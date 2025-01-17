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Thursday, 16 January 2025, 12:11 HKT/SGT
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来源 Quam Plus International Financial Limited
华富建业金融成为黄金赞助商
- 第二届香港资本市场论坛2025盛大举行
- 政商领袖携手提升经济活力和强化竞争力

香港, 2025年1月16日 - (亚太商讯) - 华富建业国际金融有限公司（下称 「华富建业金融」或 「集团」）欣然祝贺「2025香港资本市场论坛」于香港君悦酒店圆满举行。华富建业金融十分荣幸成为是次活动的黄金赞助商，集团联席主席暨行政总裁林建兴博士亦获邀出任筹委会主席，联同多位管理层成员共赴盛事，与多位来自资本市场、政府机构、学术界和金融行业专业人士聚首一堂，共同探讨如果进一步增强本港经济动力。

论坛由香港上市公司商会、香港董事学会及香港上市公司审核师协会有限公司主办，另由香港交易所、证券及期货事务监察委员会、会计及财务汇报局等机构鼎力支持。

今年论坛以「如何提升经济活力和强化竞争力」为题，大会邀请得中央政府驻港联络办公室副主任祁斌先生及香港特别行政区财政司司长陈茂波先生担任主礼嘉宾。

中联办副主任祁斌先生表示「去年在中央大力支持及香港各界共同努力下，香港经济稳中向好；中央加大宏观调控力度推出一系列增量政策，亦带动去年港股市场扭转颓势。」

财政司司长陈茂波先生指：「人民银行与香港金管局本周宣布多项深化金融合作举措，让香港联通内地和海外资本市场的功能和竞争力大大提升。」又指出，「只要本港继续勇于改革，敢于创新，抢抓机遇，发挥好超级联系人和超级增值人角色和功能，可以为香港金融发展注入新动能，亦能为国家金融强国建设贡献更大力量。」

华富建业金融联席主席暨行政总裁林建兴博士为论坛开幕致辞，他表示：「市场的进步不仅仅依赖于政府和监管机构的努力。我们作为市场参与者，同样肩负着责任。因此，这也是我们今天举办本次论坛的重要原因。我们希望能够汇聚业界最睿智的观点和最丰富的经验，共同为香港探索一条正确的发展道路，帮助我们在挑战中崛起，并变得更强大。」

作为连接中国内地与国际市场的重要桥梁，香港长期以来凭借其独特的地位，成为全球资本流动枢纽。然而随着全球经济格局持续重塑，香港资本市场正处于一个充满挑战与机遇的关键时刻。在此背景下，今年的论坛旨在探讨如何在复杂的环境中，进一步激发市场活力，众多政商翘楚于展开多个环节，包括专题演讲及讨论等，热烈讨论如何巩固香港作为国际金融中心的核心竞争优势，并深化其在全球及国家发展中的重要角色。

关于华富建业国际金融有限公司

华富建业国际金融有限公司(「本公司」，股份代号: 00952.HK)，为香港联合交易所有限公司的主板上市公司，是一家以香港为基地的金融服务机构。本集团于1997 年在香港上市，致力打造成为全方位，全牌照的综合性金融平台。公司主要业务包括经纪业务、利息收入业务、企业融资业务、资产管理业务和投资及其他业务。本公司致力成为香港及中国企业与个人投资者的理想金融服务伙伴，并为客户提供卓越的一站式财经服务。本公司并透过中国深圳、上海、沈阳、宁波、北京、成都、杭州及厦门的代表处或全资拥有的外资企业，以及透过Global Alliance Partners 及Oaklins International 的网络及成员，为客户提供资本市场服务。

如有垂询，请联系：

华富投资者关系有限公司

卢秋玲(Mandy Lo) 电话：(852) 2217-2753 电邮：mandy.lo@quamgroup.com
陈碧虹(Charlie Chan) 电话：(852) 2217-2504 电邮：charlie.chan@quamgroup.com



话题 Press release summary

部门 金融
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