新零售的全平台布局,在原本的电商渠道布局的基础上开拓了「拼多多」及「得物」等多元在线渠道。新零售销售年内同比增长24%。 面对不断变化的市场趋势,集团采取灵活的策略,坚实拥抱变革,通过多元的销售渠道和精准的市场定位使集团的产品和服务能够更切合中国男装消费者的购买习惯,从而促进销售提升。年内,集团年内布局渠道转型,在东北地区及江苏省率先推行「LILANZ主系列」的DTC模式,取代过去由一级分销商经营的模式。该等举措推动不足一年,已经让集团在东北地区及江苏省的实现显著增长,并预期为集团长远提供更大的贡献。此外,轻商务则继续采用直营模式及直营的电商销售模式。截至二零二四年十二月底,集团主系列店铺共2,451家,轻商务门店共322家,合计共2,773家,同比净增加78家。 品牌推广方面,不断积极探索多元营销新方式,以「创新、质量、年轻化」为关键词,通过品牌战略升级、明星、数字化营销及社会责任践行等多维度举措,透过主系列和轻商务系列的产品持续革新,成功触达各线城市及不同年龄段的消费群体。 集团去年提出「多品牌、国际化」发展策略已迈入实质阶段,并成功与国际公司合作,丰富自有产品组合。集团在去年八月通过控股合资形式,获得了高端高尔夫服饰品牌「MUNSINGWEAR」在中国地区的品牌所有权,相关库存接管已顺利进行。此外,集团筹备在马来西亚组开设海外门店进展顺利。 二零二五年,中国利郎作将继续发挥自身优势,推动变革转型,把握市场整合的机会。集团目标在二零二五年净增加100家店铺,将优先选择在省会及地级市的优质购物商场开设新店,选址在高流量和高消费潜力的地区;同时增加在奥特莱斯商场的开店规模,以更相宜的价吸引消费者,并有效清理库存。集团亦会灵活关闭低效店铺,并严格控制成本开支,旨在提升店效的同时,确保资源对准投放于目标消费群。 此外,为延续新零售业务的良好势头及把握市场机遇,集团今年将增加在在线销售新产品,目标新货品销售占电商销售总金额的比重能提高至80%。集团力求新零售业务于二零二五年实现15%或以上的增长,整体销售额达到不少于10%的增长。 集团将按计划推进「多品牌、国际化」发展策略,集团旗下合资公司「MUNSINGWEAR」的在线销售预期在今年上半年正式启动,并于下半年开设首家实体门店。此外,集团预计上半年于马来西亚组开设首家门店,目前进展顺利。藉此,集团布局于二零二五年年底实现以「利郎LILANZ」、「利郎LESS IS MORE」和「MUNSINGWEAR」三个品牌,并在中国和马来西亚两个市场经营的目标,意味着在中国家传户晓的利郎品牌正式踏足国际。



王冬星先生总结说:

「面对未来的挑战与机遇,中国利郎将保持审慎乐观的态度。在坚定推行既定战略,持续推动新零售业务增长的同时,配合多品牌、国际化策略,扩大市场份额,提升品牌竞争力。集团致力实现更高质量的健康增长,从而巩固自身在男装行业的领导地位,为消费者提供更优质的产品与服务,并为股东创造更大的价值。」 关于中国利郎

中国利郎是中国领先的男装企业之一。作为一家综合时装企业,集团设计、采购、生产并以品牌「利郎LILANZ」及「利郎LESS IS MORE」销售优质男士商务及休闲服装。其产品于遍布中国31个省、自治区及直辖市的广阔零售及分销网络销售。



