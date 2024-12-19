安眺科技有限公司与亚洲脉络有限公司合作 革新资料传输和网络解决方案

香港, 2024年12月19日 - (亚太商讯) - 安眺科技有限公司，一家在电信和电脑网络创新领域具领导地位的科创公司，与亚洲脉络有限公司，一家在亚太地区拥有多间数据中心的AI Factory推动者，签署了谅解备忘录，准备合作开发大型资料传输的解决方案和人工智能数据中心的网络技术。

此次合作建立了一个战略框架，旨在将安眺科技先进的分批稀疏码(BATS)协议技术整合到亚洲脉络的运营中。该合作旨在增强资料传输的可靠性，并在各种应用中优化网络的性能。通过利用BATS技术，两家公司计画开发出强大的解决方案，以提高资料流程的效率和反应速度。

BATS协议由香港中文大学的杨伟豪教授和合作者共同发明，是一项具开创性的通信技术，并获得 IEEE和日内瓦发明展的国际认可。它能够显著提高通信网络的输送量并降低延迟。此外，即使在高流量环境下，它也能确保资料的顺畅传输。

谅解备忘录中的主要举措：

1、大型资料传输的概念验证：

试验BATS协议在香港与其他亚洲城市之间传输大型资料档案的效率。该举措将侧重于提高可靠性、性能、安全性和频宽利用率。我们计画覆盖数据中心到数据中心、混合云设置、边缘数据中心到数据中心等多个场景。

2、软体定义的广域网络(SD-WAN)部署试验：

探索将BATS技术集成到亚洲脉络的SD-WAN产品中，以增强市场竞争力和商业价值主张。

3、人工智能数据中心的高速网络：

安眺科技将针对人工智能数据中心的网络而开发BATS协议晶片。亚洲脉络将提供技术支持，以确保该解决方案满足超高速的要求。

两家公司还将评估在亚洲脉络的商业框架内集成和授权BATS技术的商业模式。

安眺科技有限公司的联合创始人兼首席执行官何伟中先生表示:"这合作是增强资料传输能力的重要一步，尤其是在人工智能生成的资料量不断增长的情况下。通过把我们创新的BATS协议与亚洲脉络广泛的基础设施相结合，我们旨在重新定义资料交付标准和网络效率。"

亚洲脉络有限公司的创始人兼首席执行官李松德先生补充道:"我们非常高兴与安眺科技联手，提升我们的人工智能网络连接解决方案。亚洲脉络在端到端人工智能基础设施部署方面展现了卓越的专业能力，我们相信将 BATS 技术整合到我们的产品组合中，将加速大型资料传输，并增强香港及其他地区的人工智能生态系统。"

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Ms. Venie Lo, 安眺科技代表, venie.lo@n-hop.com

Ms. Sharon Chiang, 行销总监, sharonchiang@legangroup.com

关于安眺科技有限公司

安眺科技有限公司致力于为电信和电脑网络行业设计、实施和销售尖端软体解决方案。

关于亚洲脉络有限公司

成立于2009年的亚洲脉络，如今是领先的AI Factory推动者，提供全面的基础设施与管理、网络与存储、GPU 云、AI应用以及 AIDC 主机托管服务。亚洲脉络在大中华区、泰国、日本和韩国运营顶级AI就绪的数据中心，参与设计和建造超级计算中心、液冷系统以及 AI部署与训练的 AIOps 和 MLOps 项目。欲了解更多资讯，请访问www.oneas1a.com。

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