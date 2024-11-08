香港时装设计师协会庆祝四十周年 巩固香港作为“中外文化艺术交流中心”愿景



香港, 2024年11月8日 - (亚太商讯) - 由香港时装设计师协会（协会）主办、"文创产业发展处"资助的《VIRTUOSE：高级订制服的艺术》，将首度于11月25日选址中环全新地标The Henderson盛大举行。作为首届香港时装荟的基石，这场开创性的高级订制时装表演旨在创建一个重要的时尚活动以连接内地、香港和全球时尚圈，缔造一个欣赏全球高级订制服设计师卓越工艺的难得机会，让来自世界各地的时尚达人能够亲身见证全球高级订制服设计师的卓越工艺，同时确立香港作为重要的时尚枢纽及东西方文化的桥梁，最终惠及本地经济。 向高级订制服致敬

在这个充满活力的时装产业中，高级订制服饰作为其中不可或缺的一部分，完美地体现了时装设计师对创意、工艺和品质的追求。这些核心价值将在活动中展现出来，并且设计师的文化背景和艺术表达。香港特区行政长官李家超先生最近亦指出人才是推动经济发展和竞争力的主要资源和动力，时装界对此深刻共鸣，创新推动著新设计的诞生。 透过《VIRTUOSE：高级订制服的艺术》，协会旨在建立一个国际时装交流平台。来自法国的Charles de Vilmorin、荷兰的Mohamed Benchellal、中国内地的Cheney Chan和香港的Kay Kwok四位国际高订设计师，将在香港这个充满活力的时尚界分享他们的见解和经验。他们将突显这座城市的优势，包括作为金融中心、航运枢纽和创新热点，为增长和合作创造独特机会。 根据政府数据显示，2024年上半年访港旅客人次共约2,100万，按年增加64%，预计吸引约有170万旅客参与出席香港全年的盛事，为香港带来超过72亿港元消费额。香港时装设计师协会主席杨棋彬先生表示："香港的本地服装出口在2023年也较2022年增长了28%。我们相信，像《VIRTUOSE》这样的活动对于吸引全球买家和展现香港在全球时尚舞台上的独特地位和人才至关重要。在我们庆祝四十周年之际，我们旨在突显我们在行业中的存在，并通过高级订制服饰重新构想我们的未来，彰显我们设计师的卓越才华以及香港作为创意和金融中心的强大优势。" 时装文化四度交汇

杨先生又指出："香港作为中外文化艺术交流中心，在推进时装设计产业方面扮演著重要角色。"这座城市丰富的文化环境，让本地设计师能够从多元影响中汲取灵感，增强他们的创作能力。 国际设计师将体现塑造其作品的文化多样性，反映个人风格及时装的丰富历史。随著香港定位为人才中心，它展示了在粤港澳大湾区的吸引力，成为一个大型活动的盛事之都，并以其有利的税制和优质的教育和医疗服务而闻名。协会将致力于培育本地人才，通过提供曝光和合作的平台，赋能设计师在竞争激烈的环境中茁壮成长。 《VIRTUOSE：高级订制服的艺术》将通过创新的形式和技术，强调时装设计的本质，专注于可持续实践和精致细节。此次活动将启发设计师、高级订制客户、媒体及行业专业人士，促进对时装和文化丰富多样性的欣赏。 高订设计作品订购展

作为其使命的一部分，协会积极推广香港时装在全球舞台上的独特性。时装表演结束后，订购展将为设计师与本地及国际客户提供深入交流的机会，提供独特的高级订制服装订购体验。 CCIDA的成立加强了对本地设计师的支持，帮助他们探索超越香港的机会。在CCIDA的支持下，促进与全球设计师的文化交流和合作。协会的订购展不仅将创造一个交流时装见解的平台，还将加强大家对时装多样性的鉴赏机会。这一倡议对扩展香港时装设计师的影响力和丰富全球时尚舞台的独特文化叙事尤其重要，藉以提升香港时装设计在全球业界的曝光机会。 時裝表演及訂購展資料發布 《VIRTUOSE：高级订制服的艺术》时装表演 时装表演日期 2024年11月25日（星期一） 地点 香港中环美利道2号The Henderson 时间 早上11時30分，下午3時30分，晚上7時正 入场 只招待获邀人士 《VIRTUOSE：高级订制服的艺术》订购展 订购展日期 2024年11月27日（星期三）及11月28日（星期四） 地点 香港中环金融街8号四季酒店 时间 中午12时至晚上7时 入场 只招待获邀人士 官方网站 www.virtuose.com.hk 社交平台 https://www.facebook.com/virtuosehk https://www.instagram.com/virtuose.hk/ 香港时装设计师协会主办、文创产业发展处资助《VIRTUOSE：高级订制服的艺术，作为香港时装荟的节目之一。香港时装荟由香港特别行政区政府举办。 新闻界垂询，欢迎联络: Strategic Public Relations Limited

Andico Tsui

852-6902 3831

andico.tsui@sprg.com.hk Chloe Lai

852-6748 6032

chloe.lai@sprg.com.hk 香港时装设计师协会

Pierren Yip

852-60187628

pierren.hkfda@gmail.com Jones Tam

852-94787902

jones.hkfda@gmail.com 图片及资料下载连结：

https://drive.google.com/drive/folders/1o9Zo2Xu_6yexCqWpVjHZbpq7S0ONgA-p?usp=sharing 关于香港时装设计师协会

成立于1984年，是一个属于自负盈亏的非牟利机构。其创办人均是资深时装设计师，不但对时装设计充满热诚并付予力行，更推动本地时装设计；借此凝聚时装界精英，发挥业界力量，承蒙业界和设计师的支持得以不断成长和进步。 协会多年来举办各类时装表演活动、展览、专业讲座、设计师专访、和研讨会等，让业界和设计师分享资讯和经验，不但为业界担当著交换讯息的平台角色，更是香港具领导地位的专业时装团体之一。协会曾在上海、台湾及澳门等地举行大型时装汇演和展览，一起与亚太区其他地区携手推动设计业。 此外，协会对积极培育时装设计新秀亦不遗馀力，设立时装设计奖项和评审小组、对具设计天份和成绩优异的学生予以鼓励，当中包括青年设计大奖、李汉明时装绘图大奖。其中，协会举办之"十大杰出衣著人士选举"(现称"十大杰出时装．视野大奖")及"周年时装汇演"均为时装界瞩目盛事。 关于文创产业发展处

文创产业发展处于2024年6月成立，前身为"创意香港"，是香港特别行政区政府文化体育及旅游局辖下专责为文化和创意业界提供一站式服务与支援的办公室，致力为香港营造有利的环境，促进艺术、文化及创意业界的产业化发展。现时的策略重点为培育人才及促进初创企业的发展、开拓市场、推动更多跨界别、跨文化艺术领域的合作、推动文化艺术和创意业界产业化发展，以及推动香港成为亚洲创意之都，并在社会营造创意氛围，以落实国家《十四五规划纲要》下香港作为中外文化艺术交流中心的定位。 活动制作：A EVENT GROUP 化妆赞助：MAC 发型赞助：IL COLPO 支持机构 (排名不分先后)： 1. 香港贸易发展局

2. 香港纺织业联会

3. 香港中华厂商联合会

4. 香港制衣厂同业公会

5. 香港工业总会

6. 毛织创新及设计协会

7. 香港制衣同业协进会

8. 法国驻香港及澳门总领事馆

9. 立法会陈祖恒议员办事处

10. 香港设计中心

11. 元创方

12. 制衣业训练局

13. 香港设计师协会

14. 香港室内设计协会

15. 香港毛皮业协会

16. Fashion Farm Foundation

17. 香港理工大学时装及纺织学院

18. 香港高等教育科技学院

19. 香港知专设计学院

20. 明爱白英奇专业学校

21. 香港纺织及服装学会 [1] https://www.news.gov.hk/chi/2024/07/20240731/20240731_145659_752.html

[2] https://research.hktdc.com/en/article/MzEzOTM4MzY2 免责声明：香港特别行政区政府仅为本项目提供资助，除此之外并无参与项目。在本刊物／活动内（或由项目小组成员）表达的任何意见、研究成果、结论或建议，均不代表香港特别行政区政府、文化体育及旅游局、文创产业发展处、"创意智优计划"秘书处或"创意智优计划"审核委员会的观点。



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