吴佩慈男友纪晓波发声明 否认参与缅甸「恒升园区」

香港, 2024年12月23日 - (亚太商讯) -早前有报道指缅甸「恒升」「东美」园区，有纪晓波(台湾著名演艺人- 吴佩慈男友)的业务⾝影。香港黄氏律师行代表纪晓波先生，就香港某媒体发表《缅甸交克比KK园区更恐怖分析军阀华商如何勾结》的文章中提及纪晓波与缅甸「恒升园区」有关的所有内容进行了否认，要求立即撤下报道中提及纪先生与缅甸「恒升园区」有关的所有内容，以正视听。

黄氏律师行在信中明确指出，纪先生与「缅甸恒升园区」并无任何直接或间接关系，认为报道内容失实并构成诽谤，要求相关媒体负起法律责任。律师行警告，若不立即移除报道中所有涉及纪先生的内容、资讯、图片或照片，将代表纪先生提起诉讼，要求赔偿所有损失，并行使所有权利，且不另行通知。

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network