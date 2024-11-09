「连接世界 创造美好」跨境电商领导者傲基股份在港上市

香港, 2024年11月8日 - (亚太商讯) - 在全球新一轮科技革命浪潮下，作为贸易新业态，跨境电子商务借助完善的物流体系和数字化平台，既打通了国际供应链和产业链，也让传统贸易更为高效、便捷，成为拉动中国外贸增长的新动能。国家海关总署的最新初步测算数据显示，今年前三季度，我国跨境电商进出口达人民币1.88万亿元，增长11.5%。

11月8日，专注于家具家居类产品的顶级线上零售商傲基股份（02519.HK）在港交所主板挂牌，成为香港资本市场炙手可热的生力军，迎来发展里程碑。已成功打造高成长底色的傲基股份，拥有扎实的基本面与领先的市场地位，是可持续增长潜力较大的稀缺标的，有望受到长线价值投资者的青睐。

产品组合多元化，物流效率处于行业高水平

近年，物美价廉的家具家居类产品日益受到欧美消费者欢迎，且随着数字经济的快速发展，消费者的购物偏好逐渐从线下转移到线上，使得线上渠道成为家具家居类产品市场的主要增长推动力。根据弗若斯特沙利文的资料，于2023，全球家具家居类产品市场B2C电商的GMV为3,258亿美元，并预期2028年将达到5,885亿美元，2023年至2028年的复合年增长率为12.6%，保持良好增势。

从市场格局来看，全球家具家居类B2C电商市场较为分散，按2023年的GMV计，成立于2010年的傲基股份排名第五，同时公司在中国卖家的家具家居类产品B2C海外电商市场中排名第一，位居行业头部地位。公司的产品组合多样、优质且具竞争力，家具家居类产品主要包括床、书柜、衣柜、抽屉柜、梳妆台和梳妆凳、食品柜、边柜、沙发及户外家具，具有古典、现代、工业及简约等多种风格，此外，亦提供电动工具类、家用电器类、消费电子类以及运动健康类产品。

为快速开发多元化产品，保障产品质量，傲基股份不仅搭建完善的数字化供应链管理系统，亦设立全球多级仓储物流网络，并开发了专有的物流解决方案管理系统，以有效应对不断变化的市场需求。截至2024年4月30日，公司已与575家制造合作伙伴合作，能在40天内将新产品从设计时间到完成打样，并在生产后50天内上架销售，而行业惯例分别超过45天和90天，运营效率大幅领先同业。同时，在洛杉矶、休斯顿、新泽西、芝加哥等美国主要港口城市及欧洲（主要是德国）运营27个海外仓储设施，总建筑面积超过550万平方英尺。

在中大件物流解决方案方面，傲基股份已累计为合共超过700家电商公司提供物流解决方案，于2021年、2022年、2023年、2023年前4个月及2024年前4个月，分别完成超过3.2百万份、4.4百万份、6.1百万份、1.8百万份及2.5百万份订单。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年采用海外仓模式的B2C出口电商物流解决方案产生的收入计，公司旗下深圳西邮智仓在中国所有B2C出口电商物流解决方案提供商中排名第四，且在所有专注于中大件的提供商中排名第一。

灵活应变，稳健增长彰显经营韧性

傲基股份通过一体化供应链、数字化管理系统以及广泛而完善的仓储网络，傲基股份在高效的物流系统和高效运营方面建立了优势，迅速成为中国B2C海外电商市场领先的市场参与者，拥有ALLEWIE、IRONCK、LIKIMIO、SHA CERLIN、HOSTACK及FOTOSOK等全球热门品牌，消费者基础逐步稳固。于2023年，公司有11个品牌的GMV超过人民币1亿元。

在这一过程中，面对瞬息万变的市场形势，傲基股份以灵活的应变能力适时精进业务策略，助力其穿越周期，维持良好的经营韧性和成长韧性。例如，为降低亚马逊事件的影响，公司对网店布局进行优化，并完善了品牌战略，在专注于家具家居类产品的同时，投入大量时间及资源培养多元化的品牌及产品组合。公司亦已在沃尔玛及Wayfair等其他领先电商平台上建立业务，开辟出更多营收渠道。

由此，在经历亚马逊事件后，傲基股份的整体财务表现迅速恢复，来自亚马逊平台的收入占比从2021年的83.9%，逐年下降至2024年前4个月的53.2%。于2023年及2024年前4个月，公司分别实现收入约人民币86.83亿元、28.34亿元，同比增长22.3%及16.9%；净利润约5.20亿元、、1.89亿元，同比增长133.1%及 96.2%。截至2024年4月30日，现金及现金等价物达人民币9.38亿元。

伴随其香港IPO顺利完成，傲基股份的投资价值也得到充分的展现。翘首未来，公司将坚持以「连接世界，创造美好」为使命，持续为客户创造价值，满足客户需求，进一步夯实在家具家居类产品全球B2C电商市场的领导地位，努力成为一家具有全球化视野的跨国公司，引领行业可持续发展。

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