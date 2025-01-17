2025年开门红：中信国际电讯CPC 凭借AI创新能力获得多个奖项



香港, 2025年1月16日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯(信息技术) 有限公司(「中信国际电讯CPC」)宣布近月荣获多项具权威性奖项，彰显其AI创新能力持续突破界限，不断完善多元化的智能技术，提升数据分析、大模型、自然语言技术、计算机视觉和信息安全能力，为千行百业及不同场景定制革新解决方案，助力企业融入AI+新时代，迎来2025年的开门红。 多个创新奖项来自多个技术及行业赛道，包括: - 凭借智数库 (AI Databank)荣获「国际创新奖 2024 - 服务及解决方案类别」

- AFAC2024金融智能创新大赛 - 文本矛盾识别与漏洞发现

- 讯飞AI开发者大赛五个赛道奖项

(1)基于大模型的微针技术文献信息智能提取挑战赛

(2)复杂场景下人像视频高精度抠图

(3)车载相机图像的目标检测挑战赛

(4)农业行人重识别挑战赛

(5)低资源文本翻译挑战赛 中信国际电讯 CPC 创新研发及信息技术部副总裁李超群先生表示：「我们很荣幸于国际及中国内地三个业界具代表性的创新大赛中斩获多个奖项，不但充分肯定我们"创新不断"的服务理念，也表彰了创新研发及信息技术团队持续突破的创新技术和应用项目的实践能力广受业界好评。我们将持续提炼更多创新方案，为客户量身定制符合其企业需求的解决方案，让其拥有更强的自主控制、灵活性和安全性，引领企业进入高质量发展的"AI+"时代」 积极提升多元化的智能技术 展示创新实力

走向AI+ 新时代，中信国际电讯CPC一直推动前沿智能技术，积极利用AI、大数据、大模型和自然语言处理、计算机视觉和信息安全等创新技术硏发变革性解决方案，支持企业客户的运营及发展决策。 中信国际电讯CPC的 智数库(AI Databank) 凭借前瞻的创新应用，荣获亚洲企业商会所颁发的 「国际创新奖2024 -服务及解决方案类别」。此奖项旨在表彰企业在服务、产品、流程和整体组织发展方面的创新贡献，引领革命颠覆、表扬绩优的创新成果，为全球企业打造全新的商业生态系统。中信国际电讯CPC的 AI Databank赋能实时数据分析，并以大数据模型为核心，提炼不同小场应用，提供更快、更准与更科学的数据管理与即时报表 ，助企业制定有效策略，实现可持续增长。 在「AFAC2024金融智能创新大赛」中，中信国际电讯CPC团队在「金融规划长文本中的矛盾识别与漏洞发现」赛题，凭借"大模型与多Prompt策略的文本错误检测"技术得到评委认同授奖。赛道是以自然语言技术经过深度训练进行理解、精准匹配和矛盾检测，识别相关或冲突的内容。根据赛题，参赛者需设计一套通用的检测模型自动识别文本错误的问题。中信国际电讯CPC团队根据不同的错误类型编写了不同的 Prompt，文本经过每个 Prompt 时会检测对应的错误内容，最后得出所有错误内容，涵盖检测时间、数值、统计等矛盾(例如找出文本内"2024年Q5"是错误的季度)，检测前后时间顺序矛盾(例如项目起动与截止日期在时序上出现矛盾)，语句重复、前后描述不一致等漏洞。团队所开发的检测技术有效提升企业内部AI智能助手能力及准确度，例如发现自动识别生成内容（回答、报告等）的错误或漏洞，为用户提供高质量的服务。 中信国际电讯CPC在「讯飞AI开发者大赛」凭借不同的创新方案及技术囊括五个赛道多个大奖。首先，在「基于大模型的微针技术文献信息智能提取挑战赛 」赛题，中信国际电讯CPC设计大型语言模型微调方案(Supervised Fine- tuning, LLM SFT)， 就少量专业文献数据微调大模型，提升模型在检索文献有关医疗微针系统信息40%准确度。第二，在「低资源文本翻译挑战赛 」赛题，中信国际电讯CPC的两阶段翻译方案，在不使用任何现有翻译功能与模型的前提下，以英文作为小语言(例如荷兰语)与中文的翻译桥梁，解决训练数据不足问题。第三，在「复杂场景下人像视频高精度抠图」赛题，团队对低解像度图片进行影像分割，结合高解像度图片，产生高精度抠图结果。第四，在「车载相机图像的目标检测挑战赛 」赛题，中信国际电讯CPC持续增强数据训练，提升对暗光、小目标等影像(例如车辆、行人)的辨识效果。最后，在「 农业行人重识别挑战赛」赛题，团队针对农业场景进行数据增强，使用 ReRank（重排）对配对结果重新排序，并提升配对准确率，有助于管理者了解农务人员的工作状况与效率。 中信国际电讯CPC积极鼓励团队参与不同学术竞赛活动，不但通过多方位的交流平台加强基础研究，提高团队运用创新技术解决实际问题能力，更可培养科研人才和团队高水平合作。不同赛道赛题更可推动团队突破思维，建模一系列创新算法应用融合多项技术创新突破挑战。夯实公司从技术赋能到数据赋能，推动AI小场景应用落地，为客户及千行百业创造更多价值。 成就多项AI+项目 引领行业创新潮流

中信国际电讯CPC运用其专业知识及AI能力，通过定制化演算法、模型及数据分析及处理的创新AI方案 ，应对不同行业例如医疗大健康、金融、零售、制造业等的特定需求及挑战。凭借一系列屡获殊荣的人工智慧解决方案及创新技术展现持续创新的承诺，AI Databank能够无缝整合来自各种运营系统的海量数据，实现高等级的数据分析、管理、建模和实时报告功能。其旗舰产品TrustCSI 云网神盾(R)的AI渗透测试服务是崭新智能解决方案，适用于不同行业的24/7全自动化的网络安全助手，协助找出致命漏洞，并建立强大的防御机制。另外，AI Workflow更有效为企业建立一个自主可控的公文与事务流程应用，提供可控的知识产权及灵活定制能力，通过自动化办公流程如会议室预定、休假、报销、出差、加班、招聘及培训管理等，彻底改变了办公效率，推动了简化运营和提高生产力。 李超群先生续说：「迎来2025年的到来，我们相信这一系列AI创新方案将无缝融入各行业，助力企业走向AI+新时代，实现更高效的运营，也推动数智化项目落地。创新研发及信息技术团队也在不懈努力，未来，将推出更多的AI解决方案，引领行业创新潮流。」 关于中信国际电讯CPC

中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。 凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。 中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接近170个服务据点、60多个SDWAN 网关；21个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候运作的安全运作中心，服务遍布约160个国家和地区，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际标准服务认证（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及服务资源，专业的在地服务及交付能力，同时，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供货商。请浏览www.citictel-cpc.com 获取更多信息。 传媒查询：

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