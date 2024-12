泛远国际连获跨境物流与企业管治双料大奖

香港, 2024年12月16日 - (亚太商讯) - 泛远国际控股集团有限公司(上市编号:2516,下称"泛远国际";连同其附属公司,统称"泛远国际"或"本集团")欣然宣布,本集团近期接连斩获两项颇具影响力的大奖,分别为"大湾区新质生产力企业大奖 - 运输,货运,物流及供应链奖"及"大湾区上市公司ESG100绿色发展大奖 - 年度企业管治奖"。连连喜讯充分彰显本集团于跨境电商物流领域的专业实力与企业管理能力,领先地位获市场认可。 "大湾区新质生产力企业大奖 - 运输,货运,物流及供应链奖" "大湾区新质生产力企业大奖"颁奖典礼今日于湾仔合和酒店水晶殿举行,泛远国际主席、行政总裁兼执行董事王泉先生代表本集团领取"运输,货运,物流及供应链奖"组别奖项。该奖由大湾区家族办公室协会、香港国际家族办公室总会、香港国际区块链金融总会、大湾区国际医疗大健康产业总会、财经周刊《金星汇》以及家族办公室杂志《家办》联合主办。该奖项以新质生产力作为评审的主要元素之一,旨在表彰和鼓励于创新技术应用、生产效率提升、经济结构优化以及可持续发展方面卓有成效的优秀企业,期望促进行业内的创新与发展,特别是新质生产力的发展。这一奖项不仅是对企业实力的认可,更是对企业在推动大湾区经济发展、促进区域合作方面所做出贡献的高度肯定。 图:泛远国际控股集团有限公司荣获"大湾区新质生产力企业大奖 - 运输,货运,物流及供应链奖" 是次荣获"运输,货运,物流及供应链"奖项,不仅标志着泛远国际在该领域内的专业实力得到了业界的高度认可,同时亦肯定本集团长期以来于运输流程优化、运输服务质量提升、推进仓储管理智能化发展方面的努力。 作为改革开放前沿阵地的大湾区,将迎来由新质生产力推动的革新变革,这对于泛远国际来说,既是机遇也是挑战。近年来,随着大湾区的快速发展和战略升级,泛远国际紧跟时代步伐,积极探索并参与区域合作,充分发挥自身在跨境物流领域的专业优势,不断优化服务流程,提升服务品质,积极融入大湾区的发展大局,致力于为大湾区乃至全球的客户提供高效、便捷、优质的物流服务。截至目前,本集团已设有30多个境内网点,1,100多家供应商网络,服务覆盖全球超过220多个国家和地区。作为深耕跨境电商物流行业二十年的知名企业,本集团凭借多年积累的丰富经验及广泛的供应商网络,所提供之货运服务高效满足客户多样化需求,并于年内成功获得知名跨境电商平台 - 阿里巴巴国际站的全面认可,中标其华东中心仓业务。此次荣获该项殊荣,不仅凸显本集团于跨境电商物流行业内的杰出成就与领先地位,亦是对本集团在该领域强大专业实力的权威印证。 "大湾区上市公司ESG100绿色发展大奖 - 年度企业管治奖" 此外,上月底,本集团亦凭借卓越的企业管治实践,在由粤港澳大湾区上市公司联合会主办的"大湾区上市公司ESG100绿色发展大奖"中脱颖而出,荣获"年度企业管治奖"。"大湾区上市公司ESG100绿色发展大奖"旨在表彰企业在环境、社会和治理(ESG)方面的卓越贡献,并进一步推动中国企业朝向可持续发展的方向迈进。其中,本集团获颁之"年度企业管治奖"专注于表彰拥有高水准企业管治制度的公司。 本次奖项颁发形式新颖,嘉宾阵容鼎盛。于奖项颁发前,主办方举办以"立足香港、联通湾区、走向世界"为主题之论坛,邀得香港特别行政区财政司司长陈茂波先生亲临致辞,同时汇聚逾300位来自上市公司、拟上市公司、政府部门、金融机构代表参会。 该奖项不仅对本集团在企业治理结构、透明度和可持续发展等领域出色表现的认可,同时亦充分彰显本集团在企业管治方面的高度成熟,进一步展示本集团杰出的企业管理能力及行业领先地位。本集团将以此为激励,继续秉承卓越的管理理念,强化风险管控与决策科学性,助力集团长远发展。 图:泛远国际控股集团荣获"大湾区上市公司ESG100绿色发展大奖 - 年度企业管治奖",由附属公司

香港泛远物流投资有限公司董事副总裁高伟豪先生(左一)代表领奖 图:泛远国际控股集团荣获"大湾区上市公司ESG100绿色发展大奖 - 年度企业管治奖" 本次接连斩获两项与大湾区相关之重磅奖项,反映本集团于大湾区之业务布局奏效。大湾区是国家经济发展活力最为强劲的地区之一,在"9+2"城市群协同发展下,大湾区的前景光明,机遇处处。本集团业务一直紧随国家大湾区建设及新质生产力等重要战略,于华南区域拓展核心业务,服务辐射至多个大湾区核心城市,遍布广州、深圳及香港等地,旨在善用跨境物流优势为跨境电商贸易提质增效,同时期望本集团可把握政策红利带来的商业潜能,培育业绩增长引擎。 泛远国际控股集团有限公司主席、行政总裁兼执行董事王泉先生表示:"我们非常高兴见证本集团近月喜讯频传,接连荣获'大湾区新质生产力企业大奖 - 运输,货运,物流及供应链奖'及'大湾区上市公司ESG100绿色发展大奖 - 年度企业管治奖'两个大奖,充分体现本集团在跨境电商物流领域的卓越成就与高效管治能力。我们将以此等殊荣及认可转化为前进的力量,持续提升物流服务的质量和效率,同时亦继续秉持创新高效的管理理念,加强本集团的核心竞争力,以期为客户创造更大价值,为行业发展贡献更多力量。" 有关泛远国际控股集团有限公司(股份代号:2516.HK) 泛远国际控股集团有限公司于2023年12月在香港联交所主板挂牌上市,为中国知名的跨境电子商务物流服务供应商,主要提供端到端跨境配送服务、货运代理服务以及其他物流服务,致力打造稳、快、优的跨境电子商务物流服务体系。本集团作为中国(杭州)跨境电子商务综合试验区首批试点企业,拥有创新的自研物流运输系统,采用直营网点模式,网点遍布中国主要贸易中心,尤其聚焦于长江三角洲及粤港澳大湾区。本集团设有30多个境内网点,1,100多家供应商网路,服务覆盖全球超过220多个国家和地区,向客户提供多项灵活可靠的跨境配送选项及定制化供应链解决方案。



