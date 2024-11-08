ArborChat 以突破性AI价值投资分析工具在一年内跑赢大市750个基点

香港, 2024年11月8日 - (亚太商讯) - 人工智能时代，AI技术与金融投资的深度融合，将深刻改变投资界的生态格局。作为一款专为解答股票投资问题的先进AI 人工智能聊天机器人，ArborChat（简称"Arbor"或"ArborChat"）正以展现出的前所未有突破性表现，引领投资领域的革命性变革。

数据显示，在过去一年中，ArborChat 的模拟组合投资回报率达 41.75%，远超基准回报的 34.25%，累积超额回报达 750 个基点。这是大模型透过深度推理，在无需借助量化交易算法的情况下，首次以人类投资者所擅长的价值投资方式展现出显著的超额回报。

ArborChat是一款专为金融分析设计的 AI 工具，为投资者提供即时的股票数据和分析。借由专有的大型语言模型（LLM）加强的智能系统及独特的"思维树"深度研究方法，ArborChat 具备重塑零售及机构投资者策略的庞大潜力，被誉为"投资版ChatGPT"。

创造ArborChat的公司Arbor创立于2018年，其AI产品已经服务于国内外众多银行和基金。另外亦利用自身AI能力优化高净值客户的开户和基金申购流程，创建资产管理规模达15亿美元的私募投资平台。ArborChat展现出来的独特商业价值，不仅能够为经验丰富的成熟投资者提供投资解决方案，同时也能为金融机构等B端客户搭建专用的投资分析工具，帮助他们更快更好的做出投资决策。

ArborChat 凭借金融数据库深度挖掘能力，结合专业分析技术，与市面上通用型聊天机器人相比，提供更精确且全面的投资分析。目前 ArborChat 提供免费试用，并设有升级方案，支持更多提问次数及 API 连接，协助用户进行如投资组合监控等复杂任务，让用户能更全面、有效地获取高质量分析数据。

模拟组合的卓越回报

ArborChat 的表现通过 2023年10月至 2024年9月以彭博100指数（代表美国100家顶尖公司）成分股的模拟组合得到了有力验证。数据显示，ArborChat 提供的分析及建议在市场中始终处于领先位置：

模拟组合方法与有效性

ArborChat 每周对彭博100指数成分股进行价值投资分析，并根据买、卖或持有信号调整组合权重。

结果

透过ArborChat 提供的信号调整后，模拟组合实现了 41.75% 的显著回报，超过基准回报的 34.25%，累积超额回报达 750 个基点。

为未来投资打造机遇：以AI辅助所有投资者

"未来十年内，很难想像一个没有AI辅助投资的世界。我们正处于AI在投资领域初露锋芒的时代。" Arbor 首席执行官郑其森先生表示，他展望著一个AI无缝融入投资决策过程的未来。"ArborChat 结合深厚的金融专业知识与先进的 LLM 技术，为零售及机构投资者提供创新而强大的解决方案。"

根据国际数据公司（IDC）等权威机构的研究，全球在AI人工智能方面的支出将持续增长。至2028年，全球人工智能支出预计将达到6320亿美元，其中生成式人工智能的投资增长将尤为迅速，预计五年复合增长率高达59.2%。

除了现有功能外，ArborChat 正与银行、基金及研究团队合作，逐步扩大其在金融行业的影响力，致力于将LLM 驱动的解答能力融入现有的投资流程中，包括市场筛选、投资组合监控及智能投资顾问等服务。

通过API接口及Excel插件，ArborChat LLM 驱动的分析能够直接整合至金融机构的工作流程，助力顾问及客户获得更精准的财务分析，提升决策效率。

Arbor 总裁陈力衡先生表示："我们已迈入一个 AI 驱动的投资全新时代，ArborChat 所具备的独特强化推理系统，首次将投资决策从量化策略扩展至过往只有如巴菲特等人类专业投资者才能完成的价值投资领域。我们期待与具前瞻性思维的机构合作，将这一突破性工具整合至他们现有系统中，推动投资策略的升级与优化。"

随著越来越多机构接纳AI 驱动的先进流程，ArborChat 凭借成功验证的数据及灵活整合的优势，在这场变革中具独特的领先地位。投资的未来已至，而AI正是驱动这场变革的核心力量。

关于 ArborChat

Arbor 由一支拥有基金管理及数据科学背景的专业团队于六年前创立，一直致力为大型银行及金融机构提供AI 分析服务。该公司专注运用AI 分析财务报表、银行对账单及其他重要文件。ArborChat 的创新旨在将LLM 驱动的股票分析带到投资者手中，使得高水平的财务及投资洞见更加普及。

如需了解更多资讯或试用 ArborChat 功能，请浏览 https://www.arborchat.ai/。

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