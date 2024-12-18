云顶新耀宣布伊曲莫德（VELSIPITY(R)）大湾区内地首张处方在佛山正式落地



上海, 2024年12月18日 - (亚太商讯) - 云顶新耀（HKEX 1952.HK）是一家专注于创新药研发、临床开发、制造和商业化的生物制药公司，今日宣布伊曲莫德（VELSIPITY(R), etrasimod）通过"港澳药械通"政策，在广东佛山复星禅诚医院开出粤港澳大湾区内地首张处方，标志着伊曲莫德开始正式惠及中国大陆患者。 伊曲莫德是一款创新的先进疗法，于2024年4月获得中国澳门特别行政区药物监督管理局正式批准，用于治疗16岁及以上中重度活动性溃疡性结肠炎（UC）患者。溃疡性结肠炎是一种慢性、复发性、非特异性炎症性疾病，随着病情延长，致残率和结直肠癌发生率会不断上升。到2030年，中国的溃疡性结肠炎患者人数预计将达到约100万人，超过2019年患者人数的一倍以上，存在巨大的未被满足的临床需求。 佛山复星禅诚医院消化内科吴际主任表示："非常高兴伊曲莫德通过'港澳药械通'政策，率先在我院落地。广东地区溃疡性结肠炎患者人数多，现治疗药物仍难以满足临床需求。作为目前唯一在全球Ⅲ期临床试验中证实对孤立性直肠炎有疗效的药物，伊曲莫德一天一次口服方便，且安全性良好，将为长期饱受溃疡性结肠炎困扰的患者带来创新治疗选择。我们也期待未来伊曲莫德的可及性能够不断提升，使更多中国患者获益。" 作为云顶新耀自身免疫性疾病领域的重磅产品，伊曲莫德通过口服、每日一次的治疗方案，可快速起效，并达到无激素缓解、黏膜愈合。在今年7月公布的伊曲莫德治疗中重度活动性溃疡性结肠炎的亚洲多中心Ⅲ期临床研究结果中，伊曲莫德取得了在诱导期和维持期治疗的积极结果，为该药物在临床实践中的广泛应用进一步提供了坚实的科学依据和支持。 今年10月，伊曲莫德得到"粤港澳大湾区内地临床急需进口港澳药品批件"批准，并于12月纳入粤港澳大湾区内地9市临床急需进口港澳药品医疗器械目录（2024年），将加速其在"港澳药械通"指定的45家医疗机构落地。 关于伊曲莫德（VELSIPITY(R), etrasimod） 伊曲莫德（VELSIPITY(R)，etrasimod）是一种每日一次口服的高选择性鞘氨醇-1-磷酸（S1P）受体调节剂，采用优化的药理学设计，与S1P受体1、4和5结合。伊曲莫德目前已在美国、欧盟、加拿大、澳大利亚、英国、瑞士、以色列以及中国澳门和新加坡获得新药上市批准。 关于云顶新耀 云顶新耀是一家专注于创新药研发、临床开发、制造和商业化的生物制药公司，致力于满足亚洲市场尚未满足的医疗需求。云顶新耀的管理团队在中国及全球领先制药企业从事过高质量研发、临床开发、药政事务、化学制造与控制（CMC）、业务发展和商业化运营，拥有深厚的专长和丰富的经验。云顶新耀已打造多款疾病首创或者同类最佳的药物组合，公司的治疗领域包括肾科疾病、感染性和传染性疾病、自身免疫性疾病。有关更多信息，请访问公司网站：www.everestmedicines.com。 前瞻性声明 本新闻稿所发布的信息中可能会包含某些前瞻性表述，乃基于本公司或管理层在做出表述时对公司业务运营情况及财务状况的现有看法、相信、和现有预期，可能会使用"将"、"预期"、"预测"、"期望"、"打算"、"计划"、"相信"、"预估"、"确信"及其他类似词语进行表述。这些前瞻性表述并非对未来业绩的保证，会受到风险、不确定性及其他因素的影响，有些乃超出本公司的控制范围，难以预计。因此，受我们的业务、竞争环境、政治、经济、法律和社会情况的未来变化及发展等各种因素及假设的影响，实际结果可能会与前瞻性表述所含资料有较大差别。本公司及各附属公司、各位董事、管理人员、顾问及代理未曾且概不承担更新该稿件所载前瞻性表述以反映在本新闻稿发布日后最新信息、未来项目或情形的任何义务，除非法律要求。



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