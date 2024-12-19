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Thursday, 19 December 2024, 22:34 HKT/SGT
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香港行政长官李家超光顾霸王茶姬香港展位 了解内地企业在港发展

香港, 2024年12月19日 - (亚太商讯) - 12月18日傍晚，香港行政长官李家超现身香港文化中心熊猫市集嘉年华，在霸王茶姬展位前驻足停留，并与霸王茶姬港澳子公司负责人何耀祥进行了交流。

何耀祥向李家超介绍，霸王茶姬是一家来自世界茶叶之乡云南的现代茶品牌，全球已有超6000家门店。9月底霸王茶姬香港首家门店正式在尖沙咀营业，开业前两天累计销售杯量近1万杯，试运营期间就有许多香港消费者慕名到店购买现代茶。对于香港市场，霸王茶姬有长期规划，已在香港设立子公司，并成立了一支专业团队，未来希望为香港消费们带来高质量的健康现代茶。"香港是一个国际化、多元化、具有消费活力的市场，是内地企业走向全球的优选平台，我相信香港的发展。"

李家超表示，"对香港有信心是正确的，希望你用香港作为示范地，走出到其他地方（国际化）。"

霸王茶姬展位前的熊猫杯造型也引起了李家超关注，连夸熊猫"很可爱"。

（香港行政長官李家超與霸王茶姬港澳子公司負責人何耀祥交流，圖片來源：香港無線新聞）

12月11日至12月21日，霸王茶姬联合《HELLO PANDAS 熊猫驾到》户外嘉年华，向消费者赠送1600份限量礼包，邀请幸运消费者到海洋公园探访熊猫。同时，霸王茶姬也致力于参与熊猫保育，参与到香港公益项目当中，为香港社会的发展出一份力。

自2017年成立以来，霸王茶姬始终坚持"以东方茶，会世界友"的企业使命，愿景是"未来为100个国家茶友每年提供150亿杯现代茶"。霸王茶姬的全球化布局很早，2019年成立仅2年的霸王茶姬就在马来西亚开设首家门店，目前马来西亚门店数量已超130家；今年8月，霸王茶姬又在新加坡连开3店，加速全球化布局。 

(香港文化中心熊猫市集嘉年華現場）

 



话题 Press release summary

部门 食品
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