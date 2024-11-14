《香港股票分析师协会23周年志庆暨第13届上市公司年度大奖》

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|- 政商金融界全力支持 见证22间上市公司获得嘉许
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香港, 2024年11月13日 - (亚太商讯) - 香港股票分析师协会（「协会」或「本会」）联同香港HOY TV共同主办香港股票分析师协会23周年志庆暨第13届《上市公司年度大奖》颁奖礼，于香港君悦酒店宴会厅举行。
活动敦请香港特别行政区财政司副司长黄伟纶先生、财经事务及库务局副局长陈浩濂先生、中央政府驻港联络办经济部副部长谭亚波先生、第十四届全国人民代表大会常务委员会委员、立法会内务委员会主席李慧琼女士主礼。主礼嘉宾并包括香港交易所行政总裁陈翊庭女士、第十四届全国人民代表大会代表雷添良先生、证监会中介机构监察科高级总监蔡钟辉先生、第十四届全国人大代表陈仲尼先生、香港特别行政区全国人大代表陈勇先生、立法会议员（金融服务界）李惟宏先生、立法会议员（会计界）黄俊硕先生、立法会议员（选举委员会）容海恩女士、第十四届全国政协委员李君豪先生、港区全国人大代表陈晓峰先生、金银业贸易场理事长张德熙博士、数码港金融科技总监严涤宇先生；另有多位金融业界协会代表和金融服务界人士出席活动。
国家主席习近平强调，「金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分」。为了积极响应国家号召，加快建设「金融强国」，助力提升金融发展质量，《香港股票分析师协会》活动旨在表扬在港上市公司的杰出表现和卓越成就，加强本港金融市场的竞争力和吸引力，进一步巩固香港作为国际金融中心的地位。
活动同场亦举办「香港如何助力国家金融新质生产力的发展」高峰论坛，陈浩濂先生、李惟宏先生、李君豪先生、张德熙博士、香港中资基金业协会会长连少冬女士、香港中资证券业协会副会长林向红女士、南方东英资产管理有限公司总裁丁晨女士均参与高峰论坛，积极探讨如何推动香港助力国家金融强国战略。陈浩濂先生在论坛中指出，财库局来年的工作重点将集中几方面，包括为香港作为国际金融中心巩固提升现有优势、建立新增长点、拓展市场和深化海外网络等。
香港股票分析师协会主席邓声兴博士表示，在国家政策的大力支持下，香港股市迎来了前所未有的繁荣景象。未来希望业界继续互相学习，共同进步，继续努力推动国家及香港金融业发展，助力国家建设现代化产业体系，加快发展「新质生产力」。
财政司副司长黄伟纶先生致辞时，鼓励各界一同说好香港故事。他表示，过去一年，政府、监管机构及港交所推出多项证券市场优化措施。包括GEM 上市改革、落实恶劣天气下维持交易、放宽持有库存股份的限制等。未来，政府会积极研究如何就两地「互联互通」增量扩容，希望继续吸引内地和海外企业来港上市。
第十四届全国人民代表大会常务委员会委员、港区全国人大代表李慧琼女士表示，本港股票市场受惠中央政府的青睐，同时也受惠于中央政府驻港联络办、国务院港澳事务办公室以及特区政府的不懈努力，积极推动着市场发展。期冀未来能见更多互联互通的安排，如新股通和REITS通（房地产投资信托基金）。在中央政府的支持下，我们深信本港市场将会蓬勃发展，茁壮成长。
「上市公司年度大奖2024」得奖名单（排序按上市编号排列）
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得奖上市公司名称
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上市编号
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1
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恒基兆业地产有限公司
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0012.HK
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2
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新世界发展有限公司
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0017.HK
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3
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太古股份有限公司
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0019.HK/0087.HK
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4
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载通国际控股有限公司
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0062.HK
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5
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越秀地产股份有限公司
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0123.HK
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6
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华润啤酒(控股)有限公司
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0291HK
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7
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丰盛生活服务有限公司
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0331.HK
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8
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侨雄国际控股有限公司
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0381.HK
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9
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卓悦控股有限公司
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0653.HK
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10
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新创建集团有限公司
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0659.HK
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11
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置富产业信托
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0778.HK
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12
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理士国际技术有限公司
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0842.HK
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13
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长江基建集团有限公司
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1038.HK
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14
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皓天财经集团控股有限公司
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1260.HK
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15
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鹰普精密工业有限公司
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1286.HK
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16
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碧瑶绿色集团有限公司
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1397.HK
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17
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小米集团
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1810.HK
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18
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中国万天控股有限公司
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1854.HK
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19
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周大福珠宝集团有限公司
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1929.HK
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20
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安乐工程集团有限公司
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1977.HK
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21
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百本医护控股有限公司
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2293.HK
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22
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珍酒李渡集团有限公司
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6979.HK
关于香港股票分析师协会
香港股票分析师协会自2002年创立至今，一直为业界制定更高层次的专业标准，推广专业知识，培训金融业人材，增强大众对金融市场的认识，达致提高本港金融中心的地位。本会吸纳逾两百位专业分析师会员，为行业十大商会之一，本会理事会成员在香港特别行政区金融服务界选委会选举中拥有投票权，故在金融业界有一定代表性。
关于HOY TV
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