傲基股份登陆港交所 「家具出海第一股」成长可期 



香港, 2024年11月12日 - (亚太商讯) - 受海外央行开启宽松周期，内地持续释放积极政策信号影响，港股市场投资者情绪明显好转。新股市场亦大幅回暖，近期港股大型IPO、「A+H」股接连涌现，并获得了投资者的青睐。11月8日，港股迎来另一家优质新股，傲基股份（2519.HK）正式登陆港交所，成为港股「家具出海第一股」。

公开资料显示，傲基股份是全球领先的跨境电商细分龙头，专注于提供优质家具家居类产品。按2023年的GMV计，公司在中国卖家的家具家居类产品B2C海外电商市场中排名第一；在全球家具家居类产品B2C电商市场中排名第五。此次IPO，傲基股份香港公开发售获17.7倍超额认购，最终发售价为15.600港元。



深耕家具家居跨境电商赛道 多品类多品牌发展促进持续增长

傲基股份自成立之初就战略聚焦于退货率较低且增长最快的B2C电商细分市场之一 - 家具家居类产品市场，依托强大的产品开发能力以及供应链能力，能够快速开发出多元化、优质以及具竞争力价格的产品，持续满足不断变化的市场需求，从而在家具家居类产品市场迅速建立起强大的市场影响力。

目前，傲基股份已拥有ALLEWIE、IRONCK、LIKIMIO、SHA CERLIN、HOSTACK及FOTOSOK多个备受全球市场欢迎的专有品牌。于2023年，公司有11个品牌的GMV超过人民币1亿元。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年在亚马逊美国网站的GMV计，公司有6个产品品类在亚马逊美国网站排名第一。按2023年的GMV计，有十个产品品类在亚马逊美国网站的市场份额达到10%以上。

值得一提的是，得益于多样化的品类、品牌资产和战略市场定位，傲基股份能够在变幻莫测的市场上长期保持竞争力，抗风险能力持续增强。以亚马逊事件为例，于2022年业绩受损后，傲基股份从市场冲击中快速恢复，于2023年收入同比增加22.3%，净利润同比劲增133.1%。2024年前4个月，公司延续强劲反弹趋势，收入同比增加16.9%，净利润同比增长96.2%。



打造全球仓储物流能力 开辟第二增长曲线

在跨境电商领域，物流是核心竞争力之一，关系着成本、效率、商品安全。傲基股份凭借多年积累的行业专业知识，通过深圳西邮智仓，设立了一个专为中大件产品而设的全球多层级仓储及物流网络，并开发了专有物流解决方案管理系统，以管理并优化物流链所有关键阶段，有效解决了中大件物流解决方案成本高、配送时效长的痛点。

通过自建物流，结合第三方物流解决方案及电商平台物流服务，傲基股份可根据不同的运输要求，使用灵活的交付方式，有效降低物流成本。2021年，公司销售成本占收入比为79.1%，2023年，该指标降至65.5%。

除了为自有电商业务提供物流服务外，傲基股份还于海外仓模式下于全球向客户提供物流解决方案，包括中国国内集运、头程国际货运服务、海外转运、海外仓储及订单派送，进一步拓宽收入来源，提升盈利能力。2021年至2023年间，公司物流解决方案收入从4.90亿元增至16.53亿元，复合年增长率为83.7%，收入占比也从5.4%上升至19.0%。2024年前4个月，物流解决方案收入达5.83亿元，同比增长66.8%，收入占比进一步提升至20.6%，已形成公司的第二增长曲线。

得益于成本结构的逐步优化以及多元化的收入来源，傲基股份的盈利能力持续攀升。2021年至2023年，公司的毛利率从20.9%增至34.5%，提升了13.6个百分点。

从行业发展的角度看，数字经济的快速发展、消费者消费习惯的改变以及消费者对高性价比的家具家居类产品的需求增加，将推动全球家具家居类产品市场在线渠道销售持续快速增长。傲基股份作为行业头部企业，藉助自身的供应链优势和全球仓储物流能力，有望抓住行业发展机遇，推动其家具家居业务以及物流解决方案持续增长，其上市后的表现值得期待。



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network