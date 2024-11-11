香港鹤山同乡会圆满举办第八届鹤山市海外联谊会



香港, 2024年11月11日 - (亚太商讯) - 近日，香港鹤山同乡会（「同乡会」）成功举办了「第八届鹤山市海外联谊会」（俗称「世鹤2024」），活动于11月4日至6日一连三天分别在香港及鹤山举行。这次盛大活动吸引八佰多位来自世界各地的鹤山侨领及同乡，大家齐聚一堂，共谋发展。 香港鹤山同乡会执行会长吕荣驹先生表示：「香港鹤山同乡会创会至今，已逾百年。有赖先贤及各理监事一直同心合力发展会务，令同乡会得以发挥作为家乡与海外乡亲的桥梁纽带作用。国家视香港如明珠瑰宝，同乡会扎根香港，定当做好本份，坚持敬老、励学、参与善举与联系乡谊的初心，为香港出力，让其发光发亮，以尽对国家应有之责。」 香港鹤山同乡会第三十八届理事长麦炳球先生表示：「除了来自内地及香港的乡亲，我们更要衷心感谢来自海外的同乡，包括新加坡、马来西亚、菲律宾、美国、加拿大、澳洲、新西兰以至塞浦路斯的各同乡。他们远道而来参与『世鹤2024』，见证珍贵的乡情、亲情及友情。今年适逢中华人民共和国成立七十五周年，故特别定为『庆祝中华人民共和国成立75周年暨第八届鹤山市海外联谊会晚宴』主题活动。同乡会立足香港，而香港是内地与国际之间的『超级联系人』，同乡会也旨在发挥这一联系作用，助力全球鹤山人才发展。」 资深会员吴亮星银紫荆勋贤致辞时重申，香港给定位为国际金融中心，需多方面注意，以取得国际认同和接受。香港作为国际金融中心和国际贸易枢纽，拥有丰富的管理经验；广东省则是中国经济最发达的地区之一，拥有强大的制造业和科技实力。两地优势互补，共同发展，必将携手共筑大湾区美好新景象。 同场致辞嘉宾，鹤山市政协主席陈文则对各乡亲为支持家乡发展和祖国建设，促进海内外经济及文化交流，付出巨大努力和贡献，表示感谢和崇高敬意。他又引述，2023年鹤山以广东省内县（市）排名第一的成绩被评为「中国最具吸引力县城」，同时连续5年被评为全国投资潜力百强县。今天的鹤山，优势明显，潜力巨大，势头强劲，令人期待。 「世鹤2024」三日行程涵盖晚宴、文化游览、座谈会及回乡交流等多元活动，其中「分享愿景 共创未来」座谈会邀请到专题讲者与会员热烈讨论大湾区的未来发展。香港浸会大学工商管理学院特邀教授刘佩琼教授讲述主题：如何「发挥一国两制的制度优势」，「打造国际高端人才集聚高地」；香港人才服务办公室副总监欧雪雯讲述特区政府的人才政策；鹤山市留学生协会主席吕健全则以协会的案例，阐释留学生在香港及大湾区的机遇。 此外，座谈会的与会者更展开讨论，探讨人才双向交流的可能性，以及如何加强各地年青人的交流；还探讨同乡会之间，未来在文化、会务及互惠多等方面的合作可能性和方向。大会期望通过专家分享，为推动各地人才交流尽一份力。其中，要加强香港及内地在人才培养、引进和使用方面的合作，为大湾区的发展提供有力的人才支持。香港目前有「高才通」、「优才计划」等人才政策支持， 2023 年5 月公布扩大版的「人才清单」，涵盖至九个行业领域的51 项专业工种，种种政策对吸引人才来港起到积极作用。2024年的施政报告，更优化部份政策。与会者期望上述政策有助推动香港及大湾区的未来发展。 「世鹤2024」的成功举办，不仅加强了全球鹤山人的联系和交流，也为大湾区的未来发展提供了有益的启示和建议，推动了今次的主题 -- 「让世界认识鹤山，让鹤山贡献世界」。同乡会表示，人才是香港发展的基石，同乡会亦始终敞开怀抱，欢迎年轻人才加入，共同推动会务，致力为同乡会注入活力，成为世界各地鹤山乡亲的坚实桥梁。此外，同乡会将继续发挥「超级联系人」的作用，为大湾区的发展搭建更多的桥梁和平台。他们将积极与两地政府部门、企业和社会团体合作，共同推动大湾区的发展，为实现中华民族的伟大复兴贡献力量。 相片说明 「分享愿景 共创未来」座谈会请来讲者与会员探讨如何互相合作，促进人才交流 香港鹤山同乡会理事长麦炳球（前排黑衫）与到访的海外侨团一起合唱「朋友」 海外侨团与本地同乡友会共聚一堂，联络乡谊 同乡会资深会员吴亮星银紫荆勋贤致辞时指出，香港给定位为国际金融中心，

需多方面注意，以取得国际认同和接受 出席活动嘉宾合照 晚宴的火龙表演 關於香港鶴山同鄉會

香港鹤山同乡会成立是以联络感情，交换智识，谋邑人之福利，策慈善之推行为宗旨, 其中包括提供及推广学术、教育及颁发奖学金、助学金和奖项。香港鹤山同乡会还与东华三院合办一所位于港岛南区的小学名为鹤山学校。祖国改革开放以来，同乡会热心支持家乡建设，为鹤山捐建了医院、学校，对改变家乡面貌，改善乡亲生活水平，不遗余力。今后还将一如既往，团结合作，去创造更美好的明天。 欲知更多资料，请浏览网址： www.hokshan.org.hk



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