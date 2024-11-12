日清食品与日清亚洲订立合营协议 在澳大利亚成立食品贸易公司



香港, 2024年11月11日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司（「日清食品」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）宣布与日清亚洲订立合营协议，成立名为Australia Nissin Foods Pty., Ltd.的合营公司，由集团及日清亚洲分别拥有51%及49%权益。 集团将以现金注资1,020,000万澳元（相当于约5,232,600港元）作为合营公司之股本，有关注资由集团内部资源拨付。合营公司将成为公司非全资附属公司，其业绩将并入集团财务报表之内。该公司将主要于澳大利亚及新西兰从事方便面、零食、谷物片及其他食品的进口及销售。 透过在澳大利亚及新西兰建立据点，集团将可加强在该两个市场的宣传推广活动、强化销售及分销网络，并加强控制集团产品的零售销售及存货水平。日清亚洲是一家于泰国成立的公司，主要提供管理或支援服务予其附属公司，包括泰国、印尼、新加坡、柬埔寨及马来西亚等地的方便面生产商及销售商。集团相信，日清亚洲在加强澳大利亚及新西兰方便面市场的分销及拓展方面，将发挥重要作用。 近年来，澳大利亚及新西兰的方便面市场实现健康增长。澳大利亚的方便面需求量由2019年的4.2亿份增加至2023年的5亿份，复合年增长率为4.5%；新西兰的方便面需求量由9,000万份增加至1.1亿份，复合年增长率为5.1%，两国的增速均超过3.1%的全球复合年增长率。集团认为，有关增长趋势将持续，原因是移民至澳大利亚及新西兰的亚洲人数上升，带动两国的人口持续增加，为当地方便面市场的扩张带来庞大机遇。 日清食品执行董事、董事长兼首席执行官安藤清隆先生表示：「Australia Nissin Foods Pty., Ltd.的成立标志着集团拓展国际市场的重要里程碑，巩固了我们在澳大利亚及新西兰的市场地位。集团最近策略性收购ABC Pastry使我们的产品组合更多元化，而新成立的合资公司将加强我们在这两个市场的地位，并扩大集团的收入来源。通过一系列策略性并购，我们正逐步提高运营效率，并更能迎合消费者不断变化的喜好。此外，这些举措亦是我们推动可持续及长期增长策略的核心，目标是在未来数年为集团及股东带来长远价值。」 如欲了解更多信息，请参阅香港联合交易所网站上的公告：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1111/2024111100168_c.pdf Australia Nissin Foods Pty., Ltd.的主要品牌和產品包括出前一丁、日清拉麵和合味道。 有关日清食品有限公司

日清食品有限公司（「日清食品」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）为一间在中国内地及香港知名的食品公司，主要专营优质方便面市场，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱。集团于1984年正式于香港设立营业据点并为香港最大的方便面公司。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的方便面、优质冷冻食品（包括冷冻点心及冷冻面条）并销售和分销其他食品及饮料产品（包括蒸煮袋装产品、零食、矿泉水、酱料及蔬菜产品）。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国内地市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在中国内地的一线及二线城市。此外，日清食品在其他亚洲地区开展业务，包括越南、台湾和韩国市场。 日清食品被纳入五项恒生指数，包括恒生综合指数、恒生综合小型股指数、恒生综合行业指数-必需性消费、恒生港股通消费行业指数和恒生港股通必需性消费指数。日清食品现可通过沪港通及深港通下港股通进行交易。 详情请浏览www.nissingroup.com.hk。 新闻垂询： 投资者垂询： 日清食品有限公司 日清食品有限公司 公共关系部 投资者关系部 王惠芳 / 胡帼咏 山崎 真护 / 殷惠芬 电邮: pr@nissinfoods.com.hk 电邮: ir@nissinfoods.com.hk 纵横财经公关顾问有限公司 李惠儿 欧阳蔚雯 电邮: sprg_nissin@sprg.com.hk



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