AEON信贷财务二零二四/二五年度首九个月收入增长9.4%至13.046亿港元

香港, 2024年12月19日 - (亚太商讯) - AEON信贷财务（亚洲）有限公司（「AEON信贷财务」或「集团」；股份代号：00900）今日公布截至二零二四年十一月三十日止九个月之业绩（「二零二四/二五年度首九个月」或「报告期间」）。

于报告期间，集团收入为1,304,600,000港元，较去年同期（「二零二三/二四年度首九个月」或「去年同期」）增加9.4%，营运溢利录得648,400,000港元，较去年同期增长11.3%。集团利息收入于报告期内上升10.0%至1,105,500,000港元；与此同时，报告期内税后溢利录得275,300,000港元（去年同期：282,300,000港元），每股盈利65.74 港仙（去年同期：67.40 港仙）。

鉴于市场复苏速度比预期慢，集团于报告期间采取更为审慎的策略，优先考虑推动销售额及应收款项的稳定增长。该策略的重点是构建高品质的贷款组合，旨在实现收入、增长和韧性。集团于第三季度的行销策略侧重于有针对性的热门促销活动，以吸引客户并推动本地和国际销售增长。积极的营销活动使集团二零二四/二五年度首九个月的整体销售额与去年同期相比增长 9.2%。总贷款和应收款项余额比二零二四年二月底增长了 5.7%。

在推动业务稳定增长的同时，集团于二零二四年九月推出全新信用卡设计，体现集团对创新和可持续发展的承诺，为客户提供更方便、更优质的付款体验。新推出的信用卡包含日益普及的非接触式支付和使用回收塑胶的功能，突显了公司致力于将可持续发展实践融入其营运中的决心。

于技术发展方面，随着信贷申请处理平台的升级，「AEON HK」手机应用程式（「手机应用程式」）已推出虚拟信用卡功能。该功能使客户能够在手机应用程式申请信用卡并在启动后即可进行购买，无需等候时间和亲临分行办理。

展望未来，集团将优先通过海外和网上消费实现销售和应收款项增长，同时完善信用评估和监控方法，以保持可持续发展的高质素贷款组合，并加快审批过程。市场推广方面，集团将利用大规模促销和有针对性的广播渠道，提高市场渗透率并扩大市场份额，尤其是年轻消费群体。这些活动将包括游戏化和奖励计划，以刺激消费者消费。全新和先进的移动支付产品和自助分行概念的推出将进一步提升客户体验，并保持竞争优势。

AEON信贷财务董事总经理魏爱国先生表示：「尽管香港经济复苏动力有所放缓，我们很高兴在二零二四/二五年度的首九个月，销售额和应收款项实现了持续增长。我们一直致力于提供卓越的信用卡服务，以满足不断变化的客户需求，并计划通过提供创新和定制产品来扩大其客户群。凭借我们的应变能力、充裕的资金流动性、稳健的资产负债表及久经验证的专业管理，集团有能力把握在不断增长的消费金融市场所带来的重要机遇，实现可持续增长，并为股东创造更大价值。」

关于AEON信贷财务（亚洲）有限公司（股份代号：00900）

AEON信贷财务（亚洲）有限公司为AEON Financial Service Co., Ltd.之附属公司（东京证券交易所编号：8570）及AEON集团旗下公司，成立于1987年，并于1995年在香港联合交易所有限公司主板上市。集团主要从事消费融资业务，包括于香港签发信用卡及提供私人贷款融资、信用卡付款处理服务、保险代理及顾问业务，以及于中国内地从事小额融资业务。

详情请浏览公司网址：www.aeon.com.hk。

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