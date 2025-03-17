中信资源公布2024年全年业绩 收入大幅增长148.3%至约95.0亿港元

香港, 2025年3月17日 - (亚太商讯) - 中信资源控股有限公司（"中信资源"或"公司"，连同其附属公司统称为"集团"；股份代号：1205.HK）公布截至2024年12月31日止年度（"年内"）之全年业绩。

业绩稳中向好 收入利润实现增长突破

2024年，全球经济增长的不确定性和复杂性依然存在。面对各种挑战，集团积极应对，成功化解风险，推动集团稳定发展，并实现收入利润双增长、双达标、双突破的优异成绩。年内，集团实现营业收入约95亿港元（2023年：约38.3亿港元），同比大幅增长约148.3%；经调整EBITDA约20.8亿港元（2023年：约20.6亿港元）；归母净利润约5.7亿港元（2023年：约5.5亿港元），同比增长约3.8%。

截至2024年12月31日，集团资产负债率和有息负债率分别下降至约35.2%和15.5%，净资产收益率约7.2%，整体资产状况优良健康。集团拟派发2024年末期股息每股普通股2.60港仙（2023年：2.50港仙）。

油气业务平稳运行 贸易业务成新发展引擎

年内，集团油气业务实现作业产量约1,765万桶，权益产量约948万桶，分别同比上升约3.2%和约3.0%；油气业务实现全年营业收入约14.2亿港元（2023年：约14.7亿港元），贡献归母净利润约3.4亿港元（2023年：约6.9亿港元）；油气贸易业务收入达约59.3亿港元（2023年：-），成为集团新发展的重要动能。

集团聚焦科技创新，不断提高油气项目勘探与开发管理水平，深挖现有油气项目潜力，同时以精细化油藏管理，提升油藏开发效果，实现增储上产。此外，贸易市场部协同各油田项目因地制宜提升权益油销售价格，拓展月东油田权益油外销渠道，促使当前客户提升原油价格；提前预判北美高硫油输送管道建成的不利影响，完成Seram油田3年期原油销售招标，锁定未来收益；集团将继续积极探索KBM油田新的原油销售渠道和策略，多元化提升权益油市场价值。

非油业务成功扭亏为盈 推动合营项目提质增效

年内，集团非油业务实现全年营业收入约21.5亿港元（2023年：23.51亿港元）；贡献归母净利润约2亿港元（2023年：净亏损约2.6亿港元），同比实现扭亏，其中完成AWC的股权与Alcoa Corporation的换股交易，实现归母净利润约1.1亿港元。集团稳步推进波特兰铝厂产能恢复建设，签署新EHA电力保障协议，抓住电解铝价格回升的有利时机，深挖降本增效空间。此外，集团充分履行股东权利，积极协调各类资源，协助CMJV煤炭业务解决运力瓶颈问题。

中信资源执行董事、主席兼行政总裁郝维宝先生表示："2025年，外部环境仍具有较大的不确定性，挑战与机遇并存。集团将贯彻'夯实存量主业、'投资+贸易'双轮驱动'的经营策略，持续加强增储上产力度，提升产销量规模，持续引入新工艺和新技术，以科技创新赋能集团发展。此外，集团将稳步推进油气贸易业务扩大版图，为将来获取原油生产商一手资源，开展自主实货头寸贸易业务做好充分准备。集团亦将着力打造'小而美'的资源类项目，推进绿电化改造、产业链延伸、探索尖端原铝制造等多领域产业升级的尝试，致力成为资源能源类的专业化上市公司，为各股东及持份者创造长期价值及理想收益。"

有关中信资源2024年全年业绩的详情，请参考集团在香港联交所及其网站的全年业绩公告。

关于中信资源控股有限公司（股份代号：1205.HK）

中信资源控股有限公司自1997年起，在香港联合交易所上市。中信资源的主要业务包括石油和煤的勘探、开发和生产，于铝土矿开采、氧化铝冶炼、电解铝领域的投资及油气贸易。中国中信股份有限公司持有中信资源约59.5%的股权，为中信资源最大股东。

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