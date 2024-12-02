一邦携手义务工作发展局推出「渗漏纠纷义务网上调解服务」

香港, 2024年12月3日 - (亚太商讯) - 为解决本港业主及住户因楼宇渗水问题所引发的矛盾和纠纷，独立非营利仲裁调解机构一邦国际网上仲调中心（「一邦」）携手义务工作发展局，于今天正式推出费用全免的「渗漏纠纷义务网上调解服务」，致力为市民提供高效、经济的网上调解服务，协助解决社区渗水纠纷，促进邻里和谐及实现社区共融。

该服务计划获得由食物环境卫生署及屋宇署组成的「联合办事处」（俗称「渗水办」）的大力支持，当渗水问题发生后，有关双方可以在任何阶段随时同意进行调解, 届时市民可通过由一邦的网站提交联络资料及调解申请书，并透过平台安排独立及中立的义务调解员进行调解。此免费调解服务务求双方以最简单、符合效益及省时的方法解决争议。

积极承担社会责任，为市民解忧缓困



楼宇漏水或渗水问题是香港社区中常见的纠纷来源，当中涉及费用分摊、维修责任等不同层面的问题。此民生问题缠扰大量香港业主及住户、复杂且涉及多方责任。传统的法律程序既耗时又昂贵，难以在短时间内解决问题，涉事居民均苦不堪言。

有见及此，一邦作为香港领先的非营利仲裁调解机构，积极以创新思维解决社会民生议题。本次与义务工作发展局合作、得到食物环境卫生署及屋宇署支持推出的免费义务网上调解服务，弥补了这一项法律服务空白，为有需要的市民提供了一个高效、经济、便捷的解决途径。

高效解决渗水纠纷，网上调解优势显著



一邦的调解规则及网上争议解决平台突破了传统调解的时间和空间限制，让当事人可以随时随地参与调解过程，相比繁琐的诉讼程序，网上调解快捷高效，双方无需经历冗长的法律程序及昂贵的诉讼费用，降低解决争议的门槛。这种灵活的服务模式符合现代都市生活繁忙的市民的需求、构建和谐社区。

此外，调解过程由当事人主导，当事人拥有对结果的更多控制权，双方能共同商定解决方案，而非将决策权完全交予法庭。同时，调解强调公平和理解，能缓解双方的紧张情绪，避免冲突升级，并在一定程度上保护双方的邻里关系。而专业调解员作为第三方，秉持中立态度，协助双方探讨可行的解决方案，让各方安心。

创新法律科技，助力构建和谐未来



一邦主席苏绍聪博士表示：「我们一直以服务社会、推动可持续发展为己任，运用创新科技和专业知识回馈社会。此次能够与义务工作发展局合作，得到食物环境卫生署及屋宇署支持，推出免费的『渗漏纠纷义务网上调解服务』，不仅解决民生问题，更为建设和谐共融的社会环境提供了新思路。未来，一邦将继续与政府及其他机构紧密合作，为更多市民提供优质、高效的争议解决服务。」

义务工作发展局主席彭韵僖女士表示：「我们一直关注市民需求，并致力承担枢纽角色，与社会各界建立伙伴关系以解决民生问题。我们招募配对有心服务社会的专业调解员义工，透过一邦的网上法律平台，向相关业主或租户提供免费的调解服务，相信能在解决楼宇渗漏争议发挥关键作用。我们期待透过是次创新措施，促进社区和谐，使市民都能安居乐业。」

根据「渗水办」的数字显示，过去5年平均每年接获逾4万宗涉及单位渗漏的投诉，成功找出渗水源头并完成调查的个案数目，平均每年约有5,800宗，占整体投诉约14.5%。截至2023年9月，仍在进行调查的个案数目约为1万宗，而在2020至2022年间约有30%的个案未能于90个工作天内完成调查并告知举报人调查结果。一邦携手义务工作发展局推动的「渗漏纠纷义务网上调解服务」，相信能够有效缩减处理渗水个案的时间，提高效率以解决市民的生活问题，并在促进社区和谐、减少社会矛盾方面发挥更大作用。

「渗漏纠纷义务网上调解服务」网页：https://ebram.org/Water_Seepage_POM_Scheme/?language=tc

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