Tuesday, 11 February 2025, 18:28 HKT/SGT Share:

来源 China Gas Holdings 中国燃气加速智能化转型 未来核心业务AI渗透率将超90%

香港, 2025年2月11日 - (亚太商讯) - 中国具有领先地位的城市燃气营运商中国燃气控股有限公司("中国燃气"或"集团";股票编号:384)近年来持续加码人工智能(AI)技术布局,幷已经取得了一系列重要成果。2025年1月以来,随着国产大模型DeepSeek在全球掀起新一轮的"AI演算法、算力革命",全球人工智能发展竞争格局和发展逻辑再次发生了深刻的变化,中国燃气集团积极拥抱变革,加速数字化布局,将投入人民币超3亿元,构建行业首个燃气数字孪生中台,覆盖全国80%以上管网,推动未来核心业务AI渗透率超90%。 集团不断将自身丰富的行业经验、应用场景与日新月异的AI大模型技术结合,通过AI赋能安全运营、企业管理与客户服务,探索AI在燃气行业的创新场景应用,全面推动企业智能化转型,为行业智能化升级注入新动能。 成效亮点:AI赋能已多年 全场景数据见证变革 据了解,多年来中国燃气依托不断进步的AI技术,在安全运营方面实现了风险防控精准化,效率与可靠性双提升。其中集团自主研发的长鸣钟系统不间断进行AI大数据分析,全年推送预警消息25万条,安全隐患闭环处置率突破98%;AI审批通过率提升90%,实现秒级合规性检查,规避潜在损失超千万元。 此外,中国燃气还将AI技术与OMP、工程可视化系统和SCADA云平台相结合,即时监测10万台设备运行状态,故障预测准确率达88%,年预防性维护减少停机时间1.5万小时,设备故障率降低30%。焊接环节质量合格率提升至98%以上,质量事故率同比下降45%。 AI还是提升企业管理效率的"神兵利器",帮助企业管理效率跃升,成本优化。如中国燃气利用AI技术,帮助法务等风险控制部门进行AI合同审查,法律合规系统实现90%合同风险点自动识别,审查效率提升30%,单份合同审查时间缩短1小时以上。在人力资源管理智能化上,中国燃气利用AI技术,让PS系统(人力资源管理)薪资计算错误率降至0.05%,绩效考核周期缩短65%。AI还是一个高效的IT运维助手,中国燃气依托AI技术,让90%的IT运维工单自动分类,故障处理时长缩短50%,运维效率提升60%,知识库调用速度提升5倍。 在客户服务方面,AI也能让用户体验升级,满意度突破新高。据了解,中国燃气的呼叫中心智能客服日均处理语音指令3.2万单,识别准确率91%,人工成本降低35%,客户满意度达93%。AI数字人"燃小智":融合语音与动画交互,用户满意度突破97%,人工客服压力降低40%。安检图像识别:日均处理6万张图片,识别准确率99.7%,人工审核成本减少70%。 在市场与运营方面,AI能让数据驱动决策,资源高效配置。例如中国燃气的智慧交易平台:通过AI动态优化天然气供需匹配,预计合同外采购减少50%;大客户量本利分析助力挽回月均气量损失超200万立方米。中国燃气GIS系统,让爆管应急抢险效率提升50%,管网数据质检自动化覆盖率达100%,地下管网走向100%精准还原。 此外,在智慧交易平台智能化方面,中国燃气正在通过分析大量数据和复杂约束条件,动态优化天然气的供需匹配,实现资源的高效分配和动态调整供应计划,确保在不同时间和地点的需求得到满足,同时最小化成本和浪费,提升整体运营效率和可靠性。如月度资源调优、输配路径寻优、年度采购方案应用场景等,预计合同外采购将减少50%,节省费用数千万元。 通过AI演算法,公司还能即时分析全国各区域气价波动与用户用气行为。基于AI大模型底座,智慧交易平台可预测未来季度市场需求,并生成差异化定价方案。例如,智慧燃气系统通过大数据AI监测发现某地多位用户用气数据异常,系统发出警告,说明公司排查幷成功处置漏气和偷盗气等严重安全隐患,幷可能挽回数百万元损失。 未来展望:核心业务AI渗透率将超90% 为百年基业奠定"AI"基石 世界日新月异,AI突飞猛进,无论个人还是企业,乃至与国家,共同面临的既是百年未有之大变局,也是百年未有之大机遇。了解AI,用好AI之人,能力提升的同时,也必将成为驾驭时代列车的宠儿。 近日,在中国燃气的2025年开年大会上,该公司多位董事会成员、核心管理层等不约而同的提到了DeepSeek给自身和燃气行业带来的深刻震撼与启示。中国燃气董事会主席、总裁刘明辉在会上表示,中国燃气将更加全面和深入的投入AI应用研究,利用最新最好的AI技术,聚焦技术落地,进一步推动公司的智能化转型,提升公司的安全运营、企业管理与客户服务等各项能力,巩固公司的行业领先地位,为中国燃气的百年基业奠定"AI"基石。同时他也要求,所有员工必须学习DeepSeek等AI大模型知识,运用AI,用好AI。 中国燃气旗下壹品会相关负责人介绍,AI技术在壹品慧场景应用,覆盖了软体发展、壹品慧商城运营等核心领域。通过代码辅助生成、商品素材自动化生产、数据驱动选品等实践和试运行,AI已展现其在标准化流程中的增效价值。据初步应用数据显示,相关技术对部分环节工作效率提升达15%-50%,且持续优化空间显著。 在安全管理方面,中国燃气将继续深化AI应用,搭建全方位预警大数据平台,实现对超期未安检、超两年未入户等关键信息的即时监控功能;"AI运营大脑"时刻关注安全动态,提前预判潜在风险,确保隐患及时发现并妥善处理,为安全管理提供科学依据,保障用户用气安全。 在抄收管理方面,中国燃气将结合最新的AI数据分析技术,对抄收数据进行深度挖掘和分析预测客户的用气需求并优化抄表和收费计划;提高工作效率,减少人为误差,提升服务精准性与可靠性,让抄收工作更科学合理。同时利用大数据平台对使用者用气行为进行深入剖析并为用户提供个性化的用气建议和服务方案从而进一步提升使用者服务体验和满意度水平。 中国燃气数字化发展事业部总经理韩鹏表示:"AI不仅是工具更是重塑行业生态的核心引擎。我们将以技术为纽带,推动燃气行业从'经验驱动'迈向'数据智能驱动',为安全、高效、绿色的未来能源体系提供范本。" 行业价值:应用AI是机遇更是担当 打造智慧能源标杆造福人民 韩鹏介绍,中国燃气将投入超人民币3亿元,重点布局数字孪生中台、低碳智能运营、全域用户体验升级三大方向。未来三年中国燃气核心业务AI渗透率将超90%,推动运营成本再降20%;构建行业首个燃气数字孪生中台,覆盖全国80%以上管网,为行业发展树立新的标杆。 其中数字孪生中台将覆盖全国80%以上管网,实现即时仿真与智能调控,推动运营成本再降20%;而低碳智能运营方向将结合AI与物联网技术,优化能源分配与损耗控制,助力"双碳"目标达成;全域用户体验升级将深化AI数字人、智能客服等应用,目标使用者满意度突破99%,打造行业服务金标准。 从风险预警到资源优化,从效率变革到体验升级,中国燃气以AI技术为支点,正撬动燃气行业的全面智能化转型。DeepSeek代表中国引领了的新一轮全球AI热潮,中国燃气过往丰富的AI应用实践案例和成果,不仅验证了AI技术落地的可行性,更为大众开辟了"AI+绿色能源"的无限想象空间。 "人工智能技术的迅猛发展,正以前所未有的深度重塑燃气行业。作为中国燃气行业的先行者,我们深刻认识到,AI不仅是技术工具,更是驱动行业变革、服务国家战略的核心引擎。"刘明辉表示:"燃气行业关系国计民生,应用AI不仅是一种机遇,更是一种责任担当。中国燃气作为行业龙头,我们有责任为中国的用户和政府打造一个更加智慧、安全的能源企业标杆。我们坚信,以AI为纽带,燃气行业将更安全、更高效、更绿色,为国家高质量发展注入澎湃动能。中燃愿与各界携手,以技术为翼,以使命为舵,共同书写智慧能源新时代的辉煌篇章!" 有关中国燃气

中国燃气控股有限公司("中国燃气",股票代号:384)是一家领先的燃气运营服务商,主要于中国从事投资、建设、经营城市燃气管道基础设施,向居民及工商业用户输送天然气和液化石油气,建设和经营车船用天然气加气站。目前中国燃气在全国已拥有662个城镇的管道燃气专营权项目、32个天然气长输管道项目、509座压缩/液化天然气加气站,以及液化天然气等能源产品的进出口经营权,幷拥有120个液化石油气分销项目。 如欲获得更多中国燃气的资讯,请登入公司网址http://www.chinagasholdings.com.hk



话题 Press release summary



部门 能源 , Oil & Gas

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network