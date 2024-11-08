Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Saturday, November 9, 2024
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Friday, 8 November 2024, 20:19 HKT/SGT
Share:
ITC终裁确认英诺赛科客户不受英诺赛科与EPC专利纠纷影响
- 不侵犯508号专利且尚被质疑有效性的294号专利规避设计前景明朗

英诺赛科是一家致力于创建基于高性能、低成本、硅基氮化镓（GaN-on-Si）电源解决方案的全球能源生态系统的企业。该公司今天宣布，美国国际贸易委员会（U.S. International Trade Commission, ITC）2024年11月7日发布的337调查终裁决定证实，英诺赛科的客户将其产品进口到美国的合法性不受英诺赛科和宜普电源转换公司（Efficient power Conversion Corporation，EPC）之间正在进行的专利纠纷的影响。

去年5月，EPC在ITC对英诺赛科提起专利侵权诉讼调查，宣称英诺赛科侵犯了EPC的US'508号专利和US'294号专利。今年7月，ITC行政法官作出初步裁定，认定英诺赛科没有侵犯EPC的US'508号专利的权利要求1（该专利中唯一被EPC用来主张权利的权利要求），而今天ITC的最新终裁决定再次确认英诺赛科没有侵犯该US'508号专利，这对英诺赛科来说是一个巨大的胜利。

然而，终裁决定维持了行政法官初步裁决中认定的侵犯了US'294号专利权利要求2和3的部分情形。因此，ITC将决定发布有限排除令，禁止英诺赛科将某些被指控的芯片作为直接产品出口到美国。英诺赛科不同意这一裁决，并将对此进一步提出上诉。这至少是因为US'294号专利本身的权利基础是不稳定的，被无效的可能性很大。事实上，美国专利商标局（'USPTO'）以四种不同的理由对US'294号专利的所有权利要求进行了双方复审（'IPR'），并同意英诺赛科的无效论点。US'294号专利的IPR无效审查决定将于2025年3月发布。

英诺赛科还指出，根据美国法律规定，有限排除令并不禁止英诺赛科的客户将使用被指控芯片的终端产品进口到美国市场。此外，由于终裁决定澄清了'补偿GaN层'这一权利要求术语的含义，而这正是双方围绕US'294号专利争议的核心，因此也为英诺赛科提供了明确的规避设计指导，通过避免使用'补偿GaN层'这一技术特征，就可以实现对US'294号专利的规避。目前英诺赛科已经完成了规避设计方案，并将很快发布规避设计后的新产品。

因此，EPC诉讼不会对英诺赛科的客户带来不利影响。此外，英诺赛科将继续通过法院上诉程序和美国专利商标局的无效程序来推动解决与EPC的纠纷，并有信心取得最终的完全胜利。



话题 Press release summary

部门 电子产品
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Latest Press Releases
Military Metals Announces Appointment of Mark Saxon to Its Board of Directors  
Nov 8, 2024 23:58 HKT/SGT
ITC's Final Decision Confirms Innoscience's Customers Remain Unaffected by the Innoscience-EPC Patent Row  
Nov 8, 2024 20:23 HKT/SGT
The 32nd Hong Kong International Optical Fair attracts some 13,000 buyers  
Nov 8, 2024 20:10 HKT/SGT
Dynasty Wins One Silver and One Bronze Medals at 2024 HKIWSC  
Nov 8, 2024 19:32 HKT/SGT
Hong Kong Fashion Designers Association Celebrates 40th Anniversary  
Nov 8, 2024 17:56 HKT/SGT
Three Ways AI Tools Can Help Drive Efficiencies for Small Businesses  
Nov 8, 2024 16:00 HKT/SGT
TRIO Launches 360 Botslab's Smart Home Security Products in Malaysia, Introducing Advanced AI Solutions to Local Consumers  
Nov 8, 2024 14:00 HKT/SGT
International Symposium 'Creating the Future' Sparks Discussions on Technology, Society, and Future Civilization  
Nov 8, 2024 14:00 HKT/SGT
ArborChat Outperforms the Market by 750 Basis Points Over a Year  
Nov 8, 2024 10:49 HKT/SGT
Transgene and NEC Present New Data Confirming Clinical Proof of Principle for Neoantigen Cancer Vaccine, TG4050, in Head & Neck Cancer at SITC 2024  
Friday, November 8, 2024 9:31:00 AM
More Press release >>
Copyright © 2024 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       