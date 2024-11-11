武汉有机（02881.HK）新轩宏一期项目投产 首次开辟加氢系列和烷基化系列产品

香港, 2024年11月11日 - (亚太商讯) - 武汉有机控股有限公司，02881.HK（下称"武汉有机"）全资子公司湖北新轩宏新材料有限公司（下称"新轩宏"）在其潜江生产基地举行新轩宏一期项目投产仪式。

新轩宏一期项目运用数字孪生、5G互联网、IoT物联网等数字技术，综合提升生产工艺，打造全流程自动化工厂。一期项目规划年产4万吨精细化工品生产能力，其中乙酸苄酯1万吨/年、苄基甲苯2万吨/年已全部投产，二苄胺1万吨/年。上述产品达产后，各项产品产能规模均将位列全球前列，具备强劲的全球竞争力。二苄胺是武汉有机现有甲苯氧化产品链的延伸，乙酸苄酯、苄基甲苯是武汉有机现有甲苯氯化产品链的延伸，伴随项目投产，集团产品线及其应用范围将进一步扩大。此外，新轩宏一期项目首次开辟了加氢系列和烷基化系列产品，为武汉有机产品体系精细化、数智化发展奠定了良好的技术和人才基础。

武汉有机作为全球知名的甲苯衍生品供应商，也是中国历史最为悠久的食品添加剂生产经营企业之一。公司现有自制产品组合主要包括五款甲苯氧化产品、两款甲苯氯化产品、两款苯甲酸氨化产品及超过20款具有广泛市场用途的其他精细化工产品。产品广泛用于食品防腐剂、家用化学品、动物饲料酸化剂以及农业化学及医药用途的合成中间体。产品销往全球70多个国家和地区，为多个世界知名企业及地区性行业参与者的合约供货商，备受合作伙伴认可。根据独立全球市场研究及咨询公司沙利文的数据，2023年武汉有机是中国最大的苯甲酸、苯甲酸钠生产商及第二大苯甲醇生产商；而于全球市场，武汉有机是全世界第二大的苯甲酸、苯甲酸钠生产商及第三大苯甲醇生产商。

同时，在新轩宏一期项目投产仪式上，武汉有机的另一全资子公司湖北新连宏新材料科技有限公司与潜江市政府签订了意向书，意向购买120亩土地用以满足公司未来发展所需。

本次新轩宏一期项目投产暨新连宏意向书签订仪式，得到了潜江市政府的高度重视，出席仪式的领导和嘉宾有：中共潜江市委副书记、市长杨勇同志，潜江市政协党组书记、主席黎喜斌同志，中共潜江市委常委、市委秘书长陈庆忠同志，中共潜江市委常委、副市长雷玉成同志，潜江市人民政府副市长赵曜同志，潜江市人民政府党组成员、市政府办公室主任陈华同志以及潜江市各相关职能部门和单位代表，王场镇人民政府主要负责人；武汉有机董事长邹晓虹、首席执行官周旭等，新轩宏董事长党辉、总经理向世炎等，以及武汉有机合作伙伴代表。

中共潜江市委常委、副市长雷玉成代表潜江市委市政府致辞，他表示，新轩宏项目投产既是潜江市与武汉有机集团深化战略合作结出的又一硕果，也是潜江市融入武汉城市圈产业链迈出的坚实一步。新轩宏项目和即将达成意向的武汉有机新连宏项目将成为国内日化、医药行业企业的重要供应商，必将为潜江市加快建设四化同步发展示范区、打造全省"光芯屏端网"产业核心配套基地提供强劲支撑。

武汉有机董事长邹晓虹表示，武汉有机正处于产业扩张时期，过去的成绩离不开潜江市政府的大力支持，下一步武汉有机潜江基地将勇于创新，开拓进取，为潜江地方经济振兴添砖加瓦。

本次武汉有机新轩宏新材料有限公司一期项目投产暨武汉有机新连宏新材料科技有限公司意向书签订仪式自此圆满落幕，迈入新发展阶段的武汉有机将继续聚焦精细化工领域，凝练新质生产力，持续升级提质，为助推精细化工产业高端化、绿色化、智能化发展注入一份力量。

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