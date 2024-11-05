华邦科技正式更名为「亨利加集团有限公司」

香港, 2024年11月5日 - (亚太商讯) - 华邦科技控股有限公司（上市编号：3638，下称"本公司"，连同其附属公司统称"本集团"）董事（"董事"）会（"董事会"）欣然宣布，本公司已于2024年10月31日正式变更名称为「亨利加集团有限公司」，英文名为"Hunlicar Group Limited"（下称"亨利加集团"），以明确市场定位及切合多元化业务发展策略。因应更改公司名称，本公司股份简称将予更换，并自2024年11月8日上午九时起生效。

是次更名为"亨利加集团有限公司"有助本集团更好展现发展策略及方向，凸显集团多元化业务的决心，进一步强化集团的市场品牌，同时逐步将业务重心转移至更具潜力及价值的金融业务上，当中包括家族办公室、资产管理、财富管理、信贷融资、投资移民、国际教育、地产投资等。

更名后的亨利加集团，将著力提升金融领域业务的专业服务能力，灵活布局业务板块，同时密切关注全球财富拥有人之资金配置变化，响应香港特区政府推进家族办公室业务落地之号召，为本集团家族办公室及相关业务探索更大的业务增长机会。

亨利加集团有限公司主席及执行董事张烈云先生表示："公司正式更名为亨利加集团有限公司，标志著公司对金融板块的开拓和探索迈向新的里程碑。展望未来，本集团将坚定多元化发展业务，特别是大力发展家族办公室业务并提高市场关注度，以实现我们致力成为全球领先的金融与科技企业之一的愿景。通过发挥以金融创造价值、倚科技创新未来的核心价值，我们相信本集团更名后能延续强劲发展势头，完成为客户创价值，为股东谋利益，为社会促进发展的使命。"

有关亨利加集团有限公司（股份代号：3638.HK）

亨利加集团有限公司（股份代号:3638.HK）是一家专注于金融和科技领域的多元化企业，业务涵盖综合金融及专业服务，电子产品贸易、食品供应链及生命科技等领域，形成"金融+科技"双轮驱动的可持续发展模式。

本集团的金融业务网络更已遍及大中华及亚太地区，成员公司家族办公室业务发挥香港作为国际金融中心的优势，与全球首屈一指的金融服务机构合作，提供资产管理、财富传承、金融信贷及专业服务综合解决方案。本集团成员是证监会核准的持牌法团、同时拥有保监局的保险中介人牌照、积金局的强积金中介人牌照、以及放债人牌照。本集团致力打造涵盖多牌照的一站式金融服务平台，为客户提供全方位的金融及专业服务。

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