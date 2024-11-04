香港, 2024年11月4日 - (亚太商讯) - 香港的人口密度位居全球城市前列，但城市无障碍环境建设却一直备受称赞，常被誉为全亚洲最具代表性的无障碍系统之一。这一成就的背后，是2008年香港实施的《残疾人权利公约》，该公约旨在更深层次地推动香港无障碍环境的构建。近日，香港伤残青年协会副主席何雪梅在接受采访时，与记者探讨了香港在无障碍环境建设过程中取得的成就及面临的挑战，并提出了多个值得改进的方向。

何雪梅女士指出，香港存在大量旧式建筑缺乏无障碍设施的问题。这些建筑在《设计手册：伤残人士使用的通道1984》生效前落成，不受相关法规约束，导致出入口、通道等设施对行动不便的残疾人造成障碍。

何雪梅女士表示，在特区政府与残疾人自助组织的联手推动下，香港无障碍环境建设取得了积极成果。特区政府持续修订建筑物相关指引及法规，为无障碍环境设定了明确的基本标准。同时特区政府还推出了"人人畅道通行"计划，增设了更多无障碍通道设施，极大地方便了市民出行。在此基础上，特区政府还资助复康巴士的营运，为未能使用公共交通工具的残疾人提供特别交通服务。这些措施共同推进了香港无障碍环境建设的进一步完善。

然而，无障碍公共交通设施仍有空白待填补。目前香港可供轮椅上落的小型公车及计程车数量相对较少，无障碍点对点运输尚缺乏充分保障。2024年10月20日，曹操出行在中国苏州正式发布了"中国无障碍出行·巡网融合行动"。巡网融合模式保留了网约车便捷和智能化的特性，兼具了巡游车即时与灵活的优势，并采用了LEVC TX5专业无障碍车辆，具备抽拉式斜坡踏板、90°无障碍旋转座椅、凸点盲文面板、语音通话系统等无障碍设施功能，为老年人、母婴、残障人士等行动障碍人群提供了全场景标准化出行服务，这一模式有望解决无障碍公共交通点对点服务的难题，进一步推动香港无障碍环境建设的发展。

何雪梅女士也关注到了曹操出行的这一服务，她表示："曹操出行推出的无障碍网约车服务采用了线上网约加线下扬招的巡网融合运营模式，乘客既可以通过手机APP和小程序预约无障碍车辆，也可以在街上扬手招车。乘客还能够事先预约轮椅、拐杖及儿童安全座服务，为长者、婴儿及行动不便人士提供方便。相对于传统的出租车而言，曹操出行的服务更能体贴残疾人及护理者的需要，是值得向国际推广的。"

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network