uSMART Capital, LLC 正式获批美国Finra券商牌照

香港, 2025年2月7日 - (亚太商讯) - 踏入蛇年,uSMART盈立证券先向各位传媒朋友拜年,祝各位蛇年行大运、事事顺利、日日笑口常开!uSMART盈立证券有限公司(下称「盈立证券/本公司」)欣然宣布,其集团内的全资子公司 uSMART Capital, LLC 喜获成为美国金融业监管局(FINRA)的认证会员(中央注册登记编号CRD:329365),正式成为美国证券持牌公司,并注册为美国证券交易委员会(SEC)监管的持牌法团 (SEC编号:8-71200)。这一重要里程碑标志着 uSMART 集团在全球金融市场的战略布局取得了重大进展,也进一步强化了本公司在财富管理和证券交易领域的国际竞争力。uSMART Capital 作为 uSMART 集团在美国市场的重要业务平台,获得 FINRA 牌照后,将能够为客户提供合规、安全、高效的证券交易及投资服务。此次获批不仅突显了 uSMART 集团在金融科技和全球业务拓展方面的深厚实力,也为本公司未来在美国市场的持续发展奠定了坚实基础。由周大福控股战略入股的盈立证券 是一间领先科技港资券商,成立于2018年,7 年来凭借卓越的战略规划和创新能力,致力于将科技与金融深度融合,业务范围涵盖证券、资产管理、财富管理等领域,为全球投资者独家研发了金融证券交易平台 uSMART HK APP和 uSMART SG APP,分别由盈立证券(香港)和盈立证券(新加坡)提供服务。集团APP 支持港股、美股、A股(沪深港通)、新加坡股票、日本股票、英国股票、美股期权、ETF、基金、债券、资管、结构化票据、期货、加密货币、贵金属、黄金和外汇等多元化的投资交易服务,此外更为超高净值个人与家族、企业提供度身订制服务,打造全方位综合性资产管理解决方案。 去年uSMART盈立集团更在美国设立办公室,进一步推动全球化布局,我们致力通过资产多元化、全球化配置,在不同市场中为客户寻求更稳健的投资回报,实现客户的长期稳定财富增长与传承需求,确保财富的保值增值。 展望未来,盈立集团将继续坚持以客户为中心,推动技术创新和服务升级,持续为全球客户降低投资成本,包括美股0佣金、美股期权0佣金、月供美港股股票0佣0平台费0存仓费等重磅活动,优化交易体验,坚持为全球投资者创造更多的价值和机遇,与客户携手,覆盖到更多市场,成为顶尖的全球金融服务平台。 传媒查询:

