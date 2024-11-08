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Friday, 8 November 2024, 15:32 HKT/SGT
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深泛联（CNF.US）首次覆盖报告：具备跨界延伸能力的中小企业贷款服务平台 估值修复潜力巨大

香港, 2024年11月8日 - (亚太商讯) - 盈立证券发布报告，给予深泛联（CNF.US）"推荐"评级，目标价3.05美元，潜在涨幅131%。

报告指出，深泛联作为中国领先的中小微企业贷款服务商，其独创的贷款合伙人平台服务模式实现了与合作伙伴的利益共享和风险共担，2019年度以来，公司采用信托、银行、券商资金为优先资金，自有资金为夹层资金，合伙人资金为劣后资金的模式，打造了风险共审平台，使得坏账率远低于同行业其他头部企业。2023年，该模式的实际坏账率仅为1.2%。

东方财富数据显示，深泛联每股净资产为8.3美元，而晨星研报最新评估其公允价值为2.02美元。随着中国A股市场自2024年9月底逐渐回暖，中国经济筑底稳步回升，深泛联有望进一步扩大市场份额。目前，公司在中国60多个一二线城市拥有100多个网点，签约合作机构超过2000家，累计服务小微企业客户超过20万名，单日贷款额最高超1亿人民币，月均贷款额近15亿人民币。

盈立证券强调，深泛联拥有独特稳健的风控体系和持续创新的管理体系，是国内唯一一家引入合伙人模式、年度放款额度超百亿、轻资产高运作的头部企业。公司的房抵贷贷款比率通常仅为5-6成，极限不超过8成，合伙人机制提供的风险缓释金作为劣后，进一步降低了系统性风险。

此外，深泛联积极探索供应链金融领域，并寻求在东南亚各国拓展新途径，展现出长远的战略格局和深度的全球视野。2024年11月7日收盘价对应的静态市盈率和动态市盈率分别为4.28和5.24倍，远低于行业龙头的10-20倍PE，因此盈立证券给予公司"推荐"评级。



话题 Press release summary

部门 金融
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