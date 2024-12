Thursday, 26 December 2024, 22:38 HKT/SGT Share: 锚定高质量可持续增长路线 顺丰控股构筑长期主义价值底色

香港, 2024年12月26日 - (亚太商讯) - 据信报报道,受惠于美联储降息、港交所一系列改革及国家多项支持性政策等多重利好因素,港股市场流动性增强,投资者情绪改善,带动IPO活动热度回升。2024年前11个月,共有60家企业在港IPO,集资总额约725亿港元,排名全球第四。 11月27日,顺丰控股(6936.HK)以58.3亿港元的集资总额位完成「A+H」两地上市的,并进一步丰富了公司资本版图,通过海外股权融资平台的建立,公司加速推进国际化布局,追求业务高质量增长。 增速高于行业,核心业务与新业务相得益彰 在31年的发展历程中,顺丰控股通过前瞻性战略布局,不断通过差异化定位进行发展,于亚洲物流行业的龙头地位持续巩固。度过资本支出高峰期后,公司的价值成长曲线也迎来跃升。 战略方面,顺丰控股将自身定位为综合物流服务提供商,一直秉持着成为全球物流行业领导者的愿景,持续以高品质服务满足客户多元化业务需求,逐步扩大在亚洲本土市场的业务范围并提升全球影响力,发展路径清晰且特色鲜明。 凭借市场领导地位,近年来,顺丰控股抓住亚洲最具吸引力的增长机会,围绕可持续健康发展的经营基调,实现了高于行业的增速。根据弗若斯特沙利文报告,按2021年至2023年收入增长计,其是全球四大综合物流服务提供商中增长最快的公司,也是唯一一家立足于全球最大且增长最快的亚洲市场的综合物流公司。 同时,顺丰控股的核心业务稳健增长,各业务板块亦协同发展,多元增长模式已经确立。时效快递作为旗舰产品,根据弗若斯特沙利文报告,2023年在中国的市场份额高达63.9%。新业务规模亦持续增长,实现盈亏平衡,并且利润持续改善。根据公司招股书,按2023年收入计,同城即时配送及端到端供应链解决方案两大细分业务板块在中国的市场份额分别为13.8%及3.2%,占据领先地位,未来有望进一步增厚盈利。 现金流强劲,积极派息提升投资吸引力 无论从短期还是中长期来看,顺丰控股都具备较好的确定性与成长性。根据公司最新公布的11月快递物流业务经营简报来看,2024年11月合计营收为人民币251.96亿元,同比增长6.73%,其中速运物流业务收入同比增长2.45%,供应链及国际业务收入同比增长21.65%,连续5个月增速超20%,可见其短期收入稳增。未来,中长期来看,伴随鄂州枢纽等基础设施的赋能,供应链及国际业务料将打开更多空间,高质量可持续发展势头良好。 通过采取多网融通降本及营运模式变革等行之有效的降本增效措施,以及加快国际扩展,顺丰控股为其全球化发展打下了稳固的基础。根据公司招股书,于2023年及2024年上半年,公司经营活动产生的现金净额分别约人民币265.70亿元、137.22亿元,期末现金及现金等价物约人民币404.48亿元、325.16亿元。 鉴于公司未来五年现金分红比例将在2023年度35%的基础上稳步提高,且2024年中期派息率升至40%已落到实处,表明顺丰控股对其未来发展充满信心。公司国内业务竞争力持续夯实,供应链及国际业务第二增长曲线优势明显,同时坚持精益化资源规划和成本管控,在增长与规模效益双提升的良性循环下,将创造更好的投资回报。



