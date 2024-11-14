《香港股票分析师协会23周年志庆暨第13届上市公司年度大奖》

第十四届全国人民代表大会常务委员会委员、港区全国人大代表李慧琼女士表示，本港股票市场受惠中央政府的青睐，同时也受惠于中央政府驻港联络办、国务院港澳事务办公室以及特区政府的不懈努力，积极推动着市场发展。期冀未来能见更多互联互通的安排，如新股通和REITS通（房地产投资信托基金）。在中央政府的支持下，我们深信本港市场将会蓬勃发展，茁壮成长。

「上市公司年度大奖2024」得奖名单（排序按上市编号排列）

得奖上市公司名称 上市编号 1 恒基兆业地产有限公司 0012.HK 2 新世界发展有限公司 0017.HK 3 太古股份有限公司 0019.HK/0087.HK 4 载通国际控股有限公司 0062.HK 5 越秀地产股份有限公司 0123.HK 6 华润啤酒(控股)有限公司 0291HK 7 丰盛生活服务有限公司 0331.HK 8 侨雄国际控股有限公司 0381.HK 9 卓悦控股有限公司 0653.HK 10 新创建集团有限公司 0659.HK 11 置富产业信托 0778.HK 12 理士国际技术有限公司 0842.HK 13 长江基建集团有限公司 1038.HK 14 皓天财经集团控股有限公司 1260.HK 15 鹰普精密工业有限公司 1286.HK 16 碧瑶绿色集团有限公司 1397.HK 17 小米集团 1810.HK 18 中国万天控股有限公司 1854.HK 19 周大福珠宝集团有限公司 1929.HK 20 安乐工程集团有限公司 1977.HK 21 百本医护控股有限公司 2293.HK 22 珍酒李渡集团有限公司 6979.HK

关于香港股票分析师协会

香港股票分析师协会自2002年创立至今，一直为业界制定更高层次的专业标准，推广专业知识，培训金融业人材，增强大众对金融市场的认识，达致提高本港金融中心的地位。本会吸纳逾两百位专业分析师会员，为行业十大商会之一，本会理事会成员在香港特别行政区金融服务界选委会选举中拥有投票权，故在金融业界有一定代表性。

关于HOY TV

HOY，粤语读音「开」，品牌信念贯彻「以人为本」，汇聚人才，以独特视角向世界呈现香港故事。 HOY 结合内容及参与，重视亲身感受及互动交流，致力成为有情感有个性的品牌，启发受众获取更积极快乐的生活灵感。

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