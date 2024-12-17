商业航天黄金期，低轨卫星最具商业价值



香港, 2024年12月17日 - (亚太商讯) - 航天产业是一个国家高端装备发展和集大成领域，也是各国彰显国力和科技较量的主战场。自"八五"开始，中国就开始布局航天产业，从卫星发射领域入手布局中国航天行业。2024年，"商业航天"更是首次被写入政府工作报告，商业航天将进入新一轮高速发展期。其中在港上市公司洲际航天科技集团（Uspace Technology，01725.HK，以下简称"洲际航天科技"）目前已成功推出6种低价商业光学卫星。其子公司ASPACE则是全球第一家以工业5.0+ST（Satellite Technology）理念为核心的卫星制造商，该公司预计在2025年第一季度制造100颗卫星, 并将在2028年完成2000颗光学遥感卫星的部署，此举可使集团在全球低轨光学遥感卫星市场中的占有率达到85%。洲际航天科技通过低价策略，主要用于提高低轨卫星的市占率和用户的使用习惯，因此集团率先推出商业卫星，以占据市场的先发优势。 低轨卫星是商业化最为成功的领域 从目前商业航天产业布局来看，低轨卫星既是新兴领域，同时也是商业化最为成功的领域。例如SpaceX创始人马斯克旗下的Starlink，无论从用户增长还是营收来说，都是逐年成倍增长。根据Starlink公布的最新财报来看，2023年Starlink的营收同比增长121%，达到了41亿美元，成为了Space X最大的业务线。 根据测算，预计2025年Starlink的用户数将达到810万，营业收入达到103亿美元。鉴于物联网和人工智能的高速发展，未来在广告、通讯业务的定价上，Starlink有较高的定价权，低轨卫星从全球来看，更加具备庞大的商业价值和无限的想象空间。 低轨卫星门槛较高 企业拥有较高护城河 尽管低轨卫星具备巨大的商业价值，但门槛较高，普通企业难以进入。第一是人才门槛，人才匮乏是民营卫星企业发展商业航天的瓶颈之一。长期以来，航天人才主要来源于国家队企业，商业航天领域的人才总体上仍呈不足之势； 第二是资金门槛，卫星产业是重资产行业，从研制到发射再到在轨维护都需要大量资金投入。民营企业参与卫星产业需要充裕的资金作为保障，而国家层面的民用航天科研经费主要对特定单位开放，民营企业大多依赖外部融资；第三是监管门槛，卫星从研发、制造、发射到运营等各环节存在严格及较为繁琐的法律流程。如果卫星被认定为"武器装备"，还将受到我国对于"武器装备"的严格监管。因此拥有上述优势的民营企业护城河极高。 低轨卫星行业内的领先企业 2024年是商业航天的元年，从战略层面来讲，低轨卫星在民用和军事上都颇为重要。从国家层面来说，谁在低轨卫星上布局更多卫星，谁就在战场上占据地理优势。从民用层面来说，哪家公司放置更多卫星，谁就掌握更多具有商业价值的市占率。而在低轨卫星的售卖和用户使用上，洲际航天科技独占鳌头，占据了绝对的定价权和市场优势。 洲际航天科技深耕航天生态领域，涵盖卫星制造、测运控、发射服务、卫星应用等多个产业链。作为国际宇航联合会香港代表成员，集团积极推动全球航天科技的交流与应用，特别在阿布扎比航天生态城项目中，与当地合作伙伴打造航天科技园区，成为沙特第一家航天工业公司，也是第一家获得航天工业及国防投资许可证的公司。此外，在已有的香港卫星测运控中心之外，集团即将在阿联酋、沙特阿拉伯、土耳其、巴西、埃及、马来西亚和尼日利亚等地建立国际领先的卫星测运控体系，以确保全球服务的连续性与可靠性。 从行业的角度来看，我国的卫星互联网市场前景广阔，蕴藏巨大的市场潜力。根据中商产业研究院预测，2025年中国卫星互联网市场规模有望增长至446.92亿元，而受益于中国人口的庞大市场，洲际航天科技未来的发展速度有望超过Starlink。通过其子公司ASPACE全球最高标准的航天级精密制造净化厂区和卫星总装和集成与测试（AIT）设施，集团年产量可达到500颗低轨遥感（光学、SAR）及通信卫星。 对于商业航天领域的民营企业来说，真正地实现商业化和国际化，是一个长周期的历史使命，而在这过程中也会遇上不少困难和挑战。随着社会各界对于该领域的重视程度和支持力度的不断增加，以及产业的相关配套基础设施的不断完善，洲际航天科技将有望迎来新的发展机遇。未来在电视直播、家庭宽带、卫星物联网以及政府及特种领域的通讯上，集团将产生不可估量的商业价值，推动新质生产力的发展。



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