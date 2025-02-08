uSMART Capital, LLC 正式获批美国Finra券商牌照

香港, 2025年2月7日 - (亚太商讯) - 踏入蛇年，uSMART盈立证券先向各位传媒朋友拜年，祝各位蛇年行大运、事事顺利、日日笑口常开！uSMART盈立证券有限公司（下称「盈立证券/本公司」）欣然宣布，其集团内的全资子公司 uSMART Capital, LLC 喜获成为美国金融业监管局（FINRA）的认证会员（中央注册登记编号CRD：329365），正式成为美国证券持牌公司，并注册为美国证券交易委员会（SEC）监管的持牌法团 （SEC编号：8-71200）。这一重要里程碑标志着 uSMART 集团在全球金融市场的战略布局取得了重大进展，也进一步强化了本公司在财富管理和证券交易领域的国际竞争力。uSMART Capital 作为 uSMART 集团在美国市场的重要业务平台，获得 FINRA 牌照后，将能够为客户提供合规、安全、高效的证券交易及投资服务。此次获批不仅突显了 uSMART 集团在金融科技和全球业务拓展方面的深厚实力，也为本公司未来在美国市场的持续发展奠定了坚实基础。由周大福控股战略入股的盈立证券 是一间领先科技港资券商，成立于2018年，7 年来凭借卓越的战略规划和创新能力，致力于将科技与金融深度融合，业务范围涵盖证券、资产管理、财富管理等领域，为全球投资者独家研发了金融证券交易平台 uSMART HK APP和 uSMART SG APP，分别由盈立证券（香港）和盈立证券（新加坡）提供服务。集团APP 支持港股、美股、A股（沪深港通）、新加坡股票、日本股票、英国股票、美股期权、ETF、基金、债券、资管、结构化票据、期货、加密货币、贵金属、黄金和外汇等多元化的投资交易服务，此外更为超高净值个人与家族、企业提供度身订制服务，打造全方位综合性资产管理解决方案。

去年uSMART盈立集团更在美国设立办公室，进一步推动全球化布局，我们致力通过资产多元化、全球化配置，在不同市场中为客户寻求更稳健的投资回报，实现客户的长期稳定财富增长与传承需求，确保财富的保值增值。

展望未来，盈立集团将继续坚持以客户为中心，推动技术创新和服务升级，持续为全球客户降低投资成本，包括美股0佣金、美股期权0佣金、月供美港股股票0佣0平台费0存仓费等重磅活动，优化交易体验，坚持为全球投资者创造更多的价值和机遇，与客户携手，覆盖到更多市场，成为顶尖的全球金融服务平台。

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