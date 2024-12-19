获海外资本超7亿美元投资 协鑫科技有望成为光伏「特斯拉」

香港, 2024年12月19日 - (亚太商讯) - 当下，光伏产业正在经历一场前所未有的周期挑战，内卷严重，融资难成为普遍现象。尽管外部环境复杂艰难，行业处于逆周期，但科技创新型企业却格外受到资本市场青睐。面对行业寒冬，协鑫科技（03800.HK）坚持科技创新，以硬核黑科技展现穿越周期的创新能力和科技实力，获得境内外资本市场的高度认可。

12月19日，协鑫科技发布公告称，公司已于12月18日与配售代理订立配售协议。根据协议，承配人将认购最多15.6亿股股份，配售价为每股1港元。若所有配售股份获全部配售，预期配售事项的所得款项总额约为15.6亿港元。

同时，协鑫科技还正与潜在独立投资者磋商可能发行及认购可换股债券，预期本金总额最高达5亿美元。根据最新汇率计算，闪电配售与可转债两笔融资相加，协鑫科技此轮融资总额将高达7亿美元。据悉，此次的配售对象和可转债发行对象，主要来自海外的国家主权基金和世界顶级家族基金。

有产业分析师指出，协鑫科技能够短期内获得7亿美元融资，不仅充分说明资本市场对于颗粒硅、钙钛矿等光伏产业核心黑科技的认可，同时亦是资本市场对协鑫科技核心技术背后碳资产的价值回归和重新评估。

根据中国光伏行业协会编制的《中国光伏产业发展路线图》，2023年多晶硅的行业平均综合电耗水平是57度/Kg，而协鑫科技颗粒硅综合电耗却低至13.8度/Kg。若以协鑫科技50万吨颗粒硅产能计算，相较于行业最新要求，每年可为国家节约数百亿度电。

数据显示，生产1GW组件硅耗约2000吨，50万吨颗粒硅可生产组件250GW，以25年发电周期计算，这些组件发出的绿电可节约标煤27亿吨，由此又可带来巨大的碳排放收益。

今年上半年，协鑫科技颗粒硅、拉晶、切片等多个环节产品分别获得权威机构德国TÜV莱茵的碳足迹认证证书。其中，颗粒硅最新「摇篮到大门」的碳足迹认证值为41kgCO2e/kg-Si，换算到「大门到大门」为16kgCO2e/kg-Si。

以协鑫碳链组件SiRo上市为标志，全部采用协鑫颗粒硅为原材料的光伏组件，将搭乘全球首条光伏碳链 - 协鑫碳链，可提供全生命周期供应链溯源、产品及组织碳足迹管理、ESG报告即时查询服务，引领行业全产业链共同降碳脱碳。

在全球追求双碳目标的大前提下，相较经营业绩，碳价值的杰出贡献才是未来评估企业的关键指标。从全球追宠的特斯拉进入市场的路径来看，虽然其一度主业亏损，但却因为碳价值一枝独秀，顺利登顶全球万亿美金俱乐部。参照特斯拉的发展轨迹，以颗粒硅为主打的协鑫科技，未来或有望成为中国光伏产业的特斯拉。

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