顺丰控股进军港股 书写国际化发展新篇章

香港, 2024年12月10日 - (亚太商讯) - 据经济日报报道,随着全球企业供应链的重塑、中国企业出海以及跨境电商的推动,市场对更高效、更灵活、更综合的物流服务的需求不断攀升。顺丰控股股份有限公司(「顺丰控股」,股份代号:6936.HK)以其独特的业务模式和强大的网络优势,积极布局国际物流服务,投身于时代革新发展的浪潮中。 根据弗若斯特沙利文,按2023年收入计,顺丰控股是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商,也是全球第四大综合物流服务提供商,仅次于联合包裹服务公司(UPS)、敦豪(DHL)和联邦快递(FedEx)。公开资料显示,顺丰控股连续多年位居《财富》世界500强企业之列。2024年,公司获评《财富》最受赞赏的中国公司第二位,且连续8年上榜「《财富》最受赞赏的中国公司」。11月27日,顺丰控股登陆港交所,掀开国际化发展新篇章。 夯实物流基础网络 持续迎来盈利兑现 顺丰控股最早于2010年即开始运营国际业务,主要服务中国客户的出境物流需求。如今,随着中国企业出海,国际供应链蕴含着重大转型机遇。2021年,公司携手嘉里物流,进一步强化了在东南亚的本土及跨境快递、国际供应链和国际货代能力。通过与嘉里物流的融通,其国际综合物流能力和客户基础得到进一步强化,为实现国际拓展的战略和愿景提供了重要助力。根据弗若斯特沙利文报告,按国际收入计,2023年顺丰的国际业务规模已在所有亚洲综合物流服务提供商中排名第一。 值得关注的是,经过多年投入后,顺丰控股已度过资本开支的高峰期,迎来更高质量增长周期。一方面,业务规模扩张持续摊薄基础设施边际成本,提升其营业利润率。另一方面,公司新业务陆续进入"收获期",提供公司盈利弹性。具体而言,经济产品体系升级,助力利润稳步增长;大件业务于2022年净利润转盈,2023年在降本提效作用下盈利能力持续增厚;同城业务于2023年首次实现全年盈利,2024年延续高增长。 得益于此,顺丰控股盈利能力持续增强,2024年前三季度,其收入同比增加9.4%,净利润同比增加28.0%。净利率达到3.7%,同比提升了0.5个百分点。未来,在上述因素的共同推动下,公司盈利能力有望进一步增强。 加速推进国际业务 打开中长期成长空间 对于顺丰控股而言,从亚洲到全球,是其发展的必然。为此,公司积极参与建设鄂州货运枢纽,作为亚洲第一、全球第四座以货运为主的物流枢纽,鄂州货运枢纽的投产将进一步扩大公司与同业在配送时效以及网络方面的差异化优势,促进公司降本增效,为国际业务拓展奠定了坚实的基础。 随着位于鄂州货运枢纽的分拣及转运中心投入运营,凭借丰富的产品组合、综合的全球能力、并购经验、卓越的运营及精益的成本管控,顺丰控股能够有效整合市场并把握国内外的市场机遇。 顺丰控股高管曾表示,赴港上市是出于国际化的长远考虑,最主要目的是利用全球化资本,实现规模快速扩张。本次上市,顺丰控股计划将募集资金的45%用于加强其国际及跨境物流能力,此将进一步提升公司国际产品的广度及深度,助力公司国际业务加速拓展。同时,H股上市也有助于提升公司品牌影响力及市场竞争力。在丰富的物流网络、领先的成本优势和综合物流能力的支撑下,顺丰控股有望抢占更大的全球市场份额,推动公司投资价值的不断增长。



