中信国际电讯CPC荣获三项业界大奖 内外展现网络安全实力



香港, 2024年12月4日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯(信息技术) 有限公司(「中信国际电讯CPC」) 宣布勇夺三项业界大奖 ，肯定中信国际电讯CPC深耕网络安全的优质表现，表扬专业团队深厚的行业知识与技术、员工高度的网络安全意识及前瞻的创新解决方案，以满足市场对不断增长的网络安全需求 ，应对日益猖獗的网络威胁和挑战。 三项业界大奖包括: - 香港互联网注册管理有限公司(HKIRC)「共建员工防火墙」嘉许计划2024 白金级奖 ；

- Fortinet「2024年度最佳托管安全服务供应商」奖项 (Top MSSP of the Year 2024)；

- Green Radar 「2024 年度最佳企业业务合作伙伴」奖项 (Top Partner Enterprise Business FY24 ) 中信国际电讯 CPC 行政总裁黄政华先生表示：「该三项业界大奖展示我们对推动内部'员工防火墙'文化的承诺，同时通过我们的网络安全专家团队向企业客户提供全面的解决方案，彰显了我们在内外实力上的坚实基础。业界对我们的肯定将激励我们持续提升网络安全创新方案，期望带来更多的市场机遇，共同推动行业的高质量发展。我们有信心，旗舰信息安全解决方案'TrustCSI™ 3.0云网神盾'在网络安全市场保持优势竞争力，巩固我们作为前沿网络安全领导者地位。」 HKIRC「共建员工防火墙」嘉许计划



香港互联网注册管理有限公司 (HKIRC) 与国际信息系统审计协会中国香港分会 (ISACA) 联合举办的「共建员工防火墙」嘉许计划圆满举行 ，参加机构涵盖了银行、物业管理、零售等行业的中小企及大型企业。该计划旨在表彰得奖企业在过去一年内意识到网络安全重要性并积极提升员工网络安全意识的努力。「共建员工防火墙」嘉许计划鼓励更多机构采取积极的措施推广「员工防火墙（Human Firewall）」理念 ，通过多种渠道如培训、政策、沟通、演习等提高员工防护意识。最高级别白金级奖需要符合所有5项评审标准，包括网络安全培训 、网络钓鱼演习 、网络安全政策 、通报渠道及网络安全资讯传递 。 中信国际电讯CPC 荣获最高级别之白金级认证，表扬其致力过去不但在网络安全技术上不断提升、在系统和政策方面全面优化，并推出'TrustCSI™ 3.0 云网神盾'信息安全服务，创新的服务框架，配备主动防御技术以应对快速迭代的网络威胁。 同时培养员工对网络安全意识文化的决心，通过全球员工强度训练及网络安全演练，构建为公司的第二道防线，防范并能有效应对不断变化的网络威胁。 共创共赢， 构建更坚固的防御生态圈 此外，中信国际电讯CPC 荣获两家网络安全服务生态圈伙伴Fortinet及Green Radar颁发多个卓越奖项，彰显其在全球性合作策略和网络安全领域高质量的协作能力，通过持续的技术创新和与生态圈合作伙伴的紧密合作，中信国际电讯CPC得以不断提升产品和服务质量，以满足市场对网络安全方案的需求并超越竞争对手。其中包括在 2023 年推出的 TrustCSI™ 3.0 云网神盾，通过智能技术重塑安全运营中心（SOC）的核心服务能力，为企业提供主动式防御，将AI 应用融入其业务中，优化智能运营。首先， Fortinet颁发的「2024 年度最佳托管安全服务供应商」奖项肯定了中信国际电讯CPC 前沿的托管安全服务，超越业界标准。另外，Green Radar「2024 年度最佳企业业务合作伙伴」奖项表扬中信国际电讯CPC与合作伙伴携手推动创新解决方案，以满足企业客户独特的网络安全需求。 积极提升内外网络安全及创新技术 中信国际电讯CPC无论对内或对外，一直积极展现高水平的网络安全能力。在对内方面，中信国际电讯CPC致力培育员工网络安全意识，而员工在工作上时刻保持警惕和采用主动的防御措施，体现了对网络安全的最佳实践，以保护公司的数资产。在对外方面，中信国际电讯CPC致力成为企业可信赖的TechOps 信息安全赋能者，旗下的网络安全专家团队具备前瞻思维和追求卓越成就的精神，通过专业服务和创新定制的解决方案，助力客户轻松及灵活地应对瞬息万变的数字环境。 秉持'创新不断'服务理念，中信国际电讯CPC持续将人工智能技术整合到信息安全产品组合中，提供前沿网络安全解决方案以应对愈发猖獗的网络威胁。中信国际电讯CPC最新的TrustCSI AI渗透测试(AI Pentest)服务如同网络AI扫地机器人，7x24全自动化工作，协助企业找出网络中的致命漏洞，建立强大的防御机制 。为了强化企业客户内外部的漏洞，中信国际电讯CPC特别提供了一个最新内外评估组合方案，协助客户通过对内的AI渗透测试服务，同时，进行攻击面管理 (Attack Surface Management)，增强公司对外部漏洞的抵御能力，并系统地优化漏洞识别、排列漏洞优次、补救和持续监控等攻击，通过多管齐下的防护措施降低潜在的网络攻击风险，提升企业安全管理策略。 详情可浏览https://www1.citictel-cpc.com/promotion/2411XmasOffer/index-SC.html 中信国际电讯CPC简介 中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT专用网络服务、TrustCSI信息安全解决方案、DataHOUSE全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。 凭借「创新-不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，提炼'技术赋能'，将人工智能、扩增实境、大数据、物联网和其他尖端新兴技术，融合深度学习及智能数据分析技术，转化为'数据赋能'生成式AI+应用，重塑企业智能营运之旅。 中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」优势，承诺为客户提供优质的一站式ICT服务。全球化网络资源连接近170个服务据点、60多个SDWAN 网关；21个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候运作的安全运作中心，服务遍布约160个国家和地区，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际标准服务认证（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及服务资源，专业的在地服务及交付能力，同时，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供应商。请浏览www.citictel-cpc.com 获取更多资讯。 传媒查询：

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